Golden Globes 2026: Δείτε την πιο… hot φωτογραφία των βραβείων: Τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και τον… διάδοχό του

Λεονάρντο Ντι Κάπριο – Όουεν Κούπερ σημειώσατε 2… Ο λόγος για τον έφηβο Βρετανό, που ξεκίνησε να κάνει μαθήματα στη θεατρική ομάδα της μικρής πόλης όπου ζει και βρέθηκε να γίνεται παγκόσμιος σούπερ σταρ, χάρη στη μίνι σειρά του Netflix, Adolescence, όπου πρωταγωνίστησε και απέσπασε διθυράμβους για το υποκριτικό του ταλέντο. Και τον… αιώνιο έφηβο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, που έχασε μεν τη Χρυσή Σφαίρα, κέρδισε όμως το χειροκρότημα η ταινία που πρωταγωνιστεί. Και οι δύο βρέθηκαν στις Χρυσές Σφαίρες και φωτογραφήθηκαν μαζί.

Ο Ντι Κάπριο εμφανίστηκε στη μεγάλη οθόνη έφηβος, όπως και ο Όουεν Κούπερ, και κάποιοι σχολίασαν ότι δεν έχει βρεθεί έφηβος πριν τον Κούπερ που να προκαλέσει τέτοια αίσθηση από την εποχή του χολιγουντιανού σούπερ σταρ.

Στο παραλήρημα για τον 15χρονο Βρετανό μετά τις πρώτες ημέρες προβολής του Adolescence όλοι προεξόφλησαν ότι θα πάρει τη Χρυσή Σφαίρα στην αντίστοιχη κατηγορία, όπως και έκανε χθες βράδυ, ενώ δεν έλειψαν και οι συγκρίσεις, με πολλούς να μιλούν για το νέο Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Χθες, στις Χρυσές Σφαίρες, όπου ο Όουεν Κούπερ πήρε βραβείο αλλά ο Ντι Κάπριο έχασε, ήταν η πρώτη φορά που συναντήθηκαν από κοντά.

Φυσικά, ο πρωταγωνιστής του Adolescence πλησίασε το είδωλό του για μία και δύο φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες αυτές και τα βίντεο από το σκηνικό έχουν γίνει viral, με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για τη φωτό της βραδιάς. Το ndtv.com κάνει λόγο για τη φωτό της ημέρας.

Κοινοποιώντας το βίντεο στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, ο λογαριασμός των Χρυσών Σφαιρών έγραψε: «Δύο γενιές απίστευτων εφήβων ηθοποιών εδώ».

Αμέσως μετά τα βραβεία, ο 16χρονος εξήγησε πώς βγήκε η συγκεκριμένη φωτογραφία.

«Λοιπόν, μπορεί να μην ερχόμουν ξανά εδώ, οπότε έπρεπε να ρισκάρω», αστειεύθηκε. «Μόλις ήρθε το διάλειμμα, έτρεξα κατευθείαν σε όποιον ήθελα να συναντήσω, και το έκανα».

Ο Όουεν αποκάλυψε ότι γνώρισε επίσης τους Ντουέιν «The Rock» Τζόνσον, τον Κέβιν Χαρτ, τον Άνταμ Σάντλερ και τον Τζορτζ Κλούνεϊ.

Η ομιλία του Κούπερ: «Είμαι ακόμη μαθητευόμενος »

«Το να στέκομαι εδώ στις Χρυσές Σφαίρες δεν μου φαίνεται καθόλου αληθινό» είπε ο Κούπερ στην ομιλία του, αφού παρέλαβε τη Χρυσή Σφαίρα.

«Τι απίστευτο ταξίδι περάσαμε εγώ και η οικογένειά μου. Είμαστε για πάντα ευγνώμονες για όσα έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι για μένα και την οικογένειά μου», είπε.

«Ξεκίνησε ως κάτι στο οποίο νόμιζα ότι μπορεί να ήμουν ”ok”, ή απαίσιος, δεν το ήξερα ποτέ. Έτσι πήρα το ρίσκο και πήγα σε μαθήματα θεάτρου. Ήμουν το μόνο αγόρι εκεί. Ήταν ντροπιαστικό, αλλά το ξεπέρασα», συνέχισε ο Κούπερ.

«… Αλλά εξακολουθώ να είμαι ένας μαθητευόμενος. Μαθαίνω ακόμα κάθε μέρα – από τους ανθρώπους που στέκονται μπροστά σας, οι οποίοι με έχουν εμπνεύσει. Δεν θα ήμουν εδώ χωρίς εσάς», είπε.

Η νίκη του Κούπερ για τον ρόλο του στη μίνι σειρά του Netflix με τον Στίβεν Γκράχαμ τον καθιστά τον δεύτερο νεότερο άνδρα ηθοποιό που κερδίζει Χρυσή Σφαίρα. Ο πρώτος ήταν ο Ρίκι Σρέντερ, ο οποίος ήταν 9 ετών όταν κέρδισε Χρυσή Σφαίρα Νέου Σταρ της Χρονιάς σε Κινηματογραφική Ταινία, για τον ρόλο του στην ταινία του 1980 The Champ.

Ο Κούπερ έγραψε ιστορία ως ο νεότερος που κερδίζει βραβείο στη συγκεκριμένη κατηγορία που βραβεύτηκε.

