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12.06.2026 09:17

Autohellas: Άνοδος τζίρου και EBITDA στο πρώτο τρίμηνο, πιέσεις από τις αποσβέσεις στην κερδοφορία

12.06.2026 09:17
autohellas

Αύξηση εσόδων και λειτουργικής κερδοφορίας κατέγραψε η Autohellas στο πρώτο τρίμηνο του 2026, ωστόσο η ενίσχυση των αποσβέσεων που συνδέεται με την ανάπτυξη και ανανέωση του στόλου οδήγησε τον όμιλο σε ζημιογόνο αποτέλεσμα μετά φόρων κατά την παραδοσιακά αδύναμη, λόγω εποχικότητας, πρώτη περίοδο του έτους.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 220,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, ενώ τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 5,8%, φθάνοντας τα 51,6 εκατ. ευρώ από 48,8 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Αντίθετα, τα αποτελέσματα μετά από φόρους πέρασαν σε ζημίες 633 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Σε επίπεδο μετόχων της μητρικής εταιρείας, οι ζημίες διαμορφώθηκαν σε 1,04 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 236 χιλ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Η διοίκηση αποδίδει την υποχώρηση της καθαρής κερδοφορίας κυρίως στις αυξημένες αποσβέσεις που προκύπτουν από τις επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια για την ενίσχυση και αναβάθμιση του στόλου οχημάτων, επιλογή που στηρίζει τη μελλοντική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του ομίλου.

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ανήλθαν στα 555,5 εκατ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου, ενώ το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 1,84 δισ. ευρώ.

Θετική πορεία στις μισθώσεις αυτοκινήτων

Κύριος μοχλός ανάπτυξης παρέμεινε ο τομέας μισθώσεων αυτοκινήτων στην Ελλάδα, όπου ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 7,3%, φτάνοντας τα 63,1 εκατ. ευρώ. Η επίδοση αποδίδεται τόσο στην αυξημένη ζήτηση από εταιρικούς πελάτες όσο και στη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, η οποία ενισχύει σταδιακά τη δραστηριότητα των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν και η εικόνα της διεθνούς δραστηριότητας μισθώσεων, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 18,3%, στα 37,6 εκατ. ευρώ. Καθοριστική συμβολή είχε η αγορά της Πορτογαλίας, όπου οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 39%, τόσο από τις μισθώσεις όσο και από τις πωλήσεις μεταχειρισμένων οχημάτων.

Στις αγορές των Βαλκανίων και της Κύπρου, ο όμιλος διατήρησε σταθερή αναπτυξιακή πορεία, με αύξηση εσόδων περίπου 5% και διατήρηση της λειτουργικής κερδοφορίας.

Πίεση στην εμπορία αυτοκινήτων

Αντίθετα, η δραστηριότητα εμπορίας αυτοκινήτων και υπηρεσιών στην Ελλάδα κινήθηκε χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι. Ο κύκλος εργασιών του συγκεκριμένου τομέα υποχώρησε κατά 4,6%, στα 120,3 εκατ. ευρώ, επηρεάζοντας τη συνολική επίδοση του ομίλου.

Ωστόσο, η Autohellas επισημαίνει ότι η δραστηριότητα της Italian Motion, η οποία εκπροσωπεί τα σήματα Fiat, Jeep και Alfa Romeo και δεν ενοποιείται στον κύκλο εργασιών λόγω της λογιστικής μεθόδου που εφαρμόζεται, πραγματοποίησε πωλήσεις 35,2 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο.

Παράλληλα, τον Μάιο ο όμιλος ανακοίνωσε την έναρξη διάθεσης της νέας κινεζικής μάρκας Lepas του ομίλου Chery στην ελληνική αγορά μέσω της Italian Motion, διευρύνοντας περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο αυτοκινήτων που εκπροσωπεί.

Θετικές προσδοκίες για το καλοκαίρι

Η διοίκηση εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη για τη συνέχεια της χρονιάς, παρά τις αβεβαιότητες που προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Όπως σημειώνει, τα στοιχεία των τουριστικών αφίξεων κατά το πρώτο τρίμηνο διαμορφώνουν θετικές προσδοκίες για την καλοκαιρινή περίοδο, εξέλιξη που αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη δραστηριότητα των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Την ίδια στιγμή, οι μακροχρόνιες μισθώσεις συνεχίζουν να αναπτύσσονται με ισχυρούς ρυθμούς, καθώς ολοένα περισσότερες επιχειρήσεις αλλά και ιδιώτες επιλέγουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης στόλου αντί της αγοράς οχημάτων, τάση που ευνοεί την περαιτέρω διεύρυνση της αγοράς leasing στην Ελλάδα.

Παρά τις πιέσεις που καταγράφηκαν στην τελική γραμμή των αποτελεσμάτων, η Autohellas συνεχίζει να επενδύει στην ανανέωση του στόλου, στην επέκταση των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό και στη διεύρυνση της παρουσίας της στην αγορά αυτοκινήτου, διατηρώντας ισχυρή κεφαλαιακή βάση και σημαντική παρουσία σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

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