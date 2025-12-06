Παναθηναϊκός: «Γκάζια» από Αταμάν στην προπόνηση του Σαββάτου μετά την ήττα από την Βαλένθια

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από τη Βαλένθια με 79-89 στο «Telekom Center Athens» για την 14η αγωνιστική της EuroLeague. Aυτή ήταν η δεύτερη εντός έδρας ήττας των «πράσινων» μετά από εκείνη απέναντι στην Μπαρτσελόνα.

Ο Εργκίν Άταμαν έδειξε έντονα τη δυσαρέσκειά του για την απόδοση των παικτών του κάτι που φάνηκε και από τις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.

Ο Τούρκος τεχνικός ανέβασε την ένταση στην προπόνηση του Σαββάτου (06/12). Μάλιστα, είχε συγκεντρώσει τους παίκτες από τις 12 το μεσημέρι όπου αρχικά παρακολούθησαν δύο ώρες βίντεο από το χαμένο παιχνίδι και μετά ακολούθησε προπόνηση υψηλής έντασης, διάρκειας άλλων δύο ωρών.

Οι Τσέντι Όσμαν και Ρισόν Χολμς συνέχισαν με ατομικό πρόγραμμα, ενώ στα ευχάριστα, επέστρεψε ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ που ταλαιπωρούταν από διάστρεμμα και τέθηκε νοκ άουτ απο το ματς κόντρα στη Βαλένθια. Ο Κέντρικ Ναν απουσίαζε, καθώς ταλαιπωρείται από στομαχικές διαταραχές.

