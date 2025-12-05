Σήμερα η κλήρωση του Μουντιάλ -Ο οδηγός για όσα θα γίνουν στο John Kennedy Center

Η ώρα της κλήρωσης του Μουντιάλ έφτασε… Σήμερα (5/12) στις 19:00 ώρα Ελλάδος από το «John F Kennedy Center» στην Ουάσινγκτον, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, η FIFA θα πραγματοποιήσει την κλήρωση για την τελική φάση που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, το καλοκαίρι του 2026 (11 Ιουνίου-19 Ιουλίου).

Μία κλήρωση για το πρώτο Μουντιάλ στην ιστορία με 48 ομάδες, ανάμεσα στις οποίες δεν θα είναι τελικά η Ελλάδα…

Η κλήρωση

Οι 48 ομάδες θα χωριστούν σε δώδεκα ομίλους των τεσσάρων χωρών. Οι δύο πρώτες κάθε ομίλου μαζί με τις οκτώ καλύτερες τρίτες θα προκριθούν στη φάση των «32».

Μετά το format είναι το κλασικό με τα νοκ άουτ παιχνίδια.

Στην κλήρωση οι 42 ομάδες που έχουν εξασφαλίσει ήδη την παρουσία τους στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχουν χωριστεί σε τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας, ενώ οι υπόλοιπες έξι που θα δώσουν μάχη μέσω των play-offs συγκαταλέγονται στο τέταρτο και τελευταίο γκρουπ. Αντίθετα οι τρεις διοργανώτριες χώρες (ΗΠΑ, Μεξικό Καναδάς) βρίσκονται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, όπως συμβαίνει πάντα. Τα τελευταία έξι εισιτήρια της διοργάνωσης, θα προκύψουν από τα play off του Μαρτίου.

Στην κλήρωση υπάρχουν και περιορισμοί. Δεν μπορούν να είναι πάνω από δύο ομάδες από την Ευρώπη στο ίδιο γκρουπ, ενώ για τις υπόλοιπες ηπείρους ισχύει ο ίδιος κανόνας, αλλά για μία ομάδα.

Το διαφορετικό στη κλήρωση σήμερα, είναι ότι οι πρώτες 2 ομάδες της παγκόσμιας κατάταξης (Ισπανία, Αργεντινή), δεν θα βρεθούν αντιμέτωπες πριν τον τελικό αφού θα είναι η μία στο πάνω μέρος του ταμπλό (πρώτοι 6 όμιλοι) και η άλλη στο δεύτερο. Το ίδιο ισχύει και για τις ομάδες στο Νο3 και Νο4 (Γαλλία, Αγγλία) που επίσης θα είναι σε αντίθετη πλευρά στο ταμπλό.

Τα γκρουπ δυναμικότητας

Πρώτο γκρουπ

Καναδάς

Μεξικό

ΗΠΑ

Ισπανία

Αργεντινή

Γαλλία

Αγγλία

Βραζιλία

Πορτογαλία

Ολλανδία

Βέλγιο

Γερμανία

Δεύτερο γκρουπ

Κροατία

Μαρόκο

Κολομβία

Ουρουγουάη

Ελβετία

Ιαπωνία

Σενεγάλη

Ιράν

Νότια Κορέα

Εκουαδόρ

Αυστρία

Αυστραλία

Τρίτο γκρουπ

Νορβηγία

Παναμάς

Αίγυπτος

Αλγερία

Σκωτία

Παραγουάη

Τυνησία

Ακτή Ελεφαντοστού

Ουζμπεκιστάν

Κατάρ

Σαουδική Αραβία

Νότια Αφρική

Τέταρτο γκρουπ

Ιορδανία

Πράσινο Ακρωτήρι

Γκάνα

Κουρασάο

Αϊτή

Νέα Ζηλανδία

playoffs – UEFA

playoffs – UEFA

playoffs – UEFA

playoffs – UEFA

Διεθνή playoffs

Διεθνή playoffs

Τα τελευταία έξι εισιτήρια

Οσον αφορά τα τελευταία έξι εισιτήρια, υπάρχουν 16 ομάδες που τα διεκδικούν από δύο διαφορετικά playoffs. Τα τέσσερα θα είναι από τα ευρωπαϊκά playoffs και τα άλλα δύο, από το αντίστοιχο τουρνουά κρατών από τις υπόλοιπες ηπείρους.

Στην ευρώπη από τα 4 γκρουπ θα βγει ένα εισιτήριο. Διεξάγονται ημιτελικοί και τελικός.

Ευρώπη

Path A:

Ημιτελικός 1: Ιταλία – Β. Ιρλανδία

Ημιτελικός 2: Ουαλία – Βοσνία Ερζεγοβίνη

Τελικός: Νικητής 1 – Νικητής 2

Path B:

Ημιτελικός 1: Ουκρανία – Σουηδία

Ημιτελικός 2: Πολωνία – Αλβανία

Τελικός: Νικητής 1 – Νικητής 2

Path C:

Ημιτελικός 1: Τουρκία – Ρουμανία

Ημιτελικός 2: Σλοβακία – Κόσοβο

Τελικός: Νικητής 1 – Νικητής 2

Path D:

Ημιτελικός 1: Δανία – Β. Μακεδονία

Ημιτελικός 2: Τσεχία – Ιρλανδία

Τελικός: Νικητής 1 – Νικητής 2

Στο μίνι τουρνουά των υπολοίπων χωρών, έχουν χωριστεί σε δύο διαφορετικά μονοπάτια των τριών ομάδων με ημιτελικά και τελικό. Κονγκό και Ιράκ βρίσκονται ήδη στον τελικό του κάθε path λόγω της υψηλότερης βαθμολογίας στο FIFA Ranking.

Ημιτελικός 1: Νέα Καληδονία – Τζαμάικα

Ημιτελικός 2: Βολιβία – Σουρινάμ

Τελικός 1: Νικητής ζευγαριού Νέα Καληδονία/Τζαμάικα – Κονγκό

Τελικός 2: Νικητής ζευγαριού Βολιβία/ Σουρινάμ – Ιράκ

