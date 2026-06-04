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04.06.2026 11:04

Τραγωδία στο λιμάνι του Πειραιά: Νεκρός ο οδηγός που έπεσε με το ταξί στη θάλασσα (video/photos)

04.06.2026 11:04
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Νεκρός εντοπίστηκε ο οδηγός του ταξί που έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά νωρίς το πρωί της Πέμπτης (4/6).

Το ταξί έπεσε στην Πύλη Ε4 λίγο μετά τις 8 το πρωί με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για αυτοκτονία.

Αμέσως στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση με τη συμμετοχή περιπολικού σκάφους και στελεχών του Λιμενικού.

Παράλληλα, στην περιοχή έφτασε και κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού, προκειμένου να ενισχύσει τις έρευνες.

Δύτες κατάφεραν και έβγαλαν τον άνδρα μέσα από το ταξί, αλλά ήταν αργά, καθώς είχε χάσει τη ζωή του.

Στη συνέχεια, από το σημείο τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 12:36
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