search
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.12.2025 17:21
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.12.2025 15:28

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 25άρας πισίνας: Στον τελικό των 1.500μ. ελεύθερο η Βασιλάκη, στα ημιτελικά των 200μ. πεταλούδα Δαμασιώτη και Σίσκος

06.12.2025 15:28
vasilaki

Μετά την έβδομη θέση στα 800μ. ελεύθερο, η Άρτεμις Βασιλάκη προκρίθηκε σε ακόμη έναν τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 25άρας πισίνας, που διεξάγεται στο Λούμπλιν της Πολωνίας.

Η 19χρονη κολυμβήτρια πέρασε σχετικά εύκολα στον αυριανό (7/12, 21:14) τελικό των 1.500μ. ελεύθερο, καθώς κατέλαβε την πέμπτη θέση των προκριματικών με 16:04.47, όχι μακριά από το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ (16:01.96). Κορυφαία των προκριματικών, με απόσταση σχεδόν επτά δευτερολέπτων από τη δεύτερη, ήταν η Ιταλίδα Σιμόνα Κουανταρέλα, που πέτυχε επίδοση 15:48.82.

Διαδικαστικού χαρακτήρα ήταν ο προκριματικός στα 200μ. πεταλούδα γυναικών, όπου αγωνίστηκαν 16 αθλήτριες και όλες προκρίθηκαν στους βραδινούς (20:41) ημιτελικούς. Η Γεωργία Δαμασιώτη κολύμπησε χαλαρά και με 2:11.39 κατετάγη 9η, αλλά ο χρόνος αυτός δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση στις δυνατότητές της (έχει 2:05.90 από πέρυσι).

Στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών, ο Απόστολος Σίσκος ενεπλάκη σε μία σπάνια (για τέτοιο αγώνισμα) “ισοβαθμία”, καθώς έκανε χρόνο 1:55.61, όσο και ο Ελβετός Ιλαν Γκάγκνεμπιν. Οι δύο κολυμβητές βρέθηκαν μαζί στη 17η θέση, η οποία ήταν η τελευταία προνομιούχα (αφού στις πρώτες τρεις θέσεις ήταν ισάριθμοι Πολωνοί, εκ των οποίων μόνο οι δύο προκρίνονται). Καθώς τα 200μ. πεταλούδα είναι εξαιρετικά απαιτητικό και επίπονο αγώνισμα για να γίνει έξτρα αγώνας μπαράζ, οι διοργανωτές αναμένεται να δώσουν και στους δύο αθλητές το εισιτήριο για τους βραδινούς (20:51) ημιτελικούς, που θα διεξαχθούν με 17 συμμετέχοντες.

Μετά από δύο συμμετοχές σε ημιτελικούς και συνολικά τέσσερα πανελλήνια ρεκόρ σε 100μ. και 200μ. μικτή ατομική, η Νικόλ Παυλοπούλου ολοκλήρωσε την παρουσία της στο Λούμπλιν με τα 50μ. πρόσθιο, όπου σημείωσε ατομικό ρεκόρ με 30.87 και κατετάγη 27η.

Διαβάστε επίσης:

Euroleague: Η Βαλένθια νίκησε με 89-79 τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ και τον έριξε από την κορυφή

Μουντιάλ 2026: Αυτοί είναι οι 12 όμιλοι της διοργάνωσης – Τραμπ, Ινφαντίνο, βραβεία Ειρήνης και δημοφιλείς σταρς στην λαμπερή εκδήλωση

Νέο φιάσκο λόγω της κακοκαιρίας: Μπλακ άουτ στον αγώνα βόλεϊ ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός – Η στιγμή που έσβησαν τα φώτα (Photos/Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ouranio tosko new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: «Ανάσα ηρεμίας» μετά το «σφυροκόπημα» της κακοκαιρίας Byron – Ανάρτηση Κολυδά

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Γρηγορόπουλος: Κλείνουν δρόμοι και σταθμοί του Μετρό

agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Με το κλείσιμο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας στον Μπράλο «απαντούν» στον Μητσοτάκη οι αγρότες: Νέα μπλόκα σε Κρήτη, Ξάνθη, Φθιώτιδα

koutsoubas1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας σε αγρότες στη Λάρισα: «Βαστάτε γερά, στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα σας»

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Το πιτ μπουλ της οικογένειας σκότωσε τον 2χρονο στην αυλή (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aftias_2911_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρμόδιος επίτροπος σε Γιώργο Αυτιά: Εντός 12 εβδομάδων αποζημιώσεις στο 95% από φυσικές καταστροφές

ftoxeia-1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Eurostat εκθέτει τον κυβερνητικό μύθο για το εισόδημα των Ελλήνων: 28% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, το 27,6 στον κίνδυνο φτώχειας

ford-raptor-eu-04_P703_Wildtrak_Ext_Side_Profile_Dynamic_RGB_01b4-16×9-2160×1215-sog.jpg.renditions.extra-large
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέα έκδοση για το διάσημο αγροτικό που καίει 6,2 lt/100km - Πότε έρχεται στην Ελλάδα (photos)

konstantarou-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

syntaxiouxoi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Kάτω από τον κατώτατο μισθό των μεικτών 880 € η μέση κύρια σύνταξη στην Ελλάδα - Αυξήθηκαν οι «poor pensioners»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 06.12.2025 17:21
ouranio tosko new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: «Ανάσα ηρεμίας» μετά το «σφυροκόπημα» της κακοκαιρίας Byron – Ανάρτηση Κολυδά

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Γρηγορόπουλος: Κλείνουν δρόμοι και σταθμοί του Μετρό

agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Με το κλείσιμο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας στον Μπράλο «απαντούν» στον Μητσοτάκη οι αγρότες: Νέα μπλόκα σε Κρήτη, Ξάνθη, Φθιώτιδα

1 / 3