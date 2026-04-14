ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web

Οικογένεια Άνταμς – Το Μιούζικαλ: Επιστρέφει στο Θέατρο Βέμπο με λαμπερό καστ και παράταση παραστάσεων (Photos)

Για 8 ακόμα παραστάσεις στο Θέατρο Βέμπο θα παρουσιαστεί η πιο παράξενη και αστεία οικογένεια, η «Οικογένειας Άνταμς»! Η ιστορία της ξεκίνησε στην Αμερική ως κόμικ το 1938! Το 1964, συνέχισε την καριέρα της ως τηλεοπτική σειρά. (1964-1966, 1998-1999).

Μετά έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο με δυο πολύ επιτυχημένες κινηματογραφικές ταινίες, (1991, 1993). Ακολούθησαν δυο ακόμα ταινίες το 2019 και το 2021 και απογειώθηκε με τη σειρά WEDNESDAY (η κόρη της οικογένειας Άνταμς) το 2022, η οποία προβάλλεται μέχρι και σήμερα (β’ κύκλος) στο Netflix, έχοντας ήδη λάβει δυο υποψηφιότητες για χρυσή σφαίρα!

Παράλληλα όμως, η Οικογένεια Άνταμς είχε και… μουσικοχορευτικές ανησυχίες! Έτσι, αποφάσισε να γίνει και Μιούζικαλ το 2009 και να λάμψει στο Broadway το 2010, κερδίζοντας πολλά βραβεία και συνεχίζοντας την επιτυχία στο West End του Λονδίνου, και στις περισσότερες πρωτεύουσες του κόσμου μέχρι σήμερα!

Το πολυβραβευμένο μιούζικαλ, μετά την μεγάλη επιτυχία που είχε σημειώσει στο  θέατρο ΒΕΜΠΟ, όταν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τις θεατρικές σεζόν 2016 και 2017, επιστρέφει ξανά… στο σπίτι του, με έναν ανανεωμένο θίασο λαμπερών  πρωταγωνιστών και πολλές εκπλήξεις!!

Η WEDNESDAY, η κόρη της οικογένειας Άνταμς, δεν είναι πια κοριτσάκι. Μεγάλωσε και ερωτεύτηκε ένα φυσιολογικό αγόρι… Τα δυο παιδιά, αποφασίζουν να κανονίσουν κρυφά ένα δείπνο στο σπίτι της οικογένειας Άνταμς, ώστε να γνωριστούν οι γονείς τους… Φυσικά, τίποτα δεν πάει όπως θα ήθελαν η Wednesday.

Πρωταγωνιστούν:

  • Gomez Addams: Νίκος Μουτσινάς
  • Morticia Addams: Μαρία Σολωμού
  • Alice Beineke: Παρθένα Χοροζίδου
  • Mal Beineke: Πάνος Σταθακόπουλος
  • Lucas Beineke: Βαγγέλης Κακουριώτης

στο ρόλο της WEDNESDAY η Marseaux

  • Uncle Fester: Βασίλης Αξιώτης
  • Lurch: Γιώργος Γιαννίμπας
  • Grandma: Θέμις Μαρσέλλου
  • Pugsley Addams: τα παιδιά, Θεοδόσης Κοντόπουλος και Αλέξης Μετσμαχερ

Πρόγονοι:

  • Μαρία Βασιλάτου
  • Θοδωρής Γιαννόπουλος
  • Έμιλυ Γουσγούνη
  • Μαριτίνα Κατσιμπράκη
  • Πάνος Μαλακός
  • Μάριος Πετκίδης
  • Στέργιος Περτσινίδης
  • Βασιλεία Καϊρέ

Ταυτότητα Παράστασης:

  • Κείμενο: Marshall Brickman & Rick Elice
  • Μουσική – στίχοι: Andrew Lippa  
  • Σκηνοθεσία – Απόδοση κειμένου-στίχων: Θέμις Μαρσέλλου
  • Μουσική διεύθυνση: Νικόλας Γουάστωρ
  • Φωνητική διδασκαλία: Βασίλης Αλεβίζος
  • Χορογραφία: Άννα Αθανασιάδη
  • Σκηνικά: Μαίρη Τσαγκάρη
  • Κοστούμια: Παναγιώτα Κοκκορού
  • Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλλης
  • Video Designer: Κάρολος Πορφύρης
  • Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Βασιλάτου
  • Φωτογραφίες: Γκέλυ Καλαμπάκα

ΘΕΑΤΡΟ ΒΕΜΠΟΚαρόλου 18, Αθήνα

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

  • Τετάρτη: 19:00
  • Πέμπτη: 20:00
  • Παρασκευή: 21:00
  • Σάββατο: 17:15 & 21:00
  • Κυριακή: 19:00

Tony Awards: Η Pink αναλαμβάνει τα ηνία της παρουσίασης της 79ης απονομής των βραβείων (photos/video)

«BACON» στο θέατρο Άνεσις – Το φαινόμενο του Λονδίνου έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Οι «πολίτες β' κατηγορίας» του Brian Friel σε σκηνοθεσία Τζένης Κόλλια – Το κράτος θα τους ονομάσει τρομοκράτες, οι θεατές θα δουν την αλήθεια | Στις 7 Μαΐου στο Θέατρο Τζένη Καρέζη

Επιμένουν στην αποπομπή Λαζαρίδη ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ μετά την συνέντευξη στο Open: «Αμετανόητος και αλαζόνας σε ζωντανή μετάδοση»

Λάρισα: Ξεχασιάρης διαρρήκτης πήγε να κλέψει και… άφησε το τσαντάκι του στη βεράντα – Ταυτοποιήθηκε από τις αρχές

Αναστάτωση σε πτήση από Βρυξέλλες προς Ηράκλειο: Επιβάτης κατέβασε το παντελόνι του μπροστά σε αεροσυνοδό

Αυτό είναι το αεροπλάνο που θα εκτελεί τη μεγαλύτερη πτήση στον κόσμο: 22 ώρες χωρίς στάση! (Photos)

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

Η ήττα του Όρμπαν και η υψηλή συμμετοχή, οι θιασώτες της πρόωρης κάλπης, οι πιέσεις στον Καραμανλή, οι επιλογές Ανδρουλάκη και το ιατρείο Καρυστιανού

Ηράκλειο: Το κάψιμο του Ιούδα έκανε την πόλη… γης μαδιάμ - Καμένα φανάρια, δέντρα και κάδοι στους δρόμους (Photos)

Σε δίκη παραπέμπεται η σύζυγος του Σάντσεθ – Αντιμέτωπη με κατηγορίες για διαφθορά και υπεξαίρεση

Άγριο περιστατικό στις Κυκλάδες: Ανήλικος ξυλοκοπήθηκε μέχρι λιποθυμίας σε πλατεία – Βίντεο-σοκ καταγράφει την επίθεση

