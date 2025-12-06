search
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.12.2025 19:15
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.12.2025 17:48

Παναθηναϊκός: «Γκάζια» από Αταμάν στην προπόνηση του Σαββάτου μετά την ήττα από την Βαλένθια

06.12.2025 17:48
ataman

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από τη Βαλένθια με 79-89 στο «Telekom Center Athens» για την 14η αγωνιστική της EuroLeague. Aυτή ήταν η δεύτερη εντός έδρας ήττας των «πράσινων» μετά από εκείνη απέναντι στην Μπαρτσελόνα.

Ο Εργκίν Άταμαν έδειξε έντονα τη δυσαρέσκειά του για την απόδοση των παικτών του κάτι που φάνηκε και από τις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.

Ο Τούρκος τεχνικός ανέβασε την ένταση στην προπόνηση του Σαββάτου (06/12). Μάλιστα, είχε συγκεντρώσει τους παίκτες από τις 12 το μεσημέρι όπου αρχικά παρακολούθησαν δύο ώρες βίντεο από το χαμένο παιχνίδι και μετά ακολούθησε προπόνηση υψηλής έντασης, διάρκειας άλλων δύο ωρών.

Οι Τσέντι Όσμαν και Ρισόν Χολμς συνέχισαν με ατομικό πρόγραμμα, ενώ στα ευχάριστα, επέστρεψε ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ που ταλαιπωρούταν από διάστρεμμα και τέθηκε νοκ άουτ απο το ματς κόντρα στη Βαλένθια. Ο Κέντρικ Ναν απουσίαζε, καθώς ταλαιπωρείται από στομαχικές διαταραχές.

Διαβάστε επίσης:

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 25άρας πισίνας: Στον τελικό των 1.500μ. ελεύθερο η Βασιλάκη, στα ημιτελικά των 200μ. πεταλούδα Δαμασιώτη και Σίσκος

Euroleague: Η Βαλένθια νίκησε με 89-79 τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ και τον έριξε από την κορυφή

Μουντιάλ 2026: Αυτοί είναι οι 12 όμιλοι της διοργάνωσης – Τραμπ, Ινφαντίνο, βραβεία Ειρήνης και δημοφιλείς σταρς στην λαμπερή εκδήλωση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
elon-musk
ΚΟΣΜΟΣ

Μασκ μετά το πρόστιμο στο X: «Καταργήστε την Ευρωπαϊκή Ένωση»

ZELENSKY_macron_starmer
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Συνάντηση Μακρόν με Ζελένσκι, Στάρμερ και Μερτς τη Δευτέρα στο Λονδίνο

agrotes-mploka-1
ΕΛΛΑΔΑ

Κινητοποιήσεις αγροτών: Κλειστό το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη για δύο ώρες

6767277 (1) (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Γρηγορόπουλος: Σε εξέλιξη η συγκέντρωση στα Προπύλαια για τη «μαύρη» επέτειο της δολοφονίας του – Προσαγωγές και συλλήψεις

xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι 2025: Πόσο πιο ακριβό είναι φέτος – Οι τιμές για κρέας και γλυκά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aftias_2911_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρμόδιος επίτροπος σε Γιώργο Αυτιά: Εντός 12 εβδομάδων αποζημιώσεις στο 95% από φυσικές καταστροφές

ftoxeia-1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Eurostat εκθέτει τον κυβερνητικό μύθο για το εισόδημα των Ελλήνων: 28% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, το 27,6 στον κίνδυνο φτώχειας

ford-raptor-eu-04_P703_Wildtrak_Ext_Side_Profile_Dynamic_RGB_01b4-16×9-2160×1215-sog.jpg.renditions.extra-large
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέα έκδοση για το διάσημο αγροτικό που καίει 6,2 lt/100km - Πότε έρχεται στην Ελλάδα (photos)

syntaxiouxoi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Kάτω από τον κατώτατο μισθό των μεικτών 880 € η μέση κύρια σύνταξη στην Ελλάδα - Αυξήθηκαν οι «poor pensioners»

konstantarou-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 06.12.2025 19:13
elon-musk
ΚΟΣΜΟΣ

Μασκ μετά το πρόστιμο στο X: «Καταργήστε την Ευρωπαϊκή Ένωση»

ZELENSKY_macron_starmer
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Συνάντηση Μακρόν με Ζελένσκι, Στάρμερ και Μερτς τη Δευτέρα στο Λονδίνο

agrotes-mploka-1
ΕΛΛΑΔΑ

Κινητοποιήσεις αγροτών: Κλειστό το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη για δύο ώρες

1 / 3