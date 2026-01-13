Στέλιος Ρόκκος: «Με την εκκλησία έχω τραγική σχέση, δεν θέλω να ξέρω» (Video)

Για την επαγγελματική του πορεία, αλλά και την προσωπική του ζωή μίλησε ο Στέλιος Ρόκκος, αναφερόμενος -μεταξύ άλλων- στην απώλεια των δυο αδερφών του, επισημαίνοντας ότι προσπάθησε πολύ ώστε να μείνει δυνατός.

Μιλώντας στο vidcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου, ο τραγουδιστής ερωτήθηκε για τη σχέση του με την πίστη, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει καμιά σχέση με την εκκλησία και δεν επιθυμεί να αποκτήσει. «Με την εκκλησία έχω τραγική σχέση. Δεν θέλω να ξέρω» υπογραμμίζει.

Σε άλλο σημείο του αποσπάσματος που κυκλοφόρησε από τη συνέντευξη, ο Στέλιος Ρόκκος σχολιάζει με χιούμορ και ειλικρίνεια ζητήματα σεξουαλικότητας αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Πρώτη φορά το λέω και δεν ξέρω γιατί μου βγαίνει να το πω τώρα… Έλεγα ότι, ας πούμε, άνδρας είναι αυτός που το δοκίμασε και δεν του άρεσε, γιατί το απαγορευμένο είναι και το πιο ποθητό».

«Θεωρώ ότι το πιο επικίνδυνο είδος ανθρώπου είναι ο βλάκας. Εκείνη τη στιγμή άμα σου κάνει το τσαφ είναι δύσκολο να το διαχειριστείς» είπε, τέλος, αναφερόμενος στον τρόπο που αντιμετωπίζει τους ανθρώπους.

Όλη η συνέντευξη θα δημοσιευτεί το απόγευμα της Τρίτης (13/1)

