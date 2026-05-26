Στο Staten Island της Νέας Υόρκης, με θέα στο Μπρούκλιν και το Μανχάταν, το ιστορικό μουσείο Alice Austen House φιλοξενεί ένα ιδιαίτερο εγχείρημα: τον κήπο Queer Ecologies, που συνδέει τη φύση, την LGBTQ+ ιστορία και τη μνήμη μιας πρωτοπόρου queer φωτογράφου.

Το Alice Austen House τιμά τη ζωή της Alice Austen, φωτογράφου του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα, και πλέον αξιοποιεί τους κήπους του ως χώρο εκπαίδευσης, συνάντησης και συμπερίληψης.

Φυτά που «αμφισβητούν» την ετεροκανονικότητα

Σε συνεργασία με το New York Restoration Project και φοιτητές από το Pratt Institute Graduate Center for Planning and the Environment, το πάρκο και οι κήποι του Alice Austen House γέμισαν με φυτά που, όπως αναφέρεται, «αμφισβητούν την έννοια της ετεροκανονικότητας».

Πολλά από τα είδη που φιλοξενούνται στον κήπο είναι μη δυαδικά ή φυτά που αλλάζουν φύλο. Ανάμεσά τους βρίσκονται φτέρες και λουλούδια που αυτογονιμοποιούνται ή διαθέτουν και τα δύο αναπαραγωγικά όργανα.

Βιολέτες, πανσέδες και LGBTQ+ συμβολισμοί

Ο κήπος περιλαμβάνει επίσης φυτά με ιδιαίτερη ιστορική και πολιτισμική σημασία για την LGBTQ+ κοινότητα, όπως οι βιολέτες και οι πανσέδες.

Τα συγκεκριμένα είδη έχουν συνδεθεί με σύμβολα και αναφορές στην queer ιστορία και κουλτούρα, ενισχύοντας τον χαρακτήρα του χώρου ως τόπου μνήμης, ταυτότητας και έκφρασης.

Ένας ασφαλής χώρος για νέους ανθρώπους

Στον Queer Ecologies Garden φιλοξενούνται και εκπαιδευτικά προγράμματα για ομάδες συμμαχίας φύλου και σεξουαλικότητας από σχολεία της περιοχής.

Οι μαθητές συμμετέχουν σε δράσεις αφήγησης, φωτογραφίας και εθελοντικής κηπουρικής, με στόχο να έρθουν πιο κοντά στην οικολογία, την κηπουρική και την ιστορία του χώρου.

Τα προγράμματα επιδιώκουν να εμπνεύσουν περισσότερους LGBTQ+ νέους να εξερευνήσουν επαγγελματικές διαδρομές στην κηπουρική ή την οικολογία. Ωστόσο, ο κήπος παραμένει πάνω απ’ όλα ένας ασφαλής και όμορφος χώρος για την queer κοινότητα.

Οι κήποι ως τόποι ελευθερίας

Το Alice Austen House αναφέρει ότι οι κήποι έχουν χρησιμοποιηθεί ιστορικά ως σύμβολα ελευθερίας και διαφυγής από την καταπίεση.

Τον 19ο και στις αρχές του 20ού αιώνα, όταν η ομοφυλοφιλία ήταν παράνομη σε πολλές χώρες, οι κήποι λειτουργούσαν συχνά ως κρυφοί τόποι συνάντησης για queer ανθρώπους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να κοινωνικοποιηθούν και να εκφραστούν.

Σύμφωνα με το Alice Austen House, οι κήποι προσφέρουν χώρο για αυτοέκφραση και δημιουργικότητα, όπου οι queer άνθρωποι μπορούν να εξερευνήσουν την ταυτότητά τους μέσα από την κηπουρική, την τέχνη και άλλες μορφές δημιουργικής έκφρασης.

Η κληρονομιά της Alice Austen

Το σπίτι, το πάρκο και οι κήποι του Alice Austen House έχουν αναγνωριστεί σε εθνικό επίπεδο ως χώροι LGBTQ+ σημασίας.

Ο χώρος συνδέεται με την Alice Austen και τη σύντροφό της, Gertrude Tate, με την οποία έζησε εκεί για 30 χρόνια. Η Austen υπήρξε επίσης ιδρύτρια του Staten Island Garden Club και χρησιμοποίησε πολλές φορές τον κήπο της ως πηγή έμπνευσης για τις φωτογραφίες της.

«Δημιουργήσαμε αυτόν τον κήπο ώστε να λειτουργεί ως τόπος συνάντησης που προσφέρει ελευθερία, άνεση και καλλιεργεί την κατανόηση», αναφέρει το Alice Austen House.

