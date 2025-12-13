Ινδία: «Γυαλιά καρφιά» από οργισμένους οπαδούς του Μέσι επειδή δεν μπόρεσαν να τον δουν (Video)

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στο στάδιο Salt Lake της Καλκούτας κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο πλαίσιο της περιοδείας του Λιονέλ Μέσι στην Ινδία.

Οργισμένοι φίλαθλοι ξήλωσαν καθίσματα και εκτόξευσαν μπουκάλια και καρέκλες προς τον αγωνιστικό χώρο, εκφράζοντας την απογοήτευσή τους για τη σύντομη και περιορισμένη παρουσία του Αργεντινού σούπερ σταρ.

Χιλιάδες θαυμαστές του Μέσι είχαν πληρώσει έως και 12.000 ρουπίες (κάπου 114 ευρώ) για ένα εισιτήριο, ελπίζοντας να δουν από κοντά τον οκτώ φορές βραβευμένο με τη Χρυσή Μπάλα. Ωστόσο, ο Μέσι εμφανίστηκε μόνο για λίγα λεπτά, κάνοντας έναν σύντομο γύρο του γηπέδου περιστοιχισμένος από αξιωματούχους και διασημότητες, που εμπόδιζαν τους οπαδούς του να τον δουν.

Απογοήτευση των θαυμαστών του Μέσι και επεισόδια

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν, περίπου 20 λεπτά μετά την είσοδό του στο γήπεδο, ο Μέσι απομακρύνθηκε αιφνιδίως από την ασφάλεια. Ορισμένοι φίλαθλοι εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο, ξήλωσαν σκηνές και βανδάλισαν πανό, ενώ άλλοι πέταξαν πλαστικές καρέκλες και μπουκάλια νερού.

«Πληρώσαμε για να δούμε τον Μέσι, όχι πολιτικούς», δήλωσε αγανακτισμένος φίλαθλος σε ινδικά ΜΜΕ, τονίζοντας ότι πολλοί πλήρωσαν ποσά που αντιστοιχούν σε έναν μηνιαίο μισθό. Άλλος ανέφερε πως η οργάνωση και τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας ευθύνονται για το χάος.

Αντιδράσεις και έρευνα

Η πρωθυπουργός της Δυτικής Βεγγάλης, Μαμάτα Μπανερτζί, δήλωσε «βαθιά συγκλονισμένη» από τα γεγονότα, ανακοίνωσε τη διενέργεια έρευνας και ζήτησε συγγνώμη τόσο από τον Μέσι όσο και από τους φιλάθλους.

Η επιτροπή που συστάθηκε θα διερευνήσει τις ευθύνες και θα προτείνει μέτρα για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Η περιοδεία «GOAT» του Μέσι

Ο Μέσι βρίσκεται στην Ινδία στο πλαίσιο της προωθητικής περιοδείας «GOAT tour», («Greater Of All Times – Μεγαλύτερος Όλων των Εποχών) με στάσεις στην Καλκούτα, το Μουμπάι (πρώην Βομβάη) και το Νέο Δελχί.

Η περιοδεία του Μέσι ξεκίνησε με τα αποκαλυπτήρια ενός αγάλματός του, ύψους 21 μέτρων, στην Καλκούτα, ενώ σε όλη τη χώρα έχουν στηθεί θεματικές ζώνες αφιερωμένες στον θρύλο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

