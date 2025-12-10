search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 11:50
10.12.2025 09:18

Ταλαιπωρία για την αποστολή του Ολυμπιακού: Έπιασε πάγος στα φτερά του αεροπλάνου 

10.12.2025 09:18
olympiacos new

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 1-0 της Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν και έμεινε ζωντανός στη μάχη της πρόκρισης στα νοκ άουτ του Champions League.

Μετά την πρώτη φετινή νίκη του στο Champions League, ο Ολυμπιακός αναχώρησε  από το Καζακστάν για την Ελλάδα, μόνο που το ταξίδι της επιστροφής από την Αστάνα στην Αθήνα ξεκίνησε με σημαντική καθυστέρηση, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή.

Η ερυθρόλευκη αποστολή ταλαιπωρήθηκε, καθώς το αεροπλάνο άργησε να απογειωθεί.

Συγκεκριμένα, χρειάστηκε να γίνει αποπαγοποίηση στα φτερά του σε δύο επίπεδα με νερό καθώς το θερμόμετρο έδειχνε μέχρι και -24 βαθμούς.

Η ομάδα του Ολυμπιακού ταξίδεψε δίχως άλλα προβλήματα και έφτασε στην Αθήνα τελικά τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Οι ποδοσφαιριστές του Μεντιλίμπαρ θα έχουν δύο μέρες ρεπό και στη συνέχεια θα πιάσουν… δουλειά για τον αγώνα πρωταθλήματος με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.

Champions League: Ανατροπή σε 13 λεπτά η Μπάγερν και… κορυφή, 3-1 την Σπόρτινγκ

Champions League: Καϊράτ – Ολυμπιακός 0-1 – «Ζωντανοί» οι «ερυθρόλευκοι» μετά το σπουδαίο διπλό στην Αστάνα

Formula 1: Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Λάντο Νόρις

