Σοκ στο Τέξας: 15χρονος δολοφόνησε την οικογένεια της πρώην κοπέλας του

Τη μητέρα και τα δύο μικρότερα αδέρφια ενός συνομήλικου κοριτσιού που τον απέρριψε δολοφόνησε ένας 15χρονος στο Τέξας.

Η τοπική αστυνομία δήλωσε ότι ανταποκρίθηκε σε πυροβολισμό σε ένα διαμέρισμα γύρω στις 5:45 μ.μ. την Τρίτη. Οι αστυνομικοί που έφτασαν πρώτοι στην κατοικία βρήκαν τρία άτομα νεκρά μέσα στο σπίτι. Ένας 15χρονος ύποπτος έφυγε από τον τόπο του εγκλήματος, αλλά εντοπίστηκε περίπου 40 λεπτά αργότερα, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Mike Gerke στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ίδιος δήλωσε ότι τα πυρά ήταν σκόπιμα και είχαν ως στόχο τα τρία θύματα.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο 15χρονος είχε σχεδιάσει να πυροβολήσει την πρώην κοπέλα του έξω από το σχολείο, αλλά άλλαξε γνώμη και πήγε στο σπίτι της, σύμφωνα με την αστυνομία.

Εκεί, ο ύποπτος μπήκε στο σπίτι και πυροβόλησε τη μητέρα της πρώην κοπέλας του, την 39χρονη Jessica Rodriguez, σύμφωνα με την αστυνομία.

Στη συνέχεια, ο έφηβος πυροβόλησε τον 9χρονο αδελφό και την 13χρονη αδελφή της πρώην κοπέλας του.

Σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη, ο Γκέρκε χαρακτήρισε το περιστατικό «τραγική και δειλή πράξη βίας».

Ο Γκέρκε αρνήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα αν η 15χρονη πρώην κοπέλα του βρισκόταν στο σπίτι τη στιγμή του πυροβολισμού.

Είπε όμως ότι δεν υπέστη σωματικές βλάβες.

«Είναι καλά, δεν τραυματίστηκε… Είμαι σίγουρος ότι μετά από όλα αυτά που συνέβησαν στην οικογένειά της, δεν είναι καλά. Αλλά σωματικά δεν υπέστη βλάβες», είπε.

Ο Γκέρκε δήλωσε ότι η δολοφονία και οι περιστάσεις που την περιβάλλουν εξακολουθούν να διερευνώνται. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το κίνητρο.

Ο 15χρονος, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει αποκαλυφθεί, κατηγορήθηκε για φόνο εκ προμελέτης πολλαπλών ατόμων. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό την επιτήρηση του Κέντρου Νεότητας της Κομητείας Έκτορ.

Να σημειωθεί πως στο Τέξας ισχύει θανατική ποινή, αλλά δεν επιβάλλεται ποτέ σε ανήλικους, ακόμα και καταδικασμένους για δολοφονία.

