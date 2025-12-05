search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 12:25
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.12.2025 11:34

Σήμερα η κλήρωση του Μουντιάλ -Ο οδηγός για όσα θα γίνουν στο John Kennedy Center

05.12.2025 11:34
tropaio-mundial

Η ώρα της κλήρωσης του Μουντιάλ έφτασε… Σήμερα (5/12) στις 19:00 ώρα Ελλάδος από το «John F Kennedy Center» στην Ουάσινγκτον, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, η FIFA θα πραγματοποιήσει την κλήρωση για την τελική φάση που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, το καλοκαίρι του 2026 (11 Ιουνίου-19 Ιουλίου).

Μία κλήρωση για το πρώτο Μουντιάλ στην ιστορία με 48 ομάδες, ανάμεσα στις οποίες δεν θα είναι τελικά η Ελλάδα…

Η κλήρωση

Οι 48 ομάδες θα χωριστούν σε δώδεκα ομίλους των τεσσάρων χωρών. Οι δύο πρώτες κάθε ομίλου μαζί με τις οκτώ καλύτερες τρίτες θα προκριθούν στη φάση των «32».

Μετά το format είναι το κλασικό με τα νοκ άουτ παιχνίδια.

Στην κλήρωση οι 42 ομάδες που έχουν εξασφαλίσει ήδη την παρουσία τους στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχουν χωριστεί σε τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας, ενώ οι υπόλοιπες έξι που θα δώσουν μάχη μέσω των play-offs συγκαταλέγονται στο τέταρτο και τελευταίο γκρουπ. Αντίθετα οι τρεις διοργανώτριες χώρες (ΗΠΑ, Μεξικό Καναδάς) βρίσκονται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, όπως συμβαίνει πάντα. Τα τελευταία έξι εισιτήρια της διοργάνωσης, θα προκύψουν από τα play off του Μαρτίου.

Στην κλήρωση υπάρχουν και περιορισμοί. Δεν μπορούν να είναι πάνω από δύο ομάδες από την Ευρώπη στο ίδιο γκρουπ, ενώ για τις υπόλοιπες ηπείρους ισχύει ο ίδιος κανόνας, αλλά για μία ομάδα. 

Το διαφορετικό στη κλήρωση σήμερα, είναι ότι οι πρώτες 2 ομάδες της παγκόσμιας κατάταξης (Ισπανία, Αργεντινή), δεν θα βρεθούν αντιμέτωπες πριν τον τελικό αφού θα είναι η μία στο πάνω μέρος του ταμπλό (πρώτοι 6 όμιλοι) και η άλλη στο δεύτερο. Το ίδιο ισχύει και για τις ομάδες στο Νο3 και Νο4 (Γαλλία, Αγγλία) που επίσης θα είναι σε αντίθετη πλευρά στο ταμπλό. 

Τα γκρουπ δυναμικότητας

Πρώτο γκρουπ

  • Καναδάς
  • Μεξικό
  • ΗΠΑ
  • Ισπανία
  • Αργεντινή
  • Γαλλία
  • Αγγλία
  • Βραζιλία
  • Πορτογαλία
  • Ολλανδία
  • Βέλγιο
  • Γερμανία

Δεύτερο γκρουπ

  • Κροατία
  • Μαρόκο
  • Κολομβία
  • Ουρουγουάη
  • Ελβετία
  • Ιαπωνία
  • Σενεγάλη
  • Ιράν
  • Νότια Κορέα
  • Εκουαδόρ
  • Αυστρία
  • Αυστραλία

Τρίτο γκρουπ

  • Νορβηγία
  • Παναμάς
  • Αίγυπτος
  • Αλγερία
  • Σκωτία
  • Παραγουάη
  • Τυνησία
  • Ακτή Ελεφαντοστού
  • Ουζμπεκιστάν
  • Κατάρ
  • Σαουδική Αραβία
  • Νότια Αφρική

Τέταρτο γκρουπ

  • Ιορδανία
  • Πράσινο Ακρωτήρι
  • Γκάνα
  • Κουρασάο
  • Αϊτή
  • Νέα Ζηλανδία
  • playoffs – UEFA
  • playoffs – UEFA
  • playoffs – UEFA
  • playoffs – UEFA
  • Διεθνή playoffs
  • Διεθνή playoffs

Τα τελευταία έξι εισιτήρια

Οσον αφορά τα τελευταία έξι εισιτήρια, υπάρχουν 16 ομάδες που τα διεκδικούν από δύο διαφορετικά playoffs. Τα τέσσερα θα είναι από τα ευρωπαϊκά playoffs και τα άλλα δύο, από το αντίστοιχο τουρνουά κρατών από τις υπόλοιπες ηπείρους.

