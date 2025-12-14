search
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.12.2025 09:50
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.12.2025 08:00

ΗΠΑ: Μακελειό στο πανεπιστήμιο Brown – Δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες, στη δημοσιότητα βίντεο του δράστη

14.12.2025 08:00
panepistimio

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του ενόπλου που σκότωσε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε αρκετούς άλλους – εκ των οποίων οκτώ σοβαρά – στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου Μπράουν, στην πόλη Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ στις ΗΠΑ.

«Δυστυχώς, αυτή είναι μια ημέρα που η πόλη Πρόβιντενς και η πολιτεία του Ρόουντ Άιλαντ προσεύχονταν να μη συμβεί ποτέ», δήλωσε ο δήμαρχος Μπρετ Σμάιλι, αναφερόμενος στις ένοπλες επιθέσεις που συγκλονίζουν συχνά την αμερικανική κοινή γνώμη.

Αστυνομικοί και πράκτορες του FBI χτενίζουν σπιθαμή προς σπιθαμή την πανεπιστημιούπολη, αναζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας για να φθάσουν στα ίχνη του δράστη. Μάλιστα, το FBI έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο ζητώντας πληροφορίες.

Μέχρι στιγμής, οι έρευνες έχουν αποβεί άκαρπες, ενώ δεν έχει βρεθεί το όπλο του εγκλήματος.

Αδιευκρίνιστα τα κίνητρα

Ο αστυνομικός υποδιευθυντής Τιμ Ο’Χάρα δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου πως δράστης της επίθεσης ήταν «ένας μαυροντυμένος άνδρας», του οποίου τα κίνητρα παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη διεύθυνση του πανεπιστημίου, ο ένοπλος άρχισε να πυροβολεί κοντά στο τμήμα «Barus & Holley» όπου διεξάγονταν εξετάσεις. «Κλείστε τις πόρτες, θέστε τα κινητά σας τηλέφωνα στη σίγαση και παραμείνετε κρυμμένοι μέχρι νεωτέρας», ανέφερε το προειδοποιητικό μήνυμα από τη διεύθυνση του πανεπιστημίου Μπράουν, το οποίο αριθμεί περίπου 11.000 φοιτητές.

Αρχικά αναφέρθηκε πως ένας ύποπτος συνελήφθη, αλλά η πληροφορία διαψεύστηκε λίγο αργότερα. 

Τραμπ: Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσευχηθούμε για τα θύματα

Για τους πυροβολισμούς στην πανεπιστημιούπολη ενημερώθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. «Είναι τρομερό», είπε σε δημοσιογράφους, συμπληρώνοντας πως «το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτήν την ώρα είναι να προσευχηθούμε για τα θύματα και όσους έχουν τραυματιστεί σοβαρά».

Με τα όπλα σε κυκλοφορία να είναι περισσότερα από τους κατοίκους, οι ΗΠΑ καταγράφουν τον υψηλότερο δείκτη ανθρωποκτονιών σε επεισόδια με πυροβολισμούς απ’ οποιαδήποτε άλλο οικονομικά ανεπτυγμένο κράτος. Οι ένοπλες επιθέσεις αποτελούν μάστιγα, την οποία η μια κυβέρνηση μετά την άλλη αποδεικνύεται πως δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει, καθώς πολλοί Αμερικανοί δεν θέλουν ούτε να ακούσουν για περιορισμό της οπλοκατοχής. Το δικαίωμα των πολιτών να κατέχουν όπλα κατοχυρώνει η δεύτερη τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

Το 2024 περισσότεροι από 16.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβόλα όπλα στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Gun Violence Archive, χωρίς να συνυπολογίζονται οι αυτοκτονίες.

Διαβάστε επίσης:

«Καμένη» γη

«Make Europe Great Again»: Το παλαβό σχέδιο του Τραμπ για την Ευρώπη – Ποιες τέσσερις χώρες θέλει εκτός Ε.Ε., η αντίδραση των Ευρωπαίων

Συρία: Νεκροί Αμερικάνοι στρατιώτες από σκοπευτή του Ισλαμικού Κράτους – «Θα ανταποδώσουμε», λέει ο Τραμπ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pavlopoulos new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προκόπης Παυλόπουλος: Συμβαίνουν πολλά σήμερα που δεν μας κάνουν υπερήφανους (Video)

brown-university (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Πανεπιστήμιο Μπράουν: Η στιγμή που αστυνομικοί διασώζουν φοιτητές που είχαν κρυφτεί σε βιβλιοθήκη (Video)

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Ανταλλαγή πυροβολισμών με έναν τραυματία

hakan_fidan_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα θέλει όλα ο Φιντάν

tsitsipas_pateras_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τσιτσιπάς: Η ανακοίνωση του δικηγόρου του για τη Lotus που έτρεχε με 210χλμ στην Αττική Οδό – «Δεν οδηγούσε ο Στέφανος αλλά ο πατέρας του»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tatoi_8
ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Παραχωρούνται σε ιδιώτη 24 από τα 56 κτίρια του κτήματος - Για ξενώνες, εστιατόρια και εκδηλώσεις (photos)

TRUMP2811_AP
ΚΟΣΜΟΣ

«Make Europe Great Again»: Το παλαβό σχέδιο του Τραμπ για την Ευρώπη - Ποιες τέσσερις χώρες θέλει εκτός Ε.Ε., η αντίδραση των Ευρωπαίων

moutsinas
LIFESTYLE

Νίκος Μουτσινάς: «Δεν μου λείπει η τηλεόραση - Δεν χρειαζόμουν όλα τα χρήματα που έπαιρνα από αυτή»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

karydata
CUCINA POVERA

Καρυδάτα, τα παραδοσιακά γλυκίσματα των γιορτών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14.12.2025 09:50
pavlopoulos new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προκόπης Παυλόπουλος: Συμβαίνουν πολλά σήμερα που δεν μας κάνουν υπερήφανους (Video)

brown-university (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Πανεπιστήμιο Μπράουν: Η στιγμή που αστυνομικοί διασώζουν φοιτητές που είχαν κρυφτεί σε βιβλιοθήκη (Video)

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Ανταλλαγή πυροβολισμών με έναν τραυματία

1 / 3