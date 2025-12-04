Κακοκαιρία Byron: Δύσκολη νύχτα για την Αττική, ήχησε το 112 – Πώς θα κινηθούν τα φαινόμενα – Κλειστά σχολεία, πλημμυρισμένοι δρόμοι σε όλη τη χώρα

Έντονα καιρικά φαινόμενα καταγράφονται από το απόγευμα της Πέμπτης καθώς η κακοκαιρία «Βyron», πλήττει τη χώρα. H κακοκαιρία είχε ήδη προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε Κρήτη, Ιόνιο και Πελοπόννησο, ενώ λίγο πριν τις 5 το απόγευμα της Πέμπτης, σάρωσε με δυνατούς ανέμους και ριπές και έντονη βροχόπτωση, την Αττική.

Η κακοκαιρία θα σαρώσει την ελληνική επικράτεια έως το μεσημέρι της Παρασκευής, ιδιαίτερα όμως την Αττική, η οποία θα βρεθεί στη δίνη του Byron κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η Αττική θα δεχθεί κύματα από βροχή και αέρα μέχρι το μεσημέρι, οπότε και θα αρχίσει να εξασθενεί το φαινόμενο, το οποίο θα μεταφέρεται ανατολικότερα. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία στην Αττική με απόφαση του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά. Τόσο στην Αττική, όσο και στις περιοχές που τυχόν θα ληφθούν ανάλογες αποφάσεις τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση.

Ενόψει του δεύτερου κύματος, στις 19:00, εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της Αττικής. «Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το μεσημέρι στην Περιφέρεια Αττικής. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή στους υπόγειους χώρους. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Από τα μεσάνυχτα και μετά αναμένεται το μέγιστο των βροχοπτώσεων

Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, τις επόμενες ώρες αναμένονται διαδοχικές διελεύσεις καταιγίδων από τα νότια τμήματα του Ιονίου και του Λιβυκού μέσω του Μυρτώου Πελάγους προς τα βόρεια – βορειοανατολικά.

«Από τα μεσάνυχτα και μετά το μέγιστο των βροχοπτώσεων» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τα φαινόμενα επεκτείνονται σταδιακά σε Κεντρική και Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), Εύβοια, Σποράδες και Θεσσαλία. Χαλαζοπτώσεις θα σημειωθούν στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια στην Αττική αναμένεται να πέσουν από 40 έως 90 χιλιοστά βροχής.

Σάρωσε την Αττική το 1ο κύμα

Το πρώτο κύμα άφησε πίσω του δρόμους ποτάμια, πλημμυρισμένα σπίτια και χάος στους δρόμους της Αττικής, αλλά και σε πολλές περιοχές σε όλη τη χώρα, με τα περισσότερα προβλήματα να καταγράφονται στη Λακωνία.

Πολλά προβλήματα στην Αττική σημειώθηκαν στους δρόμους, καθώς η κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη. Ειδικότερα, προβλήματα παρατηρήθηκαν στην άνοδο του Κηφισού από Αθηνών έως κόμβο Καλυφτάκη, στην Αλεξάνδρας, στην Μεσογείων, στη Βασ. Κωνσταντίνου, στη Βασ. Σοφίας στην άνοδο και στην κάθοδο, στην άνοδο της Λ. Συγγρού, στην Σταδίου και στην Βασ. Αμαλίας.

Σε πολλά σημεία οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και μάλιστα, λόγω συσσώρευσης υδάτων.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης όπου νωρίτερα είχε διακοπεί λόγω συσσώρευσης υδάτων από την κακοκαιρία «BYRON», που πλήττει από τις απογευματινές ώρες και την Αττική.

Παράλληλα κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία και στην οδό Πειραιώς, όπου λίγο μετά τις 5 το απόγευμα διακόπηκε από το ύψος της οδού Χαμοστέρνας έως την οδό Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα προς Αθήνα.

