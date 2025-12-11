Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν 0-0 – Live η αναμέτρηση για το Europa League

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ με ξεκάθαρο στόχο τη νίκη που θα τον κρατήσει γερά στην κούρσα για την είσοδο στην οκτάδα της League Phase του Europa League.

Live η εξέλιξη του σκορ:

Ημίχρονο, Παναθηναϊκός – Πλζεν 0-0

Αποβολή του Γιέμελκα, στο 32′, η Βικτόρια Πλζεν μένει με δέκα παίκτες

1′ Σέντρα στο ματς

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τούμπα, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τζούριτσιτς, Παντόβιτς.​

Στον πάγκο είναι οι Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Μπακασέτας, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρντα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου.

