ΚΟΣΜΟΣ

13.12.2025 20:13

Γάζα: Το Ισραήλ εξολόθρευσε κορυφαίο διοικητή της Χαμάς (Video)

13.12.2025 20:13
saas1

Τη δολοφονία του ανώτερου διοικητή της Χαμάς, Ραντ Σαάντ επιβεβαίωσε, ο ισραηλινός στρατός σε επιδρομή του στη Γάζα. Οι IDF σε ανακοίνωσή τους, αλλά και βίντεο που ανήρτησαν στα social media, αναφέρουν ότι Ραέντ Σαΐντ εξολοθρεύθηκε σε αεροπορική επιδρομή στην πόλη της Γάζας σήμερα το απόγευμα.

Ο Σαΐντ, επικεφαλής του αρχηγείου κατασκευής όπλων της οργάνωσης και ένας από τους αρχιτέκτονες της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, ήταν ένα από τα λίγα εναπομείναντα μέλη της ανώτερης στρατιωτικής ηγεσίας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Σε δήλωσή τους, οι IDF αναφέρουν ότι τις τελευταίες εβδομάδες «εντοπίστηκαν επανειλημμένες απόπειρες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς να πραγματοποιήσει τρομοκρατικές επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εκρηκτικών μηχανισμών κατά των δυνάμεων των IDF, ενέργειες που συνιστούν κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας». Ο στρατός σημειώνει ότι σήμερα το πρωί, δύο εφέδροι τραυματίστηκαν από εκρηκτικό μηχανισμό στο νότιο τμήμα της Λωρίδας.

«Παράλληλα, οι IDF εντόπισαν προσπάθειες της οργάνωσης να αποκαταστήσει και να ενισχύσει τις δυνατότητές της», αναφέρει ο στρατός, προσθέτοντας ότι ο Σαΐντ «ηγήθηκε της ενίσχυσης των δυνάμεων της Χαμάς και η εξόντωσή του αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την ικανότητα της οργάνωσης να επανεξοπλιστεί».

