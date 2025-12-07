Super League: Πρωταθλητής χειμώνα ο Ολυμπιακος, στο -2 ο ΠΑΟΚ που πήρε το ντέρμπι με τον Άρη και στο -3 από την κορυφή η ΑΕΚ, νέα γκέλα ο ΠΑΟ

Ο Ολυμπιακός παρέμεινε στην κορυφή και σε απόσταση δύο βαθμών από τον δεύτερο ΠΑΟΚ μετά τη νίκη του στο Καραϊσκάκη κόντρα στον ΟΦΗ με 3-0 το Σάββατο το απόγευμα και «κατέκτησε» τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα, αλλά η 13η αγωνιστική της Super League έφερε έντονη δράση και στις άλλες ομάδες της τετράδας.

Η ΑΕΚ συνέτριψε 4-1 τον Ατρόμητο στην OPAP Arena, φτάνοντας στους 31 βαθμούς και παραμένοντας μόλις έναν πίσω από τον ΠΑΟΚ, που επικράτησε 3-1 του Άρη στην Τούμπα φτάνοντας τους 32 βαθμούς. Ο Λεβαδειακός, με το 1-1 κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, παρέμεινε στην τέταρτη θέση. Ο Παναθηναϊκός στραβοπάτησε στην Τρίπολη, μένοντας στο 2-2 με την ΑΕΛ, και παραμένει πίσω από τις πρώτες θέσεις. Η μάχη για την κορυφή και την τετράδα παραμένει ανοιχτή, με τον Ολυμπιακό να προηγείται με 34 βαθμούς.

Απολαυστική ΑΕΚ, 4-1 τον Ατρόμητο

Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ επιβλήθηκε με 4-1 του Ατρόμητου στην OPAP Arena, ολοκληρώνοντας τον πρώτο γύρο της Super League με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς κέρδισε για πέμπτη συνεχόμενη αγωνιστική, χάρη στα γκολ των Ορμπελίν Πινέδα (18’), Λούκα Γιόβιτς (65’ πέναλτι, 70’) και Ρόμπερτ Λιούμπισιτς 87’, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική φόρμα στην οποία βρίσκεται.

Λίγα πράγματα από τους Περιστεριώτες που μείωσαν, προσωρινά σε 3-1 με τον Παναγιώτη Τσαντίλα (73’) και παραμένουν πολύ χαμηλά στην κατάταξη.

Πήρε το ντέρμπι ο ΠΑΟΚ, «φωνάζει» ο Άρης

Στο κατόπι του πρωτοπόρου Ολυμπιακού παρέμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν ο μεγάλος κερδισμένος – με σκορ 3-1 – στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης που διεξήχθη στο γήπεδο της Τούμπας, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Ένα ντέρμπι, πάντως, που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από την πλευρά του Άρη.

Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου έφτασε στο «τρίποντο» χάρη στα γκολ των Τάισον (28’) και Γιώργου Γιακουμάκη (45’+5’ πέναλτι, 48’). Το πρώτο τέρμα, όμως, του 31χρονου υψηλόσωμου φορ ήταν που… ξεχείλισε το ποτήρι της οργής, με τους «κίτρινους» να βγάζουν ανακοίνωση κατά του Στεφάν Λανουά και των επιλογών του για το ντέρμπι από το ημίχρονο. Κάπως έτσι, πέρασε σε δεύτερη μοίρα η προσωρινή ισοφάριση από τον Φρέντρικ Γένσεν (45’) για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ.

«Χρυσό» βαθμό η ΑΕΛ (2-2) με Παναθηναϊκό – Τέλος ο Μαλεζάς

Η ΑΕΛ είπε την τελευταία… λέξη στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στην «AEL FC Arena» για την 13η αγωνιστική της Super League, με τον Γιάννη Πασά να ευστοχεί σε πέναλτι στο 9ο λεπτό των καθυστερήσεων (τράβηγμα κι αποβολή του Μλαντένοβιτς) και να διαμορφώνει το τελικό 2-2, έπειτα από ένα ματς γεμάτο από το πρώτο ως το 101ο λεπτό.