Παράλληλα 90 κλήσεις έχει δεχτεί μέχρι στιγμής το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, εκ των οποίων οι 60 αφορούν αντλήσεις υδάτων, οι 17 κοπές δέντρων, ενώ 4 αφορούσαν απομακρύνσεις ατόμων και μεταφορά σε ασφαλή σημεία από αυτοκίνητα που ακινητοποιήθηκαν σε πλημμυρισμένους δρόμους κυρίως στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Οι περισσότερες κλήσεις όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, εντοπίζονται κυρίως σε νότια προάστια, Δυτική Αττική (Ελευσίνα και Ασπρόπυργο), αλλά και στο δήμο Αθηναίων.

Τα περισσότερα προβλήματα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, εντοπίζονται σε Νότια Προάστια, Δυτική Αττική αλλά και στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στην περιοχή της Μάνδρας παραμένει κλειστή, λόγω υπερχείλισης ρέματος, η οδός Αγίας Αικατερίνης, στο ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης στη Μάνδρα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Επίσης, κλειστή παραμένει, λόγω υπερχείλισης ρέματος, και η επαρχιακή οδός Αλεποχωρίου-Σχίνου από το ύψος της Μαυρολίμνης έως το ρέμα Ντουράκου.

Εντωμεταξύ, αίθουσες και διάδρομοι γέμισαν νερά στο κτίριο του ΟΠΑ της ΑΣΟΕΕ στην Πατησίων, στο κέντρο της Αθήνας.

Βίντεο από το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος:

Θύμα της κακοκαιρίας Byron έπεσε και η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Φενερμπαχτσέ για τη Euroleague. Όπως ανακοίνωσε επίσημα η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο αγώνας αναβάλλεται.

O αγώνας ήταν προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 21:15, αλλά λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την Αττική ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Ιωάννης Βρούτσης αποφάσισε να τον αναβάλει.

Στην περιοχή της Καλλιθέας κεντρικός δρόμος όχι μόνο μετατράπηκε σε ποτάμι αλλά δημιουργήθηκε και… συντριβάνι.

Όπως φαίνεται από βίντεο που ανέβηκε στα social media, το συντριβάνι δημιουργήθηκε στη διασταύρωση της οδού Σκρα και Ανδρομάχης, με τους οδηγούς των αυτοκινήτων να επιχειρούν ατάραχοι να προσπεράσουν τον πίδακα νερού.

Εντωμεταξύ, στο σκοτάδι βυθίστηκε ο εμπορικότερος δρόμος της πρωτεύουσας λόγω της κακοκαιρίας.

Όπως θα δείτε στο βίντεο της ομάδας Orange Press, πολλά καταστήματα στην Ερμού βρίσκονται χωρίς ρεύμα.

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Στη Βλυχάδα καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος (97 mm) και ακολούθησαν τα Βίλια (76 mm) και ο Ασπρόπυργος (48 mm). Στο κέντρο της Αθήνας, στο Γκάζι η βροχή έφτασε τα 45 mm.

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν νωρίτερα στην νοτιοανατολική Πελοπόννησο, όπως αποτυπώνεται στον σχετικό χάρτη. Το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 16:00 σημειώθηκε στη Σκάλα Λακωνίας με 109.6 mm, ενώ ακολούθησε το Δίον Πιερίας με 101.2 mm.

Κλειστά αύριο τα σχολεία στην Αττική

Σημειώνεται ότι με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν διαβούλευσης με την Πολιτική Προστασία και την ΕΜΥ, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου θα παραμείνουν κλειστά όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Λεκανοπεδίου, ενόψει του κύματος κακοκαιρίας Byron. Kλειστά θα παραμείνουν επίσης σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου τα νυχτερινά σχολεία στο Λεκανοπέδιο.

Λόγω της έντονης κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει διάφορες περιοχές της χώρας αύριο, Παρασκευή 5/12, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημέρωσε ότι θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία και σε 11 επιπλέον δήμους της χώρας.

