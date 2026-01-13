Timothy Busfield: Άφαντος μετά το ένταλμα σύλληψης για φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Ένταλμα σύλληψης εξέδωσαν οι Αρχές στο Μεξικό, την Παρασκευή (9/1), για τον ηθοποιό Timothy Busfield ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

Ωστόσο, τρεις μέρες μετά την έκδοση του εντάλματος σύλληψης σε βάρος του, ο Τίμοθι Μπάσφιλντ παραμένει άφαντος, με την αστυνομία να αναζητά τον 68χρονο ηθοποιό και τηλεοπτικό σκηνοθέτη στο πλαίσιο καταγγελιών.

Σύμφωνα με τις Αρχές, στην επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψής του συνδράμει πλέον και η ομοσπονδιακή υπηρεσία που ειδικεύεται στον εντοπισμό φυγοδίκων και την εκτέλεση ενταλμάτων, ενώ μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει ενημέρωση ότι έχει βρεθεί ή κρατηθεί.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι έρευνες για τον εντοπισμό του Τίμοθι Μπάσφιλντ βρίσκονται σε εξέλιξη, διευκρινίζοντας ότι η υπόθεση αντιμετωπίζεται με αυξημένη σοβαρότητα λόγω της φύσης των καταγγελιών.

Το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος του 68χρονου αφορά καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση εις βάρος δύο 11χρονων διδύμων αγοριών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ένας από τους ανήλικους φέρεται να έχει καταθέσει ότι τα περιστατικά ξεκίνησαν όταν ο ίδιος ήταν ακόμη 7 ετών.

Η έρευνα ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2024, όταν γιατρός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Νέου Μεξικού ενημέρωσε τις Αρχές για ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης. Οι γονείς των παιδιών κατέθεσαν ότι οι ανήλικοι γνώρισαν τον Μπάσφιλντ στα γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς «The Cleaning Lady», όπου ο ίδιος εργαζόταν ως σκηνοθέτης. Η σειρά προβλήθηκε από τον Ιανουάριο του 2022 έως και τον Ιούνιο του 2025.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, οι γονείς -κατόπιν νομικής συμβουλής- μετέφεραν τα παιδιά στο νοσοκομείο, όπου επαγγελματίες υγείας εκτίμησαν ότι υπήρχαν ενδείξεις σταδιακής προσέγγισης και χειραγώγησης. Ωστόσο, εκείνη την περίοδο κρίθηκε ότι η υπόθεση δεν πληρούσε τα απαιτούμενα κριτήρια για να προχωρήσει περαιτέρω.

Η υπόθεση επανήλθε τον Οκτώβριο του 2025, όταν η μητέρα των παιδιών υπέβαλε νέα αναφορά στην αστυνομία και ενημέρωσε την Υπηρεσία Προστασίας Παιδιού, δηλώνοντας ότι και τα δύο παιδιά αποκάλυψαν πως υπήρξε σεξουαλική κακοποίηση από τον Μπάσφιλντ από περίπου τον Νοέμβριο του 2022 έως την άνοιξη του 2024. Σύμφωνα με το ένταλμα, τότε της είχε ειπωθεί ότι, εφόσον δεν είχε καταγραφεί σωματική κακοποίηση, δεν μπορούσαν να ληφθούν περαιτέρω μέτρα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο Τίμοθι Μπάσφιλντ φέρεται να υποστήριξε ενώπιον των Αρχών ότι οι γονείς των παιδιών ήταν δυσαρεστημένοι επειδή οι γιοι τους αντικαταστάθηκαν από νεότερο ηθοποιό που επελέγη σε οντισιόν. Λίγο αργότερα, όπως αναφέρεται, ενημερώθηκε από τη Warner Bros ότι διεξαγόταν εσωτερική διερεύνηση καταγγελίας που τον αφορούσε.

Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ είναι γνωστός στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή του στη σειρά «The West Wing», ενώ έχει μακρά πορεία και ως σκηνοθέτης. Είναι παντρεμένος με την ηθοποιό Μελίσα Γκίλμπερτ, γνωστή από τη σειρά «Το μικρό σπίτι στο λιβάδι».

