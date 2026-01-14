search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 14:36
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.01.2026 13:57

Κώστας Τουρνάς – Διονύσης Τσακνής: Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία η μουσική παράσταση «Το Ροκ το Ελληνικό»

14.01.2026 13:57
tournas-tsaknis-new

Ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συνεχίζουν για όλο τον Ιανουάριο τις επιτυχημένες τους εμφανίσεις στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ, μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού και τις συνεχόμενες sold out εμφανίσεις τους!

Δύο εμβληματικοί δημιουργοί του ελληνικού ροκ, ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής, συναντιούνται για πρώτη φορά επί σκηνής σε μια μουσική παράσταση «Το Ροκ το Ελληνικό», που έχει ήδη εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς.

Ένα ζωντανό ταξίδι στην ιστορία και την εξέλιξη του ελληνικού ροκ, γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και διαχρονικά τραγούδια.

Μαζί, ενώνουν τις φωνές και τις κιθάρες τους σε ένα πρόγραμμα που αγαπήθηκε από το κοινό από την πρώτη κιόλας στιγμή. Στη σκηνή του Άλσους ακούγονται αγαπημένα τραγούδια – σταθμοί από την πλούσια δισκογραφία τους όπως τα «Όμορφη», «Μην της το πεις», «Δεν μετανιώνω», «Όπου φυσάει ο άνεμος», «Άνθρωπε αγάπα», αλλά και «Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον», «Φτιάξε καρδιά μου το δικό σου παραμύθι», «Ώρες σιωπής», «Το τρίτο σου μάτι», «Ρωγμές» και πολλά ακόμη, μέσα από νέες ενορχηστρώσεις, απρόσμενα ντουέτα και τη συνοδεία εξαιρετικών μουσικών.

Με τη δύναμη των στίχων, τη σκηνική χημεία των δύο καλλιτεχνών και την αίσθηση γιορτής που δημιουργείται σε κάθε παράσταση, «Το Ροκ το Ελληνικό» συνεχίζει να συγκινεί και να ξεσηκώνει το κοινό και τον Ιανουάριο.

Πληροφορίες

  • ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ ΔΕΗ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως
  • Τηλ. Κρατήσεων: 210-8227471 & 210-8831487
  • Ώρα έναρξης: 21:00

Διαβάστε επίσης:

«Ρεμπέτισσες – Φωνές που δε λύγισαν» με την Ηρώ Σάια στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

Μποφίλιου: «Όλα γίνονται για κάποιο λόγο» απαντά για την ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας της με τον Χαρούλη (Video)

Timothy Busfield: Άφαντος μετά το ένταλμα σύλληψης για φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Η αγωνία του Παπαθανάση, λόγω Καιρίδη

nikos-koklonis-new
LIFESTYLE

Νίκος Κοκλώνης: «Δεν έχουμε λεφτά – Θα προσπαθήσουμε να μαζέψουμε όσο γίνεται ατασθαλίες του παρελθόντος» (Video)

oikia-kokovikou
ΕΛΛΑΔΑ

Ξεπροβάλλουν αρχαιότητες στην «Οικία Κοκοβίκου» στην Πλάκα

trump new
ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτος Τραμπ: «Θα πάρουμε τη Γροιλανδία, τίποτα λιγότερο δεν είναι αποδεκτό» – Καλεί το ΝΑΤΟ να συνεργαστεί

natsios
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Εξαφανίζεται» η ΝΙΚΗ του Νατσιού…

Δείτε όλες τις ειδήσεις
koutsoubas karystianou tsipras loverdos
ΚΑΛΧΑΣ

Τα μπλόκα και το κυβερνητικό δίλημμα για το ΚΚΕ, ο 4μηνος και βάλε «Αρμαγεδδών» Καρυστιανού, ο αιφνιδιασμός από Τσίπρα και το «γκώσαμε» για Λοβέρδο

klironomia diathiki
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Κληρονομικό Δίκαιο: Τέλος οι συγκρούσεις συγγενών, οι μακροχρόνιες κόντρες – Οι πέντε κρίσιμες αλλαγές

ariel_kwnstantinidi
LIFESTYLE

Άριελ Κωνσταντινίδη: «Κουβαλούσα μεγάλη ντροπή, επειδή με έλεγαν παιδί – θαύμα, μέσα στην οικογένειά μου ένιωθα ορφανό»

toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

pavlou-antona-new
LIFESTYLE

Ετεοκλής Παύλου κατά Μαρίας Αντωνά: «Ύφος λες και είσαι σταρ του Χόλιγουντ» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 14:36

Η αγωνία του Παπαθανάση, λόγω Καιρίδη

nikos-koklonis-new
LIFESTYLE

Νίκος Κοκλώνης: «Δεν έχουμε λεφτά – Θα προσπαθήσουμε να μαζέψουμε όσο γίνεται ατασθαλίες του παρελθόντος» (Video)

oikia-kokovikou
ΕΛΛΑΔΑ

Ξεπροβάλλουν αρχαιότητες στην «Οικία Κοκοβίκου» στην Πλάκα

1 / 3