Αναλυτικά, σύμφωνα με αποφάσεις των κατά τόπους δήμων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για τη λειτουργία ή μη των σχολείων, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στους εξής δήμους:

* Δήμος Ορεινής Καλαμπάκας

* Δήμος Δίου Ολύμπου

* Δήμος Κατερίνης

* Δήμος Ρόδου

* Δήμος Κάσου

* Δήμος Τήλου

* Δήμος Σύμης

* Δήμος Καστελόριζου

* Δήμος Ανατολικής Μάνης

* Δήμος Ευρώτα

* Δήμος Μονεμβασιάς

Η ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ επεσήμανε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και με όλους τους δήμους που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν στην Περιφέρεια Αττικής, δεν θα λειτουργήσουν αύριο Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας, η Πειραματική Επαγγελματική Σχολή (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας, οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), η Σχολή ΑμεΑΑθηνών και οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί (ΒΝΣ) της ΔΥΠΑ,σύμφωνα με την απόφαση της Περιφέρειας Αττικής.

Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα

Σε αυτό το πλαίσιο, το υπουργείο Παιδείας έκανε γνωστό πως τα μαθήματα θα γίνουν αύριο μέσω τηλεκπαίδευσης.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ανακοινώνεται ότι αύριο, Παρασκευή 05.12.2025, σε όλες τις περιοχές της χώρας, στις οποίες αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων μετά από αποφάσεις Δήμων ή Περιφερειών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».

Νωρίτερα συνεδρίασε υπό τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τα καιρικά φαινόμενα που βρίσκονται σε εξέλιξη, παρακολουθεί την υλοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και επιλαμβάνεται των συμβάντων που ανακύπτουν.

Έκκληση Κεφαλογιάννη για αυξημένη προσοχή

Αυξημένη προσοχή καθώς «η χώρα μπαίνει σε ένα διήμερο έντονης κακοκαιρίας» ζήτησε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης καλώντας τους πολίτες να παρακολουθούν στενά τις επίσημες ανακοινώσεις και τις οδηγίες του 112, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε τοπικό, όπου ενδέχεται να προκύψουν ειδικές οδηγίες.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γ. Κεφαλογιάννη:

«Από χθες, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, έχει ειδοποιήσει όλους τους αρμόδιους φορείς, Δήμους και Περιφέρειες, ώστε να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Πριν από λίγο συγκάλεσα ευρεία διυπουργική σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τα υπουργεία, την Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, την Πολιτική Προστασία, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τους δύο βαθμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και τους παραχωρησιούχους των αυτοκινητοδρόμων ανά περιοχή.

Η χώρα μπαίνει σε ένα διήμερο έντονης κακοκαιρίας. Θερμά παρακαλώ όλους τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να παρακολουθούν στενά τις επίσημες ανακοινώσεις και τις οδηγίες του 112, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε τοπικό, όπου ενδέχεται να προκύψουν ειδικές οδηγίες.

Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι περιφερειάρχες βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με το ΕΣΚΕΔΙΚ, ώστε όπου εμφανίζονται τοπικά φαινόμενα, να ενημερώνουν άμεσα και να προχωρούν στις απαραίτητες ενέργειες.

Για το επόμενο διήμερο ζητώ αυξημένη προσοχή. Οι πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, προκειμένου να διασφαλίσουμε όλοι μαζί την ασφάλειά μας».

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο

Το πρωί της Πέμπτης (4/12) επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ. Τα φαινόμενα θα διαρκέσουν τουλάχιστον ως το Σάββατο (6/12). Ιδιαίτερη προσοχή συνίσταται στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Σήμερα Πέμπτη (04-12-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στα νησιά του Ιονίου (κυρίως ν. Κεφαλονιά και Ζάκυνθος), μέχρι το μεσημέρι

στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)

στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας) στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα) και τις Σποράδες

στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)

στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

στις Κυκλάδες

στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)

στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα

2. Το καιρικό σύστημα που έλαβε την ονομασία BYRON θα προκαλέσει αύριο Παρασκευή (05-12-2025) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας. Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στην κεντρική Μακεδονία

στην κεντρική Μακεδονία στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

στη Θεσσαλία και τις Σποράδες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

στις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι

ε στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα) και την Εύβοια, μέχρι το μεσημέρι

στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα) και την Εύβοια, μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

3. Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Ήχησε το 112 στη Λακωνία και Πιερία

Μήνυμα του 112 εστάλη νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης στους κατοίκους του Ερώτα Λακωνίας, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων στην Δημοτική Ενότητα #Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας #Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025

