Συρία: Νεκροί Αμερικάνοι στρατιώτες από σκοπευτή του Ισλαμικού Κράτους – «Θα ανταποδώσουμε», λέει ο Τραμπ

Tρεις Αμερικανοί –δύο στρατιώτες και ένας διερμηνέας– μέλη μιας κοινής αντιπροσωπείας αμερικανικών και συριακών δυνάμεων, σκοτώθηκαν στη Συρία σε «ενέδρα από έναν ελεύθερο σκοπευτή» του Ισλαμικού Κράτους, όπως ανακοίνωσε η Ουάσινγκτον. Άλλοι τρεις Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν στην επίθεση, ανακοίνωσε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM), προσθέτοντας ότι ο ένοπλος σκοτώθηκε.

Σημειώνεται ότι το Ισλαμικό Κράτος δεν έχει αναλάβει μέχρι στιγμής την ευθύνη, ωστόσο Αμερικανός υψηλόβαθμος αξιωματούχος σημείωσε ότι οι αρχικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι η τζιχαντιστική οργάνωση πιθανότατα ήταν αυτή που πραγματοποίησε την επίθεση. Αυτή έγινε σε μια περιοχή που δεν ελέγχεται από τη συριακή κυβέρνηση, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε την οργή του για το γεγονός, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα προβούν σε «σοβαρά αντίποινα». Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ τόνισε πως «θα ανταποδώσουμε» και πρόσθεσε ότι αυτή ήταν μια επίθεση μια επίθεση του Ισλαμικού Κράτους κατά των ΗΠΑ και της Συρίας σε ένα πολύ επικίνδυνο τμήμα της Συρίας.

Όσο για τη Δαμασκό, ανακοίνωσε ότι ο δράστης ήταν μέλος των συριακών δυνάμεων ασφαλείας. Ο εκπρόσωπος του συριακού υπουργείου Εσωτερικών Ανουάρ αλ Μπάμπα δήλωσε ότι ο δράστης δεν είχε ηγετικό ρόλο στις δυνάμεις ασφαλείας και υποστήριξε ότι οι δυνάμεις του διεθνούς συνασπισμού δυνάμεων (που υπό την ηγεσία των ΗΠΑ πολεμούν το Ισλαμικό Κράτος) αγνόησαν προειδοποιήσεις σχετικά με κινδύνους παρεισφήρεως του Ισλαμικού Κράτους.

