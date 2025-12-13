Ισραήλ: Ο IDF εξέδωσε προειδοποίηση εκκένωσης για ένα χωριό στο νότιο Λίβανο

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού εξέδωσε σήμερα προειδοποίηση εκκένωσης ενός χωριού στο νότιο Λίβανο, πριν από την πραγματοποίηση προγραμματισμένου πλήγματος.

Χθες Παρασκευή, το Ισραήλ εξαπέλυσε μπαράζ πυροβολίκου κατά θέσεων με τον ισραηλινό στρατό να δηλώνει ότι βάλλει κατά στόχων της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, μεταξύ των οποίων ένα στρατόπεδο εκπαίδευσης.

Παρά την κατάπαυση πυρός που συμφωνήθηκε τον Νοέμβριο του 2024 με τη λιβανική ισλαμιστική οργάνωση, το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει τακτικά επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ, κατηγορώντας την ότι επανεξοπλίζεται.

Σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων (Ani), οι σημερινές επιδρομές, που χαρακτηρίστηκαν «βίαιες», είχαν στόχο γύρω στις 10 τοποθεσίες, κάποιες εκ των οποίων ήταν σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα με το Ισραήλ.

Τα πλήγματα αυτά γίνονται ενώ ο λιβανικός στρατός πρέπει να ολοκληρώσει την εξάρθρωση έως τις 31 Δεκεμβρίου των στρατιωτικών υποδομών της Χεζμπολάχ μεταξύ των ισραηλινών συνόρων και του ποταμού Λιτάνι, που βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα βορειότερα, σύμφωνα με την συμφωνία εκεχειρίας.

