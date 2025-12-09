search
ΤΡΙΤΗ 09.12.2025 19:07
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

09.12.2025 17:30

Καϊράτ – Ολυμπιακός 0-1 – Live ο αγώνας του Champions League στην παγωμένη Αστάνα

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καϊράτ Αλμάτι στην παγωμένη Αστάνα για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League με στόχο την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση.

Live η εξέλιξη του σκορ:

Ημίχρονο. Καϊράτ – Ολυμπιακός 0-0.

1′ Σέντρα στο ματς

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Ποντένσε, Ελ Κααμπί

Στον πάγκο για τους ερυθρολεύκους βρίσκονται οι: Μπότης, Κουράκλης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Κοστίνια, Στρεφέτσα, Ονιεμαέτσι, Πνευμονίδης, Ταρέμι

