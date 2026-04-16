Σε καλοκαιρινή περιοδεία ο «Κατά φαντασίαν ασθενής» με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη

Οι θεατρικές επιχειρήσεις Τάγαρη παρουσιάζουν σε μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία το διαχρονικό έργο του Μολιέρου «Κατά Φαντασίαν Ασθενής».

Ένας τίτλος που ενσωματώθηκε σαν έκφραση στην ελληνική γλώσσα. Μια φράση που έγινε κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει – ακόμη κι αν δεν ξέρουμε ότι γεννήθηκε από την πένα του Μολιέρου.

Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας μιλά για κάτι βαθιά ανθρώπινο: τον φόβο για την υγεία, την αγωνία μπροστά στην ασθένεια, την ανασφάλεια που λίγο-πολύ όλοι έχουμε νιώσει.

Γιατί όσο δυνατοί κι αν φαινόμαστε, παραμένουμε ευάλωτοι. Ο ήρωας του έργου, ο Αργκάν, ζει αυτόν τον φόβο στα άκρα – πεπεισμένος πως κάθε σύμπτωμα είναι προάγγελος του τέλους. Μέσα από την υπερβολή και το καυστικό χιούμορ, ο Μολιέρος σατιρίζει τις εμμονές μας και ταυτόχρονα μας λυτρώνει από αυτές…

Ο εμβληματικός ρόλος του Αργκάν αποτελεί πρόκληση για κάθε ηθοποιό. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης έρχεται να δώσει τη δική του σπαρταριστή εκδοχή σε έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους του κλασικού ρεπερτορίου.

Δίπλα του, ένας θίασος αγαπημένων και καταξιωμένων ηθοποιών:

Τη διασκευή και σκηνοθεσία υπογράφουν οι Θανάσης Παπαθανασίου και Μιχάλης Ρέππας, που προσεγγίζουν το κλασικό έργο με φρεσκάδα, ρυθμό και σύγχρονη ματιά, αναδεικνύοντας τόσο το εκρηκτικό χιούμορ όσο και τη διαχρονικότητά του.

Τη σκηνική εικόνα απογειώνει ο Γιάννης Μετζικώφ με τα εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια, ενώ οι φωτισμοί της Μελίνα Μάσχα συμπληρώνουν ένα αισθητικά άρτιο και λαμπερό αποτέλεσμα.

Ο «Κατά Φαντασίαν Ασθενής» επιστρέφει για να μας θυμίσει, με γέλιο και τρυφερότητα, πως ίσως το καλύτερο φάρμακο απέναντι στους φόβους μας είναι να γελάμε μαζί τους… ξανά και ξανά!

Σημείωμα των διασκευαστών και σκηνοθετών:

Η αλήθεια είναι ότι φτάσαμε αισίως στα 67 μας χρόνια για να μας ανατεθεί μια κλασική κωμωδία. Μετά από σχεδόν 40 χρόνια δουλειάς πάνω στην κωμωδία, καταπιαστήκαμε με τον “Ασθενή” χωρίς ίχνος διάθεσης για μοντερνιές και “βαθυστόχαστους ” διδακτισμούς. Προσπαθήσαμε να εισπράξουμε την χαρά του σκηνικού παιχνιδιού από το πρωτότυπο και να την αποδώσουμε στον θίασο και στο κοινό.

Πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια η κλασική κωμική γραμματεία ταλαιπωρείται (κατά τη γνώμη μας) από “απόψεις”. Εμείς δεν έχουμε άποψη. Σεβόμαστε και προσπαθούμε να προσεγγίσουμε την πρόθεση του Μολιέρου και επιδιώκουμε μια παράσταση, που να την χαρακτηρίζει η χαρά και το γέλιο. Είναι πολύ δύσκολη η ανθρώπινη ζωή για να σηκώσει και “σκοτεινές” κωμωδίες.

Εμείς θέλουμε να οδηγούμε πάντα το κοινό στην ανεμελιά και το γέλιο της παιδικότητας. Γιατί εδώ που τα λέμε μόνο ένα παιδάκι μπορεί να δει ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Και επειδή πολλές βασιλείες και πολλά “δεδομένα” της σύγχρονης κοινωνίας είναι γυμνά από αλήθεια, αναζητάμε την αλήθεια με όπλο την παιδικότητα.

Μια παιδικότητα και μια ελαφράδα που δεν έχουν να κάνουν με την ανοησία και το βεβιασμένο χάχανο αλλά με την απελευθερωτική βαθιά χαρά που δίνει στον άνθρωπο το αυθόρμητο γέλιο.

(Θανάσης Παπαθανασίου & Μιχάλης Ρέππας)

Πρωταγωνιστούν: Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Παρθένα Χοροζίδου, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα.

Ταυτότητα Παράστασης:

Διασκευή-Σκηνοθεσία: Θανάσης Παπαθανασίου & Μιχάλης Ρέππας

Σκηνικά – Κοστούμια: Γιάννης Μετζικώφ

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Βοηθός σκηνοθέτη: Βίκυ Πάστρα

Φωτογραφίες: Γκέλυ Καλαμπάκα

Έναρξη παραστάσεων: 3 Ιουλίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ:

ΙΟΥΛΙΟΣ



03/07 – ΒΥΡΩΝΑΣ

06/07 – ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

07/07 – ΒΕΑΚΕΙΟ

08/07 – ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

09/07 – ΠΑΠΑΓΟΥ

10/07 – ΠΑΠΑΓΟΥ

12/07 – ΠΑΤΡΑ

13/07 – ΠΑΤΡΑ

14/07 – ΑΓΡΙΝΙΟ

15/07 – ΙΩΑΝΝΙΝΑ

16/07 – ΛΑΡΙΣΑ

17/07 – ΣΕΡΡΕΣ

19/07 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΑΣΟΥΣ

20/07 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΑΣΟΥΣ

21/07 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΑΣΟΥΣ

22/07 – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

23/07 – ΚΟΜΟΤΗΝΗ

25/07 – ΦΙΛΙΠΠΟΙ

26/07 – ΦΙΛΙΠΠΟΙ

27/07 – ΚΙΛΚΙΣ

28/07 – ΜΟΥΔΑΝΙΑ

29/07 – ΔΙΟΝ

30/07 – ΒΟΛΟΣ

31/07 – ΔΕΛΦΟΙ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

03/08 – ΗΡΑΚΛΕΙΟ

04/08 – ΗΡΑΚΛΕΙΟ

05/08 – ΡΕΘΥΜΝΟ

06/08 – ΧΑΝΙΑ

09/08 – ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

10/08 – ΧΑΛΚΙΔΑ

11/08 – ΣΑΛΑΜΙΝΑ

12/08 – ΛΟΥΤΡΑΚΙ

13/08 – ΛΑΥΡΙΟ

21/08 – ΑΙΓΙΟ

22/08 – ΟΙΝΙΑΔΕΣ

23/08 – ΚΑΛΑΜΑΤΑ

24/08 – ΣΠΑΡΤΗ ή ΤΡΙΠΟΛΗ

25/08 – ΤΡΙΠΟΛΗ ή ΑΡΓΟΣ

26/08 – ΑΡΓΟΣ

28/08 – ΘΗΒΑ

29/08 – ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

03/09 – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

04/09 – ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

08/09 – ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

