search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.12.2025 11:41
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.12.2025 09:56

Super League: Απόψε το «Εl Clasico» της Θεσσαλονίκης – Εντός έδρας υποχρεώσεις για ΑΕΚ

07.12.2025 09:56
super_league

Λίγες ημέρες μετά τη μεταξύ τους συνάντηση για το Κύπελλο Ελλάδας, ΠΑΟΚ και Άρης τα λένε ξανά, αυτή τη φορά στην Τούμπα και για τη 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Εντός έδρας υποχρεώσεις για ΑΕΚ.
 
Το γκολ του Γιώργου Γιακουμάκη στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων την περασμένη Τετάρτη (3/12) στο ματς του «Κλεάνθης Βικελίδης», στέρησε από τον Άρη τη δυνατότητα να βρεθεί απευθείας στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Αυτό, από μόνο του, είναι αρκετό για να πάρει ψυχολογία ο ΠΑΟΚ και να κρατήσει πίσω τους «κίτρινους» του Μανόλο Χιμένεθ που, ούτως ή άλλως, δεν ήταν και στα καλύτερά τους. Η νίκη επί της ΑΕΛ (2-1) στο φινάλε ήταν, άλλωστε, η πρώτη μετά από επτά αγωνιστικές. Οι «ασπρόμαυροι» του Ράζβαν Λουτσέσκου, από την άλλη, αφενός παραμένουν στο κυνήγι της κορυφής, αφετέρου έχουν να σκέφτονται και το παιχνίδι με τη Λουντογκόρετς (Πέμπτη 11/12, 19:45) στη Βουλγαρία, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League.

Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις έχει, επίσης, η ΑΕΚ. Η Ένωση παίζει ξανά εντός, αυτή τη φορά με τον Ατρόμητο, έχοντας ανεβασμένη ψυχολογία μετά τις επτά νίκες – και την ισοπαλία (1-1) με τη Σάμροκ Ρόβερς – στους οκτώ πιο πρόσφατους αγώνες της. Οι Περιστεριώτες πέρασαν μεσοβδόμαδα νικηφόρα από το AEL FC Arena για το Κύπελλο (0-1), πανηγυρίζοντας για πρώτη φορά μετά από πέντε διαδοχικές ήττες.

Για την ΑΕΛ η ήττα από τον Ατρόμητο ήταν η έκτη συνεχόμενη, με την καρέκλα του Στέλιου Μαλεζά να τρίζει επικίνδυνα. Και το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη θεσσαλική πόλη δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο. Ειδικά από τη στιγμή που οι «πράσινοι» θέλουν να επιστρέψουν στις επιτυχίες μετά την ήττα στο ντέρμπι με την ΑΕΚ (2-3) ώστε να πάρουν και ψυχολογία για το ματς που ακολουθεί με τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ (Πέμπτη 11/12, 22:00), για το Europa League. Έχοντας… χτυπήσει φόρμα, ο Αστέρας Τρίπολης περιμένει τον εντυπωσιακό Λεβαδειακό στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Με τον Κρις Κόουλμαν στον πάγκο, οι Αρκάδες έχουν τρεις νίκες και δυο ισοπαλίες στις πέντε τελευταίες αναμετρήσεις. Οι Βοιωτοί του Νίκου Παπαδόπουλου, παρά την ήττα από τον ΠΑΟΚ (2-3), παραμένουν στην τετράδα ενώ βρίσκονται και στην οκτάδα του Κυπέλλου, μετά το εκτός έδρας 3-1 επί της Μαρκό.

Η αυλαία της αγωνιστικής πέφτει στις Σέρρες, με τον ουραγό Πανσερραϊκό να φιλοξενεί τον Παναιτωλικό. Ούτε η έλευση του Ζεράρ Σαραγόσα άλλαξε την κατάσταση στα «λιοντάρια» που μετρούν πλέον έξι σερί ήττες. Τα «καναρίνια» είναι εμφανώς βελτιωμένα με τον Γιάννη Αναστασίου, παρά τη (δύσκολη) ήττα από τον Ολυμπιακό στο Αγρίνιο (0-1). Μεσοβδόμαδα πήραν «λευκή» ισοπαλία στο Καυτανζόγλειο από τον ΠΟΤ Ηρακλής και συνεχίζουν – εκτός συγκλονιστικού απροόπτου και στο Κύπελλο.

Διαβάστε επίσης:

Ολυμπιακός-ΟΦΗ 3-0: Πρωταθλητής χειμώνα με περίπατο

Χανιά: Πένθος στον αθλητικό σύλλογο ΑμεΑ «Αετοί της Κρήτης» για την απώλεια του 45χρονου μπασκετμπολίστα σε τροχαίο

Παναθηναϊκός: «Γκάζια» από Αταμάν στην προπόνηση του Σαββάτου μετά την ήττα από την Βαλένθια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pateras megan markle (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ: Ο πατέρας της ικετεύει να την δει στο νοσοκομείο – «Δεν θέλω να πεθάνω αποξενωμένος»

agrotika bloka
ΕΛΛΑΔΑ

Δεν κάνουν πίσω οι αγρότες: Ενισχύονται τα μπλόκα – Κλειστή η Εθνική στον κόμβο της Νίκαιας, στις 12 η νέα συνέλευση σήμερα

ekab3
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 2χρονου από σκύλο στη Ζάκυνθο: Σοκαρισμένοι οι διασώστες – «Δεν έχουμε δει ξανά τέτοια εικόνα» (Video)

limeniko
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Σκάφος του Λιμενικού «καρφώθηκε» στον κυματοθραύστη (Video)

bisbikis
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
provata-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέλλα: Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται παραγωγός που επρόκειτο να του σκοτώσουν τα ζώα

aftias_2911_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρμόδιος επίτροπος σε Γιώργο Αυτιά: Εντός 12 εβδομάδων αποζημιώσεις στο 95% από φυσικές καταστροφές

kouretas agrotes (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουρέτας από το μπλόκο στα Τρίκαλα: «Πού πήγαν τα 50 εκατ. ευρώ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών;»

Nuova-C3-scaled
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το B-SUV που έχει πλημμυρίσει τους ελληνικούς δρόμους και έχει τιμή 17.300 ευρώ

sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 07.12.2025 11:39
pateras megan markle (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ: Ο πατέρας της ικετεύει να την δει στο νοσοκομείο – «Δεν θέλω να πεθάνω αποξενωμένος»

agrotika bloka
ΕΛΛΑΔΑ

Δεν κάνουν πίσω οι αγρότες: Ενισχύονται τα μπλόκα – Κλειστή η Εθνική στον κόμβο της Νίκαιας, στις 12 η νέα συνέλευση σήμερα

ekab3
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 2χρονου από σκύλο στη Ζάκυνθο: Σοκαρισμένοι οι διασώστες – «Δεν έχουμε δει ξανά τέτοια εικόνα» (Video)

1 / 3
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων Αποσύνδεση