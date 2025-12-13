search
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025 17:37
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.12.2025 16:27

Ισραήλ: Ο IDF εξέδωσε προειδοποίηση εκκένωσης για ένα χωριό στο νότιο Λίβανο

13.12.2025 16:27
livanos-idf-xtipima-new

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού εξέδωσε σήμερα προειδοποίηση εκκένωσης ενός χωριού στο νότιο Λίβανο, πριν από την πραγματοποίηση προγραμματισμένου πλήγματος.

Χθες Παρασκευή, το Ισραήλ εξαπέλυσε μπαράζ πυροβολίκου κατά θέσεων με τον ισραηλινό στρατό να δηλώνει ότι βάλλει κατά στόχων της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, μεταξύ των οποίων ένα στρατόπεδο εκπαίδευσης.

Παρά την κατάπαυση πυρός που συμφωνήθηκε τον Νοέμβριο του 2024 με τη λιβανική ισλαμιστική οργάνωση, το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει τακτικά επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ, κατηγορώντας την ότι επανεξοπλίζεται.

Σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων (Ani), οι σημερινές επιδρομές, που χαρακτηρίστηκαν «βίαιες», είχαν στόχο γύρω στις 10 τοποθεσίες, κάποιες εκ των οποίων ήταν σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα με το Ισραήλ.

Τα πλήγματα αυτά γίνονται ενώ ο λιβανικός στρατός πρέπει να ολοκληρώσει την εξάρθρωση έως τις 31 Δεκεμβρίου των στρατιωτικών υποδομών της Χεζμπολάχ μεταξύ των ισραηλινών συνόρων και του ποταμού Λιτάνι, που βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα βορειότερα, σύμφωνα με την συμφωνία εκεχειρίας.

Διαβάστε επίσης:

Πόλεμος στην Ουκρανία: «Η ειρήνη δεν απέχει πολύ», δήλωσε ο Ερντογάν μετά τη συνάντηση με Πούτιν

Μερτς: «Δεν ζούμε σε πόλεμο, αλλά ούτε και σε ειρήνη»

Ινδία: «Γυαλιά καρφιά» από οργισμένους οπαδούς του Μέσι επειδή δεν μπόρεσαν να τον δουν (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mantila sholeia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Απαγόρευση της μαντίλας στα σχολεία για κορίτσια κάτω των 14 ετών – Πρόστιμο €800

kriti_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Δραματική έκκληση από τον πατέρα του 33χρονου ιατρού που αγνοείται – «Όποιος γνωρίζει κάτι να ενημερώσει τις Αρχές»

PAULOS_MARINAKHS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης σε αγρότες: Ναι στο διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους

texas-21
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στο Τέξας: 15χρονος δολοφόνησε την οικογένεια της πρώην κοπέλας του

toyota_usv_main
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

C-HR+: Το νέο SUV της Toyota που καίει 2,7 ευρώ στα 100 km και έχει 11 χρόνια εγγύηση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tatoi_8
ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Παραχωρούνται σε ιδιώτη 24 από τα 56 κτίρια του κτήματος - Για ξενώνες, εστιατόρια και εκδηλώσεις (photos)

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

kriti (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση μεταξύ Κυρανάκη και Πελετίδη για τον σιδηρόδρομο: «Τι την περάσατε την Πάτρα;», «Μήπως δεν θέλετε να φτάσει το τρένο;»

hybrid-car_1212_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα αυτοκίνητα που αγόρασαν σχεδόν 6 στους 10 Έλληνες τον Νοέμβριο

xiletzakis myron 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης έλεγε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ του έβαλε… κατά λάθος 200 εκατ. στον λογαριασμό του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025 17:36
mantila sholeia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Απαγόρευση της μαντίλας στα σχολεία για κορίτσια κάτω των 14 ετών – Πρόστιμο €800

kriti_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Δραματική έκκληση από τον πατέρα του 33χρονου ιατρού που αγνοείται – «Όποιος γνωρίζει κάτι να ενημερώσει τις Αρχές»

PAULOS_MARINAKHS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης σε αγρότες: Ναι στο διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους

1 / 3
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων Αποσύνδεση