ΣΚΑΪ: Ο Γιώργος Καράβας στην παρουσίαση του ριάλιτι αθλητικών προκλήσεων «Exathlon»

Από το χώρο της μόδας και τα ντεφιλέ ο Γιώργος Καράβας με θητεία ως κριτής στο «GNTM» θα είναι ο παρουσιαστής του νέου ριάλιτι «Exathlon» του ΣΚΑΪ και συνδετικός κρίκος μεταξύ των δύο ομάδων οι οποίοι θα διαγωνίζονται στον ειδικά διαμορφωμένο «σκληρό» στίβο του παιχνιδιού αλλά και των τηλεθεατών που θα παρακολουθούν – όσοι το επιλέξουν – τις δοκιμασίες στον οριοθετημένο χώρο που έχει σχεδιαστεί ειδικά για το πρόγραμμα κάπου στην Καραϊβική.

«Όπλα» του Γιώργου Καράβα, κατά τον σταθμό που φιλοτεχνεί το προφιλ του, «εκτός από την άνεση μπροστά στην κάμερα και τις σπουδές στην αθλητική δημοσιογραφία, είναι το έξυπνο χιούμορ, το επικοινωνιακό χάρισμα και το αγωνιστικό του πνεύμα».

Και σημειώνει ο ΣΚΑΪ: «Από τον Σεπτέμβριο στον ΣΚΑΪ, ο Γιώργος Καράβας παρουσιάζει την έκρηξη της αντοχής, τη μαγεία του αγώνα, τη δίψα για τη νίκη, στο πρωτοεμφανιζόμενο και συναρπαστικό EXATHLON».

