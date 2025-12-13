search
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

13.12.2025 09:23

Μουντιάλ 2026: «Ζαλίζουν» οι τιμές των ξενοδοχείων – Στο 2.373% η αύξηση της διανυκτέρευσης

13.12.2025 09:23
tropaio-mundial

Μέχρι και στο εξωπραγματικό ποσοστό αύξησης του 2.373% (!) έχουν «εκτοξευθεί» οι τιμές των δωματίων ξενοδοχείων, στις πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Σύμφωνα με ανάλυση που δημοσιεύθηκε από το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης «The Athletic», διαπιστώθηκε μια μέση αύξηση 300% στις τιμές των δωματίων ξενοδοχείων στις 16 πόλεις που θα διεξαχθούν αγώνες του Μουντιάλ 2026.

Το ποσοστό 2.373% είναι η μεγαλύτερη αύξηση τιμής για μόνο μία διανυκτέρευση και αφορά σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Πόλη του Μεξικού, που κοστίζει 157 δολάρια (σ.σ. περίπου 135 ευρώ) στα τέλη Μαΐου, αλλά για τις 10 και 11 Ιουνίου και για τον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ Μεξικού και Νότιας Αφρικής, καταχωρήθηκε στα 3.882 δολάρια (σ.σ. περίπου 3.330 ευρώ) στην εφαρμογή Marriott Bonvoy. 

Γενικότερα, τα ξενοδοχεία στις 16 πόλεις που φιλοξενούν την διοργάνωση (σ.σ. στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στο Μεξικό) αύξησαν τις τιμές τους κατά αρκετές εκατοντάδες δολάρια ανά διανυκτέρευση.

Στο Μεξικό η μεγαλύτερη αύξηση τιμών

Σύμφωνα με την έρευνα του «Athletic», που καλύπτει συνολικά 96 ξενοδοχεία σε αυτές τις 16 πόλεις, η μέση τιμή για ένα δωμάτιο ξενοδοχείου κατά τη διάρκεια της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης της υφηλίου, είναι 1.013 δολάρια, σε σύγκριση με 293 δολάρια για τα ίδια δωμάτια τρεις εβδομάδες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ 2026. Κάτι που σημαίνει αύξηση 328% (!), ενώ στα εν λόγω μεξικανικά ξενοδοχεία, η μέση αύξηση τιμών ήταν 610%! 

Στην Πόλη του Μεξικού παρατηρείται η μεγαλύτερη αύξηση τιμών, με την μέση τιμή ανά διανυκτέρευση να αυξάνεται από 172 δολάρια σε 1.572 δολάρια (961%), ενώ αντίθετα, η μικρότερη αύξηση καταγράφηκε στο Τορόντο, όπου οι τιμές αυξήθηκαν… μόνο κατά 78%.

Οι τιμές των δωματίων ξενοδοχείων αυξάνονται συχνά κατά την διάρκεια σημαντικών εκδηλώσεων. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 στο Παρίσι, σημειώθηκε αύξηση 141% στις τιμές των δωματίων σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

miss_finland
LIFESTYLE

Φινλανδία: Την… έφαγε το «τρώγοντας με έναν Κινέζο» – Πήραν τον τίτλο της Miss Finland μετά τη «ρατσιστική» ανάρτηση

trump epstein
ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Νέες φωτογραφίες που «καίνε» τον πρόεδρο των ΗΠΑ – «Δεν είναι κάτι σπουδαίο», απαντά (Video)

adonis-georgiadis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Πάει πολύ το ΠΑΣΟΚ να μιλάει για “Γκρούεζες”» – «Διπλάσιες οι δαπάνες στον προϋπολογισμό για την υγεία το 2026»

opekepe
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα Ηρακλείου οι 15 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις

tsitsipas new
ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγόρος Τσιτσιπά: «Δεν κλήθηκε να καταθέσει το δίπλωμά του – Η αστυνομία δεν έχει θέσει καμία προθεσμία»

tatoi_8
ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Παραχωρούνται σε ιδιώτη 24 από τα 56 κτίρια του κτήματος - Για ξενώνες, εστιατόρια και εκδηλώσεις (photos)

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

xiletzakis myron 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης έλεγε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ του έβαλε… κατά λάθος 200 εκατ. στον λογαριασμό του

kriti (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση μεταξύ Κυρανάκη και Πελετίδη για τον σιδηρόδρομο: «Τι την περάσατε την Πάτρα;», «Μήπως δεν θέλετε να φτάσει το τρένο;»

hybrid-car_1212_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα αυτοκίνητα που αγόρασαν σχεδόν 6 στους 10 Έλληνες τον Νοέμβριο