Στην ευρώπη από τα 4 γκρουπ θα βγει ένα εισιτήριο. Διεξάγονται ημιτελικοί και τελικός.

Ευρώπη

Path A:

  • Ημιτελικός 1: Ιταλία – Β. Ιρλανδία
  • Ημιτελικός 2: Ουαλία – Βοσνία Ερζεγοβίνη
  • Τελικός: Νικητής 1 – Νικητής 2

Path B:

  • Ημιτελικός 1: Ουκρανία – Σουηδία
  • Ημιτελικός 2: Πολωνία – Αλβανία
  • Τελικός: Νικητής 1 – Νικητής 2

Path C:

  • Ημιτελικός 1: Τουρκία – Ρουμανία
  • Ημιτελικός 2: Σλοβακία – Κόσοβο
  • Τελικός: Νικητής 1 – Νικητής 2

Path D:

  • Ημιτελικός 1: Δανία – Β. Μακεδονία
  • Ημιτελικός 2: Τσεχία – Ιρλανδία
  • Τελικός: Νικητής 1 – Νικητής 2

Στο  μίνι τουρνουά των υπολοίπων χωρών, έχουν χωριστεί σε δύο διαφορετικά μονοπάτια των τριών ομάδων με ημιτελικά και τελικό. Κονγκό και Ιράκ βρίσκονται ήδη στον τελικό του κάθε path λόγω της υψηλότερης βαθμολογίας στο FIFA Ranking. 

  • Ημιτελικός 1: Νέα Καληδονία – Τζαμάικα
  • Ημιτελικός 2: Βολιβία – Σουρινάμ
  • Τελικός 1: Νικητής ζευγαριού Νέα Καληδονία/Τζαμάικα – Κονγκό
  • Τελικός 2: Νικητής ζευγαριού Βολιβία/ Σουρινάμ – Ιράκ

Διαβάστε επίσης:

Τι έγινε με το ΣΕΦ; Η αναβολή που ντρόπιασε τη χώρα και ξεγύμνωσε ευθύνες

Euroleague: Η κακοκαιρία «βούλιαξε» το ΣΕΦ, αναβολή στο Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ – «Ελάτε να παίξετε στο ΟΑΚΑ, σας το κάνω δώρο» λέει ο Γιαννακόπουλος

Στην Αθήνα οι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Κωφών 2029

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
akinita 554- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μοσχάτο: Fund πέταξε οικογένεια στον δρόμο με μητέρα καρκινοπαθή – Ζήτησαν να μείνουν με ενοίκιο και τους απάντησαν αρνητικά

mornos_nero
ΕΛΛΑΔΑ

Μικρή «ανάσα» στα αποθέματα νερού λόγω των βροχοπτώσεων

netflix_warner_0512_1920-1080_new
MEDIA

Το Netflix βρίσκεται σε «αποκλειστικές διαπραγματεύσεις» για την εξαγορά της Warner Bros Discovery (videos/audio)

akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Αποχώρησε εκτάκτως ο Δημήτρης Οικονόμου από το πλατό της εκπομπής – Όσα είπε ο Άκης Παυλόπουλος (Video)

psixiatros_new
ΥΓΕΙΑ

Η πρώτη προκήρυξη 53 μόνιμων ψυχιάτρων και παιδοψυχιάτρων για το ΕΔΥΨΥ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantarou-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

kimberly kalpakis dourou
ΚΑΛΧΑΣ

Η μανία με το 112, η γραβάτα με τσολιαδάκια στην Κίμπερλι, τα απόνερα της Ιθάκης και εξηγήσεις για τον εξώστη, και η αντίστροφη εφαρμογή ενός παλιού θεωρήματος

eurovision-israel
MEDIA

Κανονικά η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision - Αποχωρούν Ολλανδία, Ιρλανδία, Σλοβενία και Ισπανία

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

Untitled-design-3
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «H Ferrari είναι δώρο της μητέρας μου» κατέθεσε ο Μαγειρίας - Bαριές κουβέντες με Ζωή, μαλλιά κουβάρια και με Συρεγγέλα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 12:25
akinita 554- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μοσχάτο: Fund πέταξε οικογένεια στον δρόμο με μητέρα καρκινοπαθή – Ζήτησαν να μείνουν με ενοίκιο και τους απάντησαν αρνητικά

mornos_nero
ΕΛΛΑΔΑ

Μικρή «ανάσα» στα αποθέματα νερού λόγω των βροχοπτώσεων

netflix_warner_0512_1920-1080_new
MEDIA

Το Netflix βρίσκεται σε «αποκλειστικές διαπραγματεύσεις» για την εξαγορά της Warner Bros Discovery (videos/audio)

1 / 3