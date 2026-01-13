search
ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 10:13
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.01.2026 08:47

Στέλιος Ρόκκος: «Με την εκκλησία έχω τραγική σχέση, δεν θέλω να ξέρω» (Video)

13.01.2026 08:47
rokkos-new

Για την επαγγελματική του πορεία, αλλά και την προσωπική του ζωή μίλησε ο Στέλιος Ρόκκος, αναφερόμενος -μεταξύ άλλων- στην απώλεια των δυο αδερφών του, επισημαίνοντας ότι προσπάθησε πολύ ώστε να μείνει δυνατός.

Μιλώντας στο vidcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου, ο τραγουδιστής ερωτήθηκε για τη σχέση του με την πίστη, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει καμιά σχέση με την εκκλησία και δεν επιθυμεί να αποκτήσει. «Με την εκκλησία έχω τραγική σχέση. Δεν θέλω να ξέρω» υπογραμμίζει.

Σε άλλο σημείο του αποσπάσματος που κυκλοφόρησε από τη συνέντευξη, ο Στέλιος Ρόκκος σχολιάζει με χιούμορ και ειλικρίνεια ζητήματα σεξουαλικότητας αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Πρώτη φορά το λέω και δεν ξέρω γιατί μου βγαίνει να το πω τώρα… Έλεγα ότι, ας πούμε, άνδρας είναι αυτός που το δοκίμασε και δεν του άρεσε, γιατί το απαγορευμένο είναι και το πιο ποθητό».

«Θεωρώ ότι το πιο επικίνδυνο είδος ανθρώπου είναι ο βλάκας. Εκείνη τη στιγμή άμα σου κάνει το τσαφ είναι δύσκολο να το διαχειριστείς» είπε, τέλος, αναφερόμενος στον τρόπο που αντιμετωπίζει τους ανθρώπους.

Όλη η συνέντευξη θα δημοσιευτεί το απόγευμα της Τρίτης (13/1)

Διαβάστε επίσης:

Eurovision 2026: Αποκαλύφθηκε σε ποιον ημιτελικό θα εμφανιστεί η Ελλάδα – Με ποιες άλλες χώρες θα διαγωνιστεί

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δηλώνει ότι θα ήταν «τιμή» του να συνεργαστεί με τον Πολ Ντέινο μετά το «θάψιμο» του Ταραντίνο

Golden Globes 2026: Δείτε την πιο… hot φωτογραφία των βραβείων: Τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και τον… διάδοχό του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
marinakis new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για κόμμα Καρυστιανού: Στο παρελθόν τέτοια μονοπρόσωπα κόμματα δεν κατέβηκαν στις εκλογές ή συγκέντρωσαν 1%

NEA_DIMOKRATIA_GRAFEIA
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι αγρότες «έφαγαν» το προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη καταδικασμένος για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου

smaragda-karidi-new
LIFESTYLE

Σμαράγδα Καρύδη: «Κοιτώ μπροστά και πηγαίνω στο επόμενο – Δεν ασχολούμαι με το τι έγινε πίσω» (Video)

pavlos_aslanidis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ασλανίδης για Καρυστιανού: «Εύχομαι επιτυχία στο κόμμα της, οφείλει να παραιτηθεί από πρόεδρος του Συλλόγου» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

paparizoy-new
LIFESTYLE

Η Παπαρίζου αποκάλυψε τον λόγο που μπήκε νοσοκομείο: «Ήθελε λίγο παρακολούθηση, αλλά είναι πολύ καλά τώρα»

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

MOYSIDIS_OPEKEPE_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ - Μωϋσίδης: Οι τεχνικές εταιρίες λειτουργούσαν «ως μέγγενη εις βάρος των αγροτών»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 10:12
marinakis new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για κόμμα Καρυστιανού: Στο παρελθόν τέτοια μονοπρόσωπα κόμματα δεν κατέβηκαν στις εκλογές ή συγκέντρωσαν 1%

NEA_DIMOKRATIA_GRAFEIA
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι αγρότες «έφαγαν» το προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη καταδικασμένος για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου

1 / 3