«Εμείς από χθες είμαστε σε κατάσταση κινητοποίησης λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που περιμένουμε με βάση τις προβλέψεις, από το πρωί υπάρχει ισχυρή βροχόπτωση στη Λακωνία και στη Μεσσηνία. Προβλήματα όμως έχουν δημιουργηθεί αρκετά στην Λακωνία και τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στο οδικό δίκτυο από νερά τα οποία έχουν δημιουργηθεί μέσα στο δρόμο, με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις να έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Εμείς σαν Περιφέρεια έχουμε βγάλει ότι μηχανήματα έχουμε στη διάθεσή μας, καθώς επίσης έχουμε μισθώσει και από εργολάβους μηχανήματα προκειμένου να υπάρξουν να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι», τόνισε ο Περιφερειακός συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Πελοποννήσου, Λάμπρος Τζούμης.

Μήνυμα του 112 εστάλη και στην Πιερία και την Ανατολική Μάνη, προειδοποιώντας τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Από τις μεσημβρινές ώρες σήμερα 04-12-2025 έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 06-12-2025 λόγω κατά διαστήματα έντονων καιρικών φαινομένων στην #Πιερία, εφιστούμε την προσοχή στις μετακινήσεις σας.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Δημοτική Ενότητα #Ανατολικής_Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας #Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025

Απίστευτες εικόνες στη Λακωνία: Τα νερά ανέβηκαν ως την οροφή αυτοκινήτου – Διασώθηκαν τελευταία στιγμή τρία άτομα (Video)

Στο «παρά πέντε» κατάφεραν να διασωθούν τρεις άνθρωποι στη Λακωνία, που πλήττεται σφοδρά από την κακοκαιρία Byron, όταν παγιδεύτηκαν από τα ορμητικά νερά μέσα στο αυτοκινητό τους.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, τα τρια άτομα σώθηκαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή από άνδρες της ΕΜΑΚ, καθώς απεγκλωβίστηκαν από το όχημα στο οποίο επέβαιναν που κατακλύστηκε απο νερά στην Σκάλα Λακωνίας.

Κλιμάκια της ΕΜΑΚ προχωρούν σε συνεχείς απεγκλωβισμούς πολιτών από πλημμυρισμένα σπίτια και οχήματα.

Σύμφωνα με ανάρτηση της «Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Λακωνίας» στο Facebook, εννέα άτομα της ομάδας επιχείρησαν σε περιοχή του Μαυροβουνίου για τον απεγκλωβισμό τετραμελούς οικογένειας από πλημμυρισμένο σπίτι. Οι διασώστες χρησιμοποίησαν βάρκα για να προσεγγίσουν την οικία, να παραλάβουν τα μέλη της οικογένειας και να τα μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο για παραλαβή από ασθενοφόρο.

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανάρτηση, οι άνθρωποι που διασώθηκαν παρουσιάζουν μόνο ελαφρά υποθερμία και, συνολικά, η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται καλή.

Πολύ μεγάλα προβλήματα έχει δημιουργήσει το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας στη Λακωνία, όπου όλος ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας είναι σε συναγερμό και δουλεύει ασταμάτητα για την αποκατάσταση των προβλημάτων, ενώ προχώρησε σε απεγκλωβισμούς πολιτών που παγιδεύτηκαν σε περιοχές, οι οποίες βούλιαξαν στην κυριολεξία από την καταιγίδα.

Οι ισχυρές καταιγίδες που «χτύπησαν» το νομό και κυρίως το δήμους Ανατολικής Μάνης και Ευρώτα, μετά το μεσημέρι, προκάλεσαν μεγάλες πλημμύρες στους δρόμους, οι οποίοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, εγκλωβίστηκαν άνθρωποι στα χωριά, έκλεισαν δρόμοι από τα ορμητικά νερά και τα φερτά υλικά που κατέβασαν οι χείμαρροι ενώ, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής με ειδικά οχήματα για την απομάκρυνση πολιτών από επικίνδυνες περιοχές.

Συνολικά η Πυροσβεστική πραγματοποίησε πέντε μεταφορές πολιτών, μία από την Αρεόπολη και 4 από το Γύθειο, ενώ έχει λάβει κλήση για τρία άτομα που έχουν εγκλωβιστεί σε παραλιακό κατάστημα στο Βαθύ, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες δεν διατρέχουν κίνδυνο και αναμένεται να πέσει η στάθμη των υδάτων για να μπορέσουν να τους απομακρύνουν.

