Παναθηναϊκός – Πανιώνιος 110-66: Έγραψε ιστορία ο Ρογκαβόπουλος, ο πρώτος με 12 τρίποντα σε ματς πρωταθλήματος

Το προσωπικό ρεσιτάλ του Νίκου Ρογκαβόπουλου επισκίασε το… διαδικαστικού χαρακτήρα παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ουραγό Πανιώνιο στο Telekom Center Athens, με το οποίο ολοκληρώθηκε η 9η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Ο 24χρονος φόργουορντ σημείωσε 40 πόντους με 12/19 τρίποντα (!), καθώς οι «πράσινοι» συνέτριψαν 110-66 την ομάδα της Νέας Σμύρνης, δίνοντας την ευκαιρία στον Εργκίν Αταμάν να ξεκουράσει τους Κέντρικ Ναν και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, που δεν χρησιμοποιήθηκαν καθόλου (κι ενώ ήταν εκτός αποστολής οι τραυματίες Οσμαν και Χολμς).

Τα 12 τρίποντα σε ένα παιχνίδι, είναι ρεκόρ όλων των εποχών στο πρωτάθλημα, καθώς το προηγούμενο ήταν 10 τρίποντα του Αυστραλού Σέιν Χιλ

Τα δεκάλεπτα: 30-21, 53-34, 87-46, 110-66

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Ρογκαβόπουλος 40 (12/19τρ.), Γκραντ 5 (1), Τολιόπουλος 12 (2τρ., 9ασ.), Φαρίντ 9, Μήτογλου 9, Σορτς 8, Καλαϊτζάκης 11 (1), Σλούκας, Σαμοντούροφ 3 (1), Γιούρτσεβεν 13 (9ρ.)

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Ηλίας Ζούρος): Ουότσον 11, Λέμον 10, Σταρκς 12 (2), Κρούζερ 2, Χαντς 4, Πάπας 5, Τσαλμπούρης 3 (1), Λιούις 6 (2), Γόντικας 6, Πατρίκης 5 (7ρ.), Γκίκας 2

