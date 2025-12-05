Νέο φιάσκο λόγω της κακοκαιρίας: Μπλακ άουτ στον αγώνα βόλεϊ ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός – Η στιγμή που έσβησαν τα φώτα (Photos/Video)

Μία μέρα μετά την αναβολή αγώνα μπάσκετ σε κλειστό γήπεδο – στο ΣΕΦ, λόγω της κακοκαιρίας Byron, στο σκοτάδι βυθίστηκε το κλειστό γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας» στη Νέα Σμύρνη κατά τη διάρκεια του αγώνα ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός για τον τελικό του θεσμού του Λιγκ Καπ του βόλεϊ.

Με τις δύο ομάδες να… μονομαχούν για τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο βόλεϊ ανδρών και τον Ολυμπιακό να προηγείται με 2-0 σετ, στα μέσα του τρίτου σετ τα φώτα έσβησαν.

Το ματς ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός διεκόπη στις 18:00 λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης, προφανώς λόγω της κακοκαιρίας που είχε ως συνέπεια τη διακοπή ρεύματος σε ένα μεγάλο τμήμα της Νέας Σμύρνης, στο οποίο βρίσκεται και το κλειστό γυμναστήριο.

Αυτό όπως είναι λογικό διέκοψε τη ροή του αγώνα, με άνθρωπο από τον πάγκο του ΠΑΟΚ να σχολιάζει «Όχι τώρα που βρήκαμε ρυθμό!»

Μετά από κάμποση ώρα το ρεύμα επανήλθε αλλά δεν υπάρχει ίντερνετ το οποίο είναι απαραίτητο για να συνεχιστεί ο αγώνας.

Διαβάστε επίσης:

Έξαλλοι οι παράγοντες της Φενέρμπαχτσε για την αναβολή του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ: «Τι έχει αλλάξει σήμερα;»

Ο Παναθηναϊκός διαψεύδει τα περί πώλησης της ΠΑΕ – Έμμεση απάντηση στις φήμες για Αγγελικούση

Σήμερα η κλήρωση του Μουντιάλ -Ο οδηγός για όσα θα γίνουν στο John Kennedy Center