Euroleague: Αμυντική κατάρρευση στη Βαρκελώνη και δεύτερη σερί ήττα για τον Ολυμπιακό, 98-85 η Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός είδε την άμυνα του να… καταρρέει στο δεύτερο ημίχρονο, έχασε τη μάχη των επιθετικών ριμπάουντ κι έφυγε από τη Βαρκελώνη με τη δεύτερη σερί ήττα του στη Euroleague και έκτη εφετινή. Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν 98-85 από την Μπαρτσελόνα, για την 15η αγωνιστική, με τους Καταλανούς να πανηγυρίζουν την τρίτη διαδοχική νίκη τους και να βελτιώνουν σε 10-5 το ρεκόρ τους, με το οποίο παραμένουν «αγκαλιά» με τη Βαλένθια στη δεύτερη θέση της κατάταξης, πίσω από την πρωτοπόρο Χαποέλ Τελ Αβίβ.

To επιμέρους σκορ 30-17 των Καταλανών στην 3η περίοδο εξαιτίας της κακής αμυντικής λειτουργίας των «ερυθρόλευκων», τα 19 επιθετικά ριμπάουντ έναντι των 9 του Ολυμπιακού, οι 28 πόντοι του Ουίλι Κλάιμπερν (7/10 τρίποντα) και οι 24 του Κέβιν Πάντερ (3/4 τρίποντα) υποχρέωσαν την ομάδα του Πειραιά σε μία 2η διαδοχική ήττα και στην 6η στο σύνολο.

Ο Ολυμπιακός που δεν είχε απόψε (12/12) τον τραυματία Τάισον Ουόρντ (οστικό οιδημα) έχει πλέον ρεκόρ 8-6, με αγώνα λιγότερο λόγω της αναβολής του ματς με τη Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ. Η Μπαρτσελόνα ανέβηκε στο 10-5, χάρη στην 3η διαδοχική νίκη της μετά από αυτές επί των Βιλερμπάν και Ερυθρού Αστέρα.

Οι «μπλαουγκράνα» είχαν 50% έξω από τη γραμμή των 6.75 με 13/26, την ώρα που οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα τέλειωσαν το ματς με ποσοστό 33.3% (7/21).

Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού, με 22 πόντους και 5 ριμπάουντ. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πέτυχε 19 πόντους, ενώ από 11 πόντους σημείωσαν οι Χολ (και 8ρ.) και Φουρνιέ. Ο Τόμας Ουόκαπ μοίρασε 10 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 21-22, 42-39, 72-56, 98-85

Σε αναμετρήσεις της 15ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Παναθηναϊκός 96-89

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 92-84

Βαλένθια (Ισπανία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 94-82

Παρί (Γαλλία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 105-108

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 94-87

Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Ολυμπιακός 98-85

Ντουμπάι (ΗΑΕ)– Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 89-88

Μονακό (Μονακό)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 86-92

Παρτιζάν (Σερβία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 79-76

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 74-79

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 11-4

Βαλένθια (Ισπανία) 10-5

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 10-5

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 9-6

Μονακό (Μονακό) 9-6

Παναθηναϊκός 9-6

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 9-6

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 9-6

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 9-5

Ολυμπιακός 8-6

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 8-7

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 7-8

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 7-8

Παρτιζάν (Σερβία) 6-9

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-10

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 5-10

Παρί (Γαλλία) 5-10

Μπασκόνια (Ισπανία) 5-10

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 5-10

Βιλερμπάν (Γαλλία) 3-12