Παράλληλα η Πυροσβεστική έχει λάβει 10 κλήσεις για πλημμύρες από την Αρεόπολη και το Γύθειο, όπου όλοι οι δρόμοι μετετράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των φερτών υλικών έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Αιγών- Καστάνιας του δήμου Ανατολικής Μάνης, καθώς και στην επαρχιακή οδό Τάραψας- Μονεμβασιάς, από το 22ο χιλιόμετρο, όπου καταβάλλονται προσπάθειες από τα μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας και της Περιφέρειας να απομακρυνθούν τα φερτά υλικά για να αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Νωρίτερα είχε διακοπεί η κυκλοφορία στους επαρχιακούς δρόμους Σπάρτης- Γυθείου, Γυθείου- Αρεόπολης και από Γύθειο προς Πλάτανο και Κονάκια της Ανατολικής Μάνης, αλλά αποκαταστάθηκε.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα

Σε περιοχές του Δήμου Ευρώτα εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα που προκαλεί το κύμα κακοκαιρίας, το οποίο πλήττει την Λακωνία. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας, Θεόδωρος Βερούτης, «στην περιοχή της Σκάλας Βλαχιώτη, του Δήμου Ευρώτα, υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ γίνεται παράκαμψη της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Σπάρτης – Μονεμβασιάς». Παράλληλα, ο αντιπεριφερειάρχης είπε στο ΑΠΕ -ΜΠΕ ότι «με τα μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ιδιωτών λύνουμε σιγά – σιγά προβλήματα στο Δήμο Ανατολικής Μάνης και δίνουμε προσβασιμότητα σε κάποιες κοινότητες, όπου σημειώθηκαν κατολισθήσεις», προσθέτοντας ότι «τα μηχανήματα επιχειρούν όπου καταγράφονται προβλήματα».

Επίσης, ανέφερε ότι «συνεχίζεται η βροχόπτωση στην Λακωνία, ενώ πιο έντονα καιρικά φαινόμενα εκδηλώνονται στο Δήμο Μονεμβασιάς και ειδικά στις περιοχές Μολάων και Συκιάς».

Πλημμυρισμένοι δρόμοι, κατολισθήσεις και υποχωρήσεις οδοστρώματος στην Κρήτη

Έντονα προβλήματα παρατηρούνται στα νότια της μεγαλονήσου στην Κρήτη και στην ευρύτερη περιοχής της Ιεράπετρας Λασιθίου. Ο δρόμος έξω από το χωριό Φέρμα Ιεράπετρας έκλεισε, καθώς οι καταρρακτώδεις βροχές παρέσυραν λάσπες και φερτά υλικά. Η περιοχή είχε καεί τον περασμένο Ιούλιο.

Το νηπιαγωγείο και λύκειο στον Κουτσουρά δεν λειτούργησαν σήμερα ενώ με απόφαση του δημάρχου θα παραμείνουν κλειστά και αύριο.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα να πέσουν χώματα και βράχια στο δρόμο από τα Τέρτσα προς τον Μύρτο Ιεράπετρας και μέχρι τα όρια του δήμου Βιάννου στο νομό Ηρακλείου με αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος.

Ο δήμος Βιάννου ανακοίνωσε το συγκεκριμένο κομμάτι του οδικού δικτύου έκλεισε για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών προσωρινά και θα δοθεί προς χρήση μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης.

Στην οδό Φωτάκη στο Ηράκλειο επιβατικό αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στην άκρη οικοπέδου στο οποίο είχε γίνει εκσκαφή για την ανέγερση οικοδομής, βρέθηκε στο κενό, όταν λόγω της παρατεταμένης βροχόπτωσης υποχώρησε μέρος του οδοστρώματος. Στην οδό Σάκη Καράγιωργα κατέρρευσε από τις βροχές τμήμα οικοδομής.

Προβλήματα και στην Εύβοια

Στην Αμάρυνθο της Εύβοιας φούσκωσε