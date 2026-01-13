search
Άννα Βίσση: «Θα τραγουδάω όσο έχω φωνή και μπορώ» (Video)

13.01.2026 10:46
Στην αγάπη της για το τραγούδι αναφέρθηκε η Άννα Βίσση με αφορμή το νέο της άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε αλλά και στην αλλαγή του «καλλιτεχνικού της σπιτιού», καθώς μετά από δέκα χρόνια, αναμένεται να συνεργαστεί με άλλο μεγάλο κέντρο της πόλης.

Σε δηλώσεις της στην κάμερα του Happy Day, η τραγουδίστρια ξεκαθάρισε -μεταξύ άλλων- ότι θα συνεχίσει να τραγουδά όσο έχει φωνή και τη σωματική δυνατότητα να το κάνει.

«Τον χειμώνα θα μεταφερθώ σε νέο χώρο, θα αναβιωθεί και θα αλλάξει τελείως ο χώρος. Δεν μπορώ να γίνω διαφορετική, η Άννα Βίσση είμαι. Θα τραγουδάω όσο έχω φωνή και μπορώ. Η ευχή μου φέτος για την καλή χρονιά είναι να έχουμε αυτοπεποίθηση, εγώ το είχα πάντα, ήμουν ψώνιο σαν παιδάκι από πέντε ετών» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

