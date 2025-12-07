Αστέρας Τρίπολης-Λεβαδειακός 1-1: Δεν χάνουν ούτε με… αίτηση οι Βοιωτοί

Σ’ ένα παιχνίδι που έγινε υπό έντονη συγκινησιακή φόρτιση, λόγω του θανάτου της συζύγου του αμυντικού του Αστέρα Τρίπολης, Ισιάγκα Σιλά, οι Αρκάδες και ο Λεβαδειακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», στο φινάλε του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος της Super League.

Η ομάδα του Κρις Κόουλμαν κυριάρχησε στο πρώτο μέρος και προηγήθηκε με τον Αλάγκμπε Ολουγουατομπιλόμπα (7’). Εντελώς διαφορετική η εικόνα στο δεύτερο, με τους Βοιωτούς να ανεβάζουν την απόδοσή τους, να ισοφαρίζουνε με τον Γκιγιέρμο Μπάλτσι (76’) και να χάνουν ευκαιρίες ακόμη και για την ανατροπή.

Οι Αρκάδες ευτύχησαν να προηγηθούν στην πρώτη τους καλή στιγμή. Από κόρνερ του Ζούνιορ Μεντιέτα, ο Ρόμπερτ Ιβάνοφ πήρε την κεφαλιά, ο Ενίς Τσοκάι απέκρουσε πάνω στη γραμμή, αλλά η μπάλα στρώθηκε στον Αλάγκμπε που με σουτ στην κίνηση την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0 στο 7’.

Δέκα λεπτά αργότερα, ο Ελληνορώσος τερματοφύλακας του Λεβαδειακού ήταν στη θέση του για να μπλοκάρει το φάουλ του Μεντιέτα ενώ ο Λοντίγκιν πρόλαβε και τον Φεντερίκο Μακέντα στο 28’, με γρήγορη έξοδο εκτός περιοχής, μετά τη λάθος πάσα του Παναγιώτη Λιάγκα.

Οι Βοιωτοί δεν μπορούσαν να βρουν διαδρόμους προς την εστία του Νίκου Παπαδόπουλου, τουλάχιστον ως το ημίωρο. Η πρώτη καλή στιγμή τους ήρθε με τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα (31’) να αστοχεί σε διαγώνιο σουτ μετά την ωραία πάσα του Τσοκάι. Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με την ωραία ενέργεια του Σεμπάστιαν Παλάσιος (43’), που όμως δεν έκανε καλό τελείωμα, αλλά και την επικίνδυνη σέντρα-σουτ του Μακέντα (45’) που έδιωξε με γροθιές ο Λοντίγκιν.

Καθώς το β’ μέρος κυλούσε στον ίδιο ρυθμό, με εξαίρεση ένα σουτ του Αλέν Όζμπολτ που μπλόκαρε ο τερματοφύλακας του Αστέρα, ο Νίκος Παπαδόπουλος πραγματοποίησε σχετικά γρήγορα τις δυο πρώτες αλλαγές του. Και παραλίγο να ανταμειφθεί άμεσα. Ο Χισάμ Λαγιούς έκανε την κούρσα και σέντρα από τα αριστερά, ο Όζμπολτ (71’) πήδησε ολομόναχος αλλά έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Παπαδόπουλου.

Πέντε λεπτά αργότερα, όμως, η πίεση των φιλοξενούμενων απέδωσε καρπούς. Ο Τσάπρας έκανε τη σέντρα, ο Τριανταφυλλόπουλος δεν μπόρεσε να διώξει, η μπάλα κόντραρε στον Λαγιούς και στρώθηκε στον Μπάλτσι που με αριστερό πλασέ ισοφάρισε σε 1-1. Γεγονός που έφερε άμεση αντίδραση από τον Κρις Κόουλμαν στον πάγκο των Αρκάδων.

Στο 86’, ο Αγιούς έκανε μία ακόμη εξαιρετική ενέργεια, κλέβοντας την μπάλα από τον Νίκο Καλτσά και τροφοδοτώντας τον Όζμπολτ, ωστόσο ο Σλοβένος φορ άργησε να αποφασίσει τι θα κάνει και κόπηκε σε κόρνερ. Από την εκτέλεση του οποίου ο Χόρντουρ Μάγκνουσον από κοντά απέτυχε με το κεφάλι να κρατήσει την μπάλα εντός εστίας. Κι αφού ο Καλτσάς απέτυχε στο μονοκόμματο σουτ στην τελευταία φάση του αγώνα, το 1-1 ήταν και το τελικό σκορ.

Ο Λεβαδειακός «έπιασε» και πάλι τον Βόλο στην τέταρτη θέση με 22 βαθμούς, με τον Αστέρα Τρίπολης να έχει 10 λιγότερους και να είναι στην ένατη μαζί με τον Παναιτωλικό (παίζει Δευτέρα 8/12 στις 18:00 στις Σέρρες με τον ουραγό Πανσερραϊκό). Πάντως, οι Αρκάδες συμπλήρωσαν πέντε αγωνιστικές αήττητοι υπό τις οδηγίες του Κόουλμαν (2-3-0 με 6-2 τέρματα) κρατώντας τους Βοιωτούς για δεύτερη αγωνιστική μακριά από το «τρίποντο» – είχε προηγηθεί η εντός έδρας ήττα από τον ΠΑΟΚ.

Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: Αλάγκμπε, Μούμο, Ιβάνοφ – Μάγκνουσον.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Αστέρας Τρίπολης (Κρις Κόουλμαν): Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Πομόνης, Φερνάντες, Γιαμπλόνσκι (79’ Μπαρτόλο), Αλάγκμπε (80’ Τζανδάρης), Εμμανουηλίδης (84’ Καλτσάς), Κετού, Μεντιέτα (66’ Μούμο), Μακέντα (67’ Τζοακίνι).

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Κωστή, Τσοκάι, Όζμπολτ (87’ Γιούριτς), Πεντρόζο (60’ Μπάλτσι), Παλάσιος (90’+2’ Μανθάτης), Βέρμπιτς (60’ Λαγιούς).

