Καϊράτ – Ολυμπιακός 0-1 – Live ο αγώνας του Champions League στην παγωμένη Αστάνα

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καϊράτ Αλμάτι στην παγωμένη Αστάνα για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League με στόχο την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση.

Live η εξέλιξη του σκορ:

Ημίχρονο. Καϊράτ – Ολυμπιακός 0-0.

1′ Σέντρα στο ματς

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Ποντένσε, Ελ Κααμπί

Στον πάγκο για τους ερυθρολεύκους βρίσκονται οι: Μπότης, Κουράκλης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Κοστίνια, Στρεφέτσα, Ονιεμαέτσι, Πνευμονίδης, Ταρέμι