Οι «βυσσινί» προηγήθηκαν στο 37’ με τον Πέρες, ο Παναθηναϊκός «γύρισε» το σκορ με τα γκολ των Καλάμπρια (42’) και Μπακασέτα (74’ πέναλτι), όμως δεν «σκότωσε» το παιχνίδι στο 88’ με τον Τετέ που έχασε ανεπανάληπτη ευκαιρία.

Λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, η ΠΑΕ ΑΕΛ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Στέλιο Μαλεζά.

«Όρθιος» και στην Τρίπολη ο Λεβαδειακός

Σ’ ένα παιχνίδι που έγινε υπό έντονη συγκινησιακή φόρτιση, λόγω του θανάτου της συζύγου του αμυντικού του Αστέρα Τρίπολης, Ισιάγκα Σιλά, οι Αρκάδες και ο Λεβαδειακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», στο φινάλε του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος της Super League.

Η ομάδα του Κρις Κόουλμαν κυριάρχησε στο πρώτο μέρος και προηγήθηκε με τον Αλάγκμπε Ολουγουατομπιλόμπα (7’). Εντελώς διαφορετική η εικόνα στο δεύτερο, με τους Βοιωτούς να ανεβάζουν την απόδοσή τους, να ισοφαρίζουνε με τον Γκιγιέρμο Μπάλτσι (76’) και να χάνουν ευκαιρίες ακόμη και για την ανατροπή.

Πρωταθλητής χειμώνα ο Ολυμπιακός

Πραγματοποιώντας ένα εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο το απόγευμα του Σαββάτου, ο Ολυμπιακός δε δυσκολεύτηκε να επιβληθεί με 3-0 του ΟΦΗ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», κλείνοντας τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος της Super League στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι Κρητικοί έμειναν στο ματς όσο… άντεχε ο Κλίντμαν Λίλο. Από τη στιγμή που τον νίκησε, για πρώτη φορά, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί (33’) τα πράγματα πήραν το δρόμο τους. Ο Μαροκινός σκόραρε και στο 40’, για να βάλει το… κερασάκι στην τούρτα ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα (63’). Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στην έβδομη σερί νίκη στο πρωτάθλημα, υποχρεώνοντας τον – απογοητευτικό – ΟΦΗ στην έκτη ήττα στο ίδιο διάστημα.

Ο Σιαμπάνης κράτησε «όρθιο» τον Βόλο με Κηφισιά

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μάριο Σιαμπάνη, ο Βόλος πήρε το βαθμό της ισοπαλίας κόντρα στην Κηφισιά, με το 1-1 να σφραγίζει τις προσπάθειες των δυο ομάδων στο Πανθεσσαλικό, στο φινάλε του πρώτου γύρου (13η αγωνιστική).

Ο 26χρονος Έλληνας τερματοφύλακας νικήθηκε μόνο από… συμπαίκτη του, τον Γιάννη Κάργα, που έβαλε την προβολή στο σουτ του Νταβίντ Σιμόν στο 36’, αλλάζοντας την πορεία της μπάλας. Οι Θεσσαλοί ισοφάρισαν γρήγορα με το πέναλτι του Σαϊντ Χάμουλιτς (43’) και κράτησαν το βαθμό στο δεύτερο μέρος χάρη στις επεμβάσεις του Σιαμπάνη.

Τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0

Βόλος – Κηφισιά 1-1

Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός 1-1

ΑΕΛ – Παναθηναϊκός 2-2

ΠΑΟΚ – Άρης 3-1

ΑΕΚ – Ατρόμητος 4-1

Πανσερραϊκός Παναιτωλικός 8/12, 18:00

Η βαθμολογία (σε 13 αγώνες)

Ολυμπιακός 34 ΠΑΟΚ 32 ΑΕΚ 31 Λεβαδειακός 22 Βόλος 22 Παναθηναϊκός 19 -12αγ. Άρης 16 Κηφισιά 16 Αστέρας Τρίπολης 12 Παναιτωλικός 12 -12αγ. Ατρόμητος 9 ΟΦΗ 9 -12αγ. ΑΕΛ 8 Πανσερραϊκός 5 -12αγ.

