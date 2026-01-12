search
Συγκλονίζει ο Γιώργος Θεοφάνους για το μακελειό στην Αμερική: «Ο γιος μου είναι σε εκείνο το πανεπιστήμιο, σε εκείνη την τάξη» (Video)

12.01.2026 14:31
skorda-theofanous-new

Στο μακελειό που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου Brown, στις ΗΠΑ, όταν ένοπλος εισέβαλε σε αίθουσα σκοτώνοντας δυο φοιτητές και τραυματίζοντας αρκετούς ακόμα, αναφέρθηκε ο Γιώργος Θεοφάνους, καλεσμένος της Φαίης Σκορδά, αποκαλύπτοντας ότι ο γιος του σπουδάζει στο εν λόγω πανεπιστήμιο.

Με δάκρυα στα μάτια, ο γνωστός μουσικοσυνθέτης και στιχουργός τόνισε ότι ο γιος του είχε μάθημα στην αίθουσα που σημειώθηκε το μακελειό, επισημαίνοντας ότι απουσίαζε εκείνη την ημέρα.

«Πριν από μερικές μέρες έγινε ένα πολύ άσχημο γεγονός στην Αμερική, που μπήκε ένας με όπλο στο πανεπιστήμιο, σκότωσε δύο παιδιά, άλλα δέκα τραυματίστηκαν… Ο γιος μου είναι σε εκείνο το πανεπιστήμιο, σε εκείνη την τάξη. Δεν ήταν στο μάθημα εκείνο, ευτυχώς δεν ήταν στο μάθημα. Βλακεία μου που στα λέω, έλα να αλλάξουμε θέμα» είπε ο Γιώργος Θεοφάνους με δάκρυα στα μάτια και πρόσθεσε:

«Είναι σοκαριστικό αυτό που συμβαίνει στα παιδιά… Πάμε παρακάτω! Σε παρακαλώ, άλλαξε θέμα. Γι’ αυτό δεν ήρθα στις 5 του μήνα, γιατί ήθελε να πάμε στο Άγιο Όρος μαζί, αυτός ήταν ο λόγος που πήγαμε».

