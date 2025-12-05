Ο Παναθηναϊκός διαψεύδει τα περί πώλησης της ΠΑΕ – Έμμεση απάντηση στις φήμες για Αγγελικούση

Πριν μερικούς μήνες το όνομα της Μαρίας Αγγελικούση ενεπλάκη σε σενάριο αγοράς του πλειοψηφικού πακέτου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Το σενάριο αυτό διαψεύστηκε σε χρόνο… ρεκόρ, ωστόσο νέο δημοσίευμα, αυτή τη φορά από το εξωτερικό, επανέφερε το θέμα στην επικαιρότητα.

Οπως είναι εύλογο και τα ελληνικά αθλητικά ΜΜΕ έδειξαν… ενδιαφέρον στο δημοσίευμα και το όνομα της Αγγελικούση ήρθε ξανά στο προσκήνιο για τον σύλλογο.

Ωστόσο, η ΠΑΕ με νέα ανακοίνωση σήμερα ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο, αλλά και πως η ΠΑΕ «δεν είναι προς πώληση».

Κάτι τέτοιο εξάλλου είπε κατηγορηματικά και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της, Γιάννης Αλαφούζος, σε εκείνη την συνέντευξη που μεταδόθηκε στον ΣΚΑΪ.

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός διευκρινίζει πως δεν υπάρχει απολύτως καμία προσέγγιση, επαφή ή ενδιαφέρον –ούτε άμεσα ούτε έμμεσα– από οποιονδήποτε για την αγορά του μετοχικού πακέτου της. Είναι απόλυτα προφανές, και οφείλουμε να ενημερώσουμε τους φιλάθλους μας, ότι τα συγκεκριμένα σενάρια είναι ξεκάθαρα κατευθυνόμενα και προέρχονται από ανταγωνιστική ομάδα» αναφέρει η ΠΑΕ.

