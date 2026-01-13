Συνατσάκη για Καινούργιου: «Αν ενοχλήθηκε, θα μπορούσε να με πάρει ένα τηλέφωνο και όχι να βγει στον αέρα» (Video)

Στην επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης Hotel Amour παραβρέθηκε η Μαίρη Συνατσάκη με τη youTuber να καλείται να απαντήσει για την παρεξήγηση ανάμεσα στην ίδια και την Κατερίνα Καινούργιου.

Απευθυνόμενη προς τους ρεπόρτερς, θέλησε να δώσει ένα τέλος στο θέμα, ξεκαθαρίζοντας ότι η εν λόγω παρεξήγηση δεν ξεκίνησε από την ίδια.

Απαντώντας, δε, στην Κατερίνα Καινούργιου που στον τηλεοπτικό αέρα είχε πει ότι θα προτιμούσε να την πάρει ένα τηλέφωνο ώστε να τα βρουν μεταξύ τους, η Μαίρη Συνατσάκη τόνισε ότι αντίστοιχα η Κατερίνα Καινούργιου θα μπορούσε να την καλέσει στο τηλέφωνο αντί να τοποθετηθεί δημοσίως, όπως έκανε.

«Θέλω να πω κάτι πάρα πολύ ξεκάθαρα κοιτώντας όλους σας στα μάτια. Δεν ξεκίνησα εγώ αυτή την ιστορία. Ήρθε τον Οκτώβρη σε μια αντίστοιχη πρεμιέρα ένας συνάδελφός σας από ένα κανάλι και με ρώτησε για αυτό το unfollow. Πέρασαν 3 μήνες και όπου βρισκόμουν με ρωτούσαν για αυτό και απαντούσα “αφήστε το”, “εντάξει, όλα καλά”» είπε αρχικά.

«Στο πλαίσιο του challenge με τον Fipster και για να ξεκαθαρίσει το τοπίο μίλησα για αυτό το σκηνικό. Αν ήθελα να πληγώσω την Κατερίνα, θα έβγαινα τότε που ήμουν έγκυος και θα έκανα ολόκληρη ιστορία. Δεν είναι αυτή η πρόθεσή μου. Θέλω να είναι πολύ καλά, να πάνε όλα μια χαρά. Δεν ήταν μια προσωπική επίθεση, μίλησα για όλη την ομάδα της. Ακούω την εξήγησή της που έχει να κάνει με την ίσως όχι και τόσο καλή συνεργασία με τον τότε αρχισυντάκτη της. Άκουσα που είπε ότι θα προτιμούσε να την είχα πάρει ένα τηλέφωνο. Αντιστοίχως, αν κι εκείνη ενοχλήθηκε, θα μπορούσε να με πάρει ένα τηλέφωνο κι όχι να βγει στον αέρα» πρόσθεσε.

«Μου φαινόταν πολύ άσχημο δύο μήνες να απαντάω για αυτό. Τώρα θα την κάνω follow, δεν υπάρχει κανένας λόγος» κατέληξε.

