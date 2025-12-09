Καϊράτ – Ολυμπιακός 0-1 – Live ο αγώνας του Champions League στην παγωμένη Αστάνα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καϊράτ Αλμάτι στην παγωμένη Αστάνα για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League με στόχο την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση.
Live η εξέλιξη του σκορ:
Ημίχρονο. Καϊράτ – Ολυμπιακός 0-0.
1′ Σέντρα στο ματς
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Ποντένσε, Ελ Κααμπί
Στον πάγκο για τους ερυθρολεύκους βρίσκονται οι: Μπότης, Κουράκλης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Κοστίνια, Στρεφέτσα, Ονιεμαέτσι, Πνευμονίδης, Ταρέμι
Διαβάστε επίσης:
Θολό το μέλλον του Σαλάχ στη Λίβερπουλ: «Δεν έχω ιδέα τι θα γίνει», λέει ο Σλοτ μετά τον αποκλεισμό του Αιγύπτιου από τον αγώνα με την Ίντερ
Super League: Πρωταθλητής χειμώνα ο Ολυμπιακος, στο -2 ο ΠΑΟΚ που πήρε το ντέρμπι με τον Άρη και στο -3 από την κορυφή η ΑΕΚ, νέα γκέλα ο ΠΑΟ
Formula 1: Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Λάντο Νόρις
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.