Ο Πολ Πογκμπά επενδύει στην ομάδα αγώνων καμήλας της Σαουδικής Αραβίας και στοχεύει στην «αναβάθμιση του αθλήματος»

Είναι γνωστό ως το άθλημα των σεΐχηδων, με χιλιάδες οπαδούς να γεμίζουν τις πίστες της ερήμου για να παρακολουθήσουν τους τζόκεϊ να ανταγωνίζονται για τεράστια έπαθλα. Τώρα, οι επαγγελματικοί αγώνες με καμήλες έχουν έναν νέο επενδυτή υψηλού προφίλ: τον Πολ Πογκμπά.

Ο μέσος της Μονακό δήλωσε ότι έγινε μέτοχος στην Al Haboob, με έδρα τη Σαουδική Αραβία, την πρώτη επαγγελματική ομάδα καμηλοδρομιών στον κόσμο που αγωνίζεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τον Κόλπο, επειδή ήθελε να «αναβαθμίσει το άθλημα στην παγκόσμια σκηνή».

«Πάντα ήμουν κάποιος που ήθελε να δοκιμάζει νέα πράγματα και να κάνει τα πράγματα διαφορετικά – είτε πρόκειται για το πώς παίζω, πώς εκφράζομαι, είτε για το πώς προσεγγίζω τη ζωή εκτός γηπέδου», δήλωσε ο πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. «Αυτή η νοοτροπία με έχει ακολουθήσει και στον επιχειρηματικό μου κόσμο».

📝 𝗗𝗘𝗔𝗟 𝗗𝗢𝗡𝗘: Paul Pogba has become the co-owner of Al Habob in Saudi Arabia, joining the world’s first professional camel racing team. 🐪🇸🇦



(📲 IG/paulpogba) pic.twitter.com/vnOuhD9QuD — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 10, 2025

Το άθλημα περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις, με τις κορυφαίες καμήλες να πωλούνται για εκατομμύρια λίρες και τους αγώνες να προσφέρουν μεγάλα έπαθλα. Πέρυσι, το χρηματικό έπαθλο για το AlUla Camel Cup, τον πιο επικερδή διαγωνισμό στο άθλημα, ήταν 6,4 εκατομμύρια δολάρια σε 16 αγώνες.

Ο Πογμπά, ο οποίος έγινε ο πιο ακριβός παίκτης στον κόσμο όταν εντάχθηκε στη Μάντσεστερ Γουνάιτεντ από τη Γουβέντους το 2016, έχει θέσει ως στόχο να αποκτήσει την πιο ακριβή καμήλα στον κόσμο.

«Το να αποκτήσω την πιο ακριβή καμήλα στον κόσμο μια μέρα θα ήταν μια όμορφη στιγμή ολοκλήρωσης – κάτι διασκεδαστικό, κάτι ουσιαστικό και κάτι που με ενθουσιάζει», δήλωσε στο BBC. «Ίσως μια μέρα να το κάνουμε πραγματικότητα».

Η Al Haboob, που ιδρύθηκε από τους επιχειρηματίες Omar Almaeena και Safwan Modir, είναι η πρώτη σύγχρονη ομάδα αγώνων καμήλας που αγωνίζεται διεθνώς. Ο Modir είπε ότι οι φιλοδοξίες της ομάδας ξεπερνούν κατά πολύ τον αθλητισμό.

Στην Al Haboob, δεν εκπροσωπούμε απλώς μια ομάδα αγώνων – εκπροσωπούμε τη φιλοδοξία ενός έθνους, την πίστη ενός λαού και μια γνήσια αποφασιστικότητα των Σαουδαράβων να είναι ο Νο. 1 σε κάθε τομέα της ζωής, από τον αθλητισμό και τις επιχειρήσεις έως τον πολιτισμό και την καινοτομία.

Στο παρελθόν, οι αγώνες με καμήλες έχουν επικριθεί για χαμηλά πρότυπα διαβίωσης των ζώων και για τη χρήση παιδιών αναβατών. Ωστόσο, το άθλημα χρησιμοποιεί πλέον ρομποτικούς αναβάτες, εξοπλισμένους με GPS tracking, και ο Modir έχει δηλώσει ότι οι καμήλες της Al Haboob εκπαιδεύονται και φροντίζονται σύμφωνα με πρότυπα παγκόσμιας κλάσης.

«Οι καμήλες μας προετοιμάζονται με την ίδια φροντίδα και πειθαρχία που θα περιμένατε από αθλητές υψηλού επιπέδου», είπε. «Κάθε πτυχή της προπόνησής τους, της διατροφής και της ευεξίας τους διαχειρίζεται προσεκτικά για να παρακολουθείται η ασφάλειά τους και να βελτιστοποιείται η συνολική τους απόδοση. Με τον Πολ να συμμετέχει, μεταφέρουμε αυτό το κίνημα σε παγκόσμια σκηνή και διαμορφώνουμε το μέλλον των αγώνων με καμήλες».

Ο Πογμπά, ο οποίος επέστρεψε στο ποδόσφαιρο τον περασμένο μήνα μετά από 18μηνη απαγόρευση για λήψη συμπληρώματος που περιείχε απαγορευμένη ουσία, επέμεινε ότι η επένδυσή του προέκυψε επειδή ήταν μεγάλος οπαδός του αθλήματος.

«Έχω παρακολουθήσει αρκετά αγώνες στο YouTube και έχω αφιερώσει χρόνο κάνοντας έρευνα στον ελεύθερο χρόνο μου προσπαθώντας να κατανοήσω τις τεχνικές και τις στρατηγικές», είπε. «Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το πόση αφοσίωση απαιτεί από όλους τους εμπλεκόμενους. Στο τέλος της ημέρας, ο αθλητισμός είναι άθλημα. Απαιτεί καρδιά, θυσίες και ομαδική εργασία».

