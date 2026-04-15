ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 10:39
15.04.2026 09:34

«170 τετραγωνικά», 7ος χρόνος – Από 17 Απριλίου στον Νέο Ακάδημο για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων

Μετά την τεράστια επιτυχία του «ΤΖΟΝΙ ΜΠΛΕ», που αναδείχθηκε σε απόλυτο sold-out της φετινής σεζόν στο Θέατρο ΑΝΕΣΙΣ, ο Γιωργής Τσουρής επιστρέφει στο έργο που άλλαξε τα δεδομένα του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου.

Η Happy Productions παρουσιάζει, από 17 Απριλίου 2026, στο Θέατρο ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, ένα από τα πλέον επιτυχημένα νεοελληνικά κείμενα της τελευταίας δεκαετίας, τα «170 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ» του Γιωργή Τσουρή σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη.

Το έργο που χάρισε στον συγγραφέα και ηθοποιό Γιωργή Τσουρή το βραβείο «Δημήτρης Χορν», μετά από 6 σαιζόν, 470 παραστάσεις και 120.000 θεατές σε Ελλάδα και Κύπρο, επανέρχεται για 7η χρονιά σε ένα οικογενειακό «ρινγκ» 170 τετραγωνικών.

Η παράσταση, με άξονα το εδώ και το τώρα της Ελλάδας, ξεδιπλώνει μια ιστορία με αγωνία, χιούμορ και σκληρό ρεαλισμό, συνδυάζοντας έντονες κωμικές και δραματικές στιγμές. Πρόκειται για μια τραγωδία «για όλη την οικογένεια», με πρόσωπα της διπλανής μας πόρτας και καταστάσεις ακραίες και συνάμα αναγνωρίσιμες

H Υπόθεση

Σε μια μικρή επαρχιακή πόλη της Ελλάδας, ο θάνατος του πατέρα, ξαναφέρνει κάτω από την ίδια στέγη δύο αδερφές που έμεναν μακριά. Σκληρές αντιθέσεις και διαφωνίες, δημιουργούν μια έκρυθμη κατάσταση ανάμεσα στη μικρή εγκυμονούσα αδερφή, τον σύντροφό της και τη μεγάλη αδερφή, η οποία επιστρέφει στο σπίτι μετά από πολυετή απουσία με σκοπό να το πουλήσει.

Μια απογευματινή επίσκεψη – βόμβα, θα φέρει αντιμέτωπους όλους τους αντιήρωές μας με το παρελθόν, το παρόν και κυρίως το μέλλον τους, και θα εκτροχιάσει με κωμικό και απρόσμενο τρόπο την ήδη ασταθή πορεία τους. Κρυμμένα μυστικά, απανωτές ανατροπές και εκκωφαντικές αποκαλύψεις συνθέτουν έναν οικογενειακό συναισθηματικό ντέρμπυ κορυφής.

Πόσα νομίζεις ότι ξέρεις για τους πιο κοντινούς σου ανθρώπους; Ποιος θα μείνει όρθιος στο τέλος;

Το αίμα νερό δε γίνεται, αλλά όταν το αίμα βράζει…

Τα «170 Τετραγωνικά» αποτελούν μαζί με το «Μακριά από παιδιά», και τον «Χαρτοπόλεμο», τα τρία έργα της δραματικής τριλογίας «Πατρική εστία – Οικογένεια στην Ελλάδα του σήμερα». Η τριλογία είναι δημιούργημα του θεατρικού οργανισμού MA NON TROPPO των Γιωργή Τσουρή και Βάλιας Παπακωνσταντίνου, που συμπληρώνει φέτος 12 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στις Αθηναϊκές θεατρικές σκηνές.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

  • Συγγραφέας: Γιωργής Τσουρής
  • Σκηνοθεσία: Γιώργος Παλούμπης
  • Δραματουργική επεξεργασία: Γιώργος Παλούμπης – Βάλια Παπακωνσταντίνου
  • Μουσική – Video εγκατάσταση: Γιωργής Τσουρής
  • Βοηθός σκηνοθέτης: Μαριτίνα Πολυχρόνη
  • Σκηνικά: Κωνσταντίνα Μαρδίκη – Έλλη Παπαδάκη
  • Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα
  • Φωτισμοί: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου
  • Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας
  • Γραφιστική Επιμέλεια: Μάριος Γαμπιεράκης (Μαύρα Γίδια)
  • Διεύθυνση Παραγωγής: Ιωάννης Παντελίδης

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Ήβη Νικολαΐδου, Φώτης Λαζάρου, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου και ο Γιωργής Τσουρής

Προβολή/Επικοινωνία: Αγλαΐα Παγώνα (email [email protected])

Παραγωγή: Happy Productions

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Παρασκευή 21:00, Σάββατο 21:00, Κυριακή 18:00

Πρεμιέρα: Παρασκευή 17 Απριλίου 2026

Διάρκεια Παράστασης: 90 λεπτά

Τιμές Εισιτηρίων: Ζώνη Α 20€, Ζώνη Β 18€, Άνεργοι-Πολύτεκνοι-Νέοι 16€, Μειωμένης Ορατότητας 15€

Ομαδικές κρατήσεις στο τηλέφωνο 210 0080900 ή στο email [email protected]

ΝΕΟΣ Ακάδημος: Ακαδημίας & Ιπποκράτους 17, Μετρό Πανεπιστήμιο

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-0080900

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

α. Ηλεκτρονικά: www.more.com/gr-el/tickets/theater/170-tetragonika-1

β. Τηλεφωνικά: Στο 210 0080900 (Δευτέρα έως Σάββατο 10:00-18:00)

γ. Στα ταμεία του θεάτρου: Ιπποκράτους 17 και Ακαδημίας (Δευτέρα έως Κυριακή 16:00-21:00)

δ. Στα γραφεία της Happy Productions: Αριστείδου 9 (εντός στοάς), 3ος όροφος, Πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα, Μετρό Πανεπιστήμιο (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-18:00)

