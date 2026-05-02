Podcast – Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Το μόρφωμα Τραμπ έχει επεκταθεί παντού, είναι δίπλα μας»

Οι θεατρικές επιχειρήσεις Τάγαρη παρουσιάζουν σε μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία το διαχρονικό έργο του Μολιέρου «Κατά Φαντασίαν Ασθενής». Ένας τίτλος που ενσωματώθηκε σαν έκφραση στην ελληνική γλώσσα. Μια φράση που έγινε κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει, ακόμη κι αν δεν ξέρουμε ότι γεννήθηκε από την πένα του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας μιλά για κάτι βαθιά ανθρώπινο: τον φόβο για την υγεία, την αγωνία μπροστά στην ασθένεια, την ανασφάλεια που λίγο-πολύ όλοι έχουμε νιώσει. Γιατί όσο δυνατοί κι αν φαινόμαστε, παραμένουμε ευάλωτοι. Ο ήρωας του έργου, ο Αργκάν, ζει αυτόν τον φόβο στα άκρα — πεπεισμένος πως κάθε σύμπτωμα είναι προάγγελος του τέλους. Μέσα από την υπερβολή και το καυστικό χιούμορ, ο Μολιέρος σατιρίζει τις εμμονές μας και ταυτόχρονα μας λυτρώνει από αυτές. Ο εμβληματικός ρόλος του Αργκάν αποτελεί πρόκληση για κάθε ηθοποιό.

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης έρχεται να δώσει τη δική του σπαρταριστή εκδοχή σε έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους του κλασικού ρεπερτορίου. Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr

Δίπλα του, ένας θίασος αγαπημένων και καταξιωμένων ηθοποιών: η Σοφία Βογιατζάκη ως ελαφρόμυαλη σύζυγος, η Παρθένα Χοροζίδου ως πανέξυπνη και αφοπλιστική υπηρέτρια, ο Πάνος Σταθακόπουλος στο ρόλο του γιατρού που επιδιώκει έναν γάμο συμφέροντος, ο Ιωάννης Απέργης ως ο νεαρός Κλεάνθης, ο αληθινός έρωτας της κόρης του Αργκάν, ο Θάνος Μπίρκος ως ο υποψήφιος γαμπρός και η Αντιγόνη Νάκα ως η ερωτευμένη κόρη. Τη διασκευή και σκηνοθεσία υπογράφουν οι Θανάσης Παπαθανασίου και Μιχάλης Ρέππας, που προσεγγίζουν το κλασικό έργο με φρεσκάδα, ρυθμό και σύγχρονη ματιά, αναδεικνύοντας τόσο το εκρηκτικό χιούμορ όσο και τη διαχρονικότητά του.

O Βλαδίμηρος Κυριακίδης μίλησε για τον τρόπο που παρουσιάζουν το έργο οι δυο σκηνοθέτες και αναφέρθηκε επίσης στην ευχάριστη συνθήκη που βρίσκεται συνεργαζόμενος μαζί τους. Τη σκηνική εικόνα απογειώνει ο Γιάννης Μετζικώφ με τα εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια, ενώ οι φωτισμοί της Μελίνα Μάσχα συμπληρώνουν ένα αισθητικά άρτιο και λαμπερό αποτέλεσμα. Τόνισε επίσης ότι ο «Κατά Φαντασίαν Ασθενής» επιστρέφει για να μας θυμίσει, με γέλιο και τρυφερότητα, πως ίσως το καλύτερο φάρμακο απέναντι στους φόβους μας είναι να γελάμε μαζί τους… ξανά και ξανά! Κλείνοντας τη συνομιλία μας δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη σημερινή ζοφερή πραγματικότητα που ζούμε, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ,ότι αυτή η κατάσταση δημιουργεί διαρκώς καταθλιπτικούς ανθρώπους.

