04.12.2025 19:41

Euroleague: Η κακοκαιρία «βούλιαξε» το ΣΕΦ, αναβολή στο Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ – «Να κατοχυρωθεί 0-20» λέει ο Γιαννακόπουλος

04.12.2025 19:41
sef plimmira 66- new

Θύμα της κακοκαιρίας Byron έπεσε και η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Φενερμπαχτσέ για τη Euroleague. Όπως ανακοίνωσε επίσημα η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο αγώνας αναβάλλεται.

O αγώνας ήταν προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 21:15, αλλά λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την Αττική ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Ιωάννης Βρούτσης αποφάσισε να τον αναβάλει.  

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Κατόπιν σχετικής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση, η σημερινή (04/12, 21:15) αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, αναβλήθηκε.

Η ανακοίνωση της Euroleague

«Ο αγώνας της 14ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Euroleague μεταξύ του Ολυμπιακού Πειραιώς και της Φενερμπαχτσέ αναβλήθηκε μετά από σύσταση της τοπικής αυτοδιοίκησης λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών που έπληξαν την περιοχή σήμερα.

Η Euroleague Basketball θα αξιολογήσει με τις ομάδες που επηρεάζονται τις καλύτερες δυνατές επιλογές για την αναβολή του αγώνα με βάση τις διαθέσιμες ημερομηνίες. Περισσότερες πληροφορίες θα δημοσιευτούν τις επόμενες ημέρες».

Η αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν άφησε ασχολίαστη την αναβολή του αγώνα, με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να υποστηρίζει ότι οι κανονισμοί είναι σαφείς και πως οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν είναι ξεκάθαρες.

Ο κ. Γιαννακόπουλος τονίζει σε ανάρτησή του ότι ο αγώνας θα πρέπει να κατοχυρωθεί με 20-0 υπέρ της Φενέρμπαχτσε λόγω της ακαταλληλότητας του γηπέδου του Ολυμπιακού.

«Είμαι περίεργος να δω αν αυτή η ξεκάθαρη κατάσταση του ακατάλληλου γηπέδου, που σημαίνει 20-0 νίκη των αντιπάλων, θα εφαρμοστεί. Ή αν θα βγάλουν χαρτιά που θα μιλούν για ακραία καιρικά φαινόμενα και άλλα. Αυτά δεν είναι ακραία καιρικά φαινόμενα, έχουν γίνει πολλές φορές. Τώρα αν κάποιες ομάδες δεν έχουν επενδύσει για να γίνονται τα παιχνίδια με φυσιολογικές συνθήκες… Οι κανονισμοί είναι ξεκάθαροι. Είμαι αισιόδοξος πως η απόφαση που θα παρθεί θα είναι για 0-20. Για να δούμε», ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο Instagram.

Πότε θα γίνει το παιχνίδι

Όσον αφορά την ημέρα και την ώρα που θα διεξαχθεί ο αγώνας υπήρχε η σκέψη για την Παρασκευή (5/12, 21:15) αλλά δεν προκρίθηκε, λόγω του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια στο Telekom Center Athens και θα ήταν απίθανο να γίνει στην ίδια χώρα την ίδια ημέρα και ώρα και 2ο παιχνίδι.

Πιθανές ημερομηνίες η Τρίτη 9 Δεκεμβρίου και η Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, ενώ υπάρχει και το σενάριο της 30ής Δεκεμβρίου. 

Ενδεικτικές είναι οι εικόνες από το ΣΕΦ όπου συχνά αντιμετωπίζει προβλήματα με πλημμύρες, ενώ και ο εξωτερικός χώρος του σταδίου μοιάζει σχεδόν απροσπέλαστος.

