Οικογένεια Άνταμς – Το Μιούζικαλ: Επιστρέφει στο Θέατρο Βέμπο με λαμπερό καστ και παράταση παραστάσεων (Photos)

Για 8 ακόμα παραστάσεις στο Θέατρο Βέμπο θα παρουσιαστεί η πιο παράξενη και αστεία οικογένεια, η «Οικογένειας Άνταμς»! Η ιστορία της ξεκίνησε στην Αμερική ως κόμικ το 1938! Το 1964, συνέχισε την καριέρα της ως τηλεοπτική σειρά. (1964-1966, 1998-1999).
Μετά έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο με δυο πολύ επιτυχημένες κινηματογραφικές ταινίες, (1991, 1993). Ακολούθησαν δυο ακόμα ταινίες το 2019 και το 2021 και απογειώθηκε με τη σειρά WEDNESDAY (η κόρη της οικογένειας Άνταμς) το 2022, η οποία προβάλλεται μέχρι και σήμερα (β’ κύκλος) στο Netflix, έχοντας ήδη λάβει δυο υποψηφιότητες για χρυσή σφαίρα!
Παράλληλα όμως, η Οικογένεια Άνταμς είχε και… μουσικοχορευτικές ανησυχίες! Έτσι, αποφάσισε να γίνει και Μιούζικαλ το 2009 και να λάμψει στο Broadway το 2010, κερδίζοντας πολλά βραβεία και συνεχίζοντας την επιτυχία στο West End του Λονδίνου, και στις περισσότερες πρωτεύουσες του κόσμου μέχρι σήμερα!
Το πολυβραβευμένο μιούζικαλ, μετά την μεγάλη επιτυχία που είχε σημειώσει στο θέατρο ΒΕΜΠΟ, όταν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τις θεατρικές σεζόν 2016 και 2017, επιστρέφει ξανά… στο σπίτι του, με έναν ανανεωμένο θίασο λαμπερών πρωταγωνιστών και πολλές εκπλήξεις!!
Η WEDNESDAY, η κόρη της οικογένειας Άνταμς, δεν είναι πια κοριτσάκι. Μεγάλωσε και ερωτεύτηκε ένα φυσιολογικό αγόρι… Τα δυο παιδιά, αποφασίζουν να κανονίσουν κρυφά ένα δείπνο στο σπίτι της οικογένειας Άνταμς, ώστε να γνωριστούν οι γονείς τους… Φυσικά, τίποτα δεν πάει όπως θα ήθελαν η Wednesday.
Πρωταγωνιστούν:
στο ρόλο της WEDNESDAY η Marseaux
Πρόγονοι:
Ταυτότητα Παράστασης:
ΘΕΑΤΡΟ ΒΕΜΠΟ – Καρόλου 18, Αθήνα
Ημέρες και ώρες παραστάσεων:
