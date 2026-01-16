search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.01.2026
16.01.2026

«Οικογένεια Άνταμς»: Το δημοφιλές μιούζικαλ με τη Μαρία Σολωμού και τον Νίκο Μουτσινά επιστρέφει στο Θέατρο ΒΕΜΠΟ

parastasi11-new

Η πιο παράξενη και αστεία οικογένεια, η «Οικογένεια Άνταμς», ετοιμάζει τις βαλίτσες της και επιστρέφει στο Θέατρο Βέμποαπό τις 23 Ιανουαρίου 2026 και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων! 

Η ιστορία της Οικογένειας Άνταμς, ξεκίνησε στην Αμερική ως κόμικ το 1938! Το 1964, συνέχισε την καριέρα της ως τηλεοπτική σειρά. (1964-1966, 1998-1999). Μετά έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο με δύο πολύ επιτυχημένες κινηματογραφικές ταινίες, (1991, 1993).

Ακολούθησαν δύο ακόμα ταινίες το 2019 και το 2021 και απογειώθηκε με τη σειρά WEDNESDAY (η κόρη της οικογένειας Άνταμς) το 2022,  η οποία  προβάλλεται μέχρι  και σήμερα (β’ κύκλος) στο Netflix, έχοντας ήδη λάβει δύο υποψηφιότητες για χρυσή σφαίρα!

Παράλληλα όμως, η Οικογένεια Άνταμς είχε και… μουσικοχορευτικές ανησυχίες! Έτσι, αποφάσισε να γίνει και Μιούζικαλ το 2009 και να λάμψει στο Broadway το 2010, κερδίζοντας πολλά βραβεία και συνεχίζοντας την επιτυχία στο West End  του Λονδίνου, και στις περισσότερες  πρωτεύουσες του κόσμου μέχρι σήμερα!

Το πολυβραβευμένο μιούζικαλ, μετά την μεγάλη επιτυχία που είχε σημειώσει στο  θέατρο ΒΕΜΠΟ, όταν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τις θεατρικές  σεζόν 2016 και 2017, επιστρέφει ξανά… στο σπίτι του, με έναν ανανεωμένο θίασο λαμπερών  πρωταγωνιστών και πολλές εκπλήξεις!

Πρωταγωνιστούν

  • Gomez Addams:  Νίκος Μουτσινάς
  • Morticia Addams: Μαρία Σολωμού
  • Alice Beineke: Παρθένα Χοροζίδου
  • Mal Beineke: Πάνος Σταθακόπουλος
  • Lucas Beineke: Βαγγέλης Κακουριώτης
  • στον ρόλο της WEDNESDAY η Marseaux
  • Uncle Fester: Βασίλης Αξιώτης
  • Lurch: Γιώργος Γιαννίμπας
  • Grandma: Θέμις Μαρσέλλου
  • Pugsley Addams: τα παιδιά, Θεοδόσης Κοντόπουλος και Αλέξης Μετσμαχερ

Πρόγονοι: Μαρία Βασιλάτου ,Θοδωρής Γιαννόπουλος , Έμιλυ Γουσγούνη ,Μαριτίνα Κατσιμπράκη, Πάνος Μαλακός ,Μάριος Πετκίδης ,Στέργιος Περτσινίδης ,Βασιλεία Καϊρέ

