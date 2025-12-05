search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025
05.12.2025 12:41

Ο Παναθηναϊκός διαψεύδει τα περί πώλησης της ΠΑΕ – Έμμεση απάντηση στις φήμες για Αγγελικούση

05.12.2025 12:41
leoforos

Πριν μερικούς μήνες το όνομα της Μαρίας Αγγελικούση ενεπλάκη σε σενάριο αγοράς του πλειοψηφικού πακέτου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Το σενάριο αυτό διαψεύστηκε σε χρόνο… ρεκόρ, ωστόσο νέο δημοσίευμα, αυτή τη φορά από το εξωτερικό, επανέφερε το θέμα στην επικαιρότητα.

Οπως είναι εύλογο και τα ελληνικά αθλητικά ΜΜΕ έδειξαν… ενδιαφέρον στο δημοσίευμα και το όνομα της Αγγελικούση ήρθε ξανά στο προσκήνιο για τον σύλλογο.

Ωστόσο, η ΠΑΕ με νέα ανακοίνωση σήμερα ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο, αλλά και πως η ΠΑΕ «δεν είναι προς πώληση».

Κάτι τέτοιο εξάλλου είπε κατηγορηματικά και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της, Γιάννης Αλαφούζος, σε εκείνη την συνέντευξη που μεταδόθηκε στον ΣΚΑΪ.

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός διευκρινίζει πως δεν υπάρχει απολύτως καμία προσέγγιση, επαφή ή ενδιαφέρον –ούτε άμεσα ούτε έμμεσα– από οποιονδήποτε για την αγορά του μετοχικού πακέτου της. Είναι απόλυτα προφανές, και οφείλουμε να ενημερώσουμε τους φιλάθλους μας, ότι τα συγκεκριμένα σενάρια είναι ξεκάθαρα κατευθυνόμενα και προέρχονται από ανταγωνιστική ομάδα» αναφέρει η ΠΑΕ.

sofi-zanninou-new
LIFESTYLE

Σόφη Ζαννίνου: «Έχω συγχωρήσει τον πατέρα μου για την κακοποιητική συμπεριφορά του» (Video)

ximika-agrotes-thessaloniki5
ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στη Θεσσαλονίκη μεταξύ αγροτών και ΜΑΤ – Θέλουν να αποκλείσουν το αεροδρόμιο, χρήση χημικών από την ΕΛΑΣ (video)

benfika_sporting
ADVERTORIAL

Τα ντέρμπι Μπενφίκα-Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Νάπολι-Γιουβέντους έρχονται στην COSMOTE TV

arnaoutoglou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάκης Αρναούτογλου στην Επιτροπή Αλιείας: «Η παράνομη αλιεία στο Αιγαίο πρέπει να σταματήσει»

aftias_2911_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρμόδιος επίτροπος σε Γιώργο Αυτιά: Εντός 12 εβδομάδων αποζημιώσεις στο 95% από φυσικές καταστροφές

konstantarou-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

kimberly kalpakis dourou
ΚΑΛΧΑΣ

Η μανία με το 112, η γραβάτα με τσολιαδάκια στην Κίμπερλι, τα απόνερα της Ιθάκης και εξηγήσεις για τον εξώστη, και η αντίστροφη εφαρμογή ενός παλιού θεωρήματος

sef-plimires
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τι έγινε με το ΣΕΦ; Η αναβολή που ντρόπιασε τη χώρα και ξεγύμνωσε ευθύνες

eurovision-israel
MEDIA

Κανονικά η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision - Αποχωρούν Ολλανδία, Ιρλανδία, Σλοβενία και Ισπανία

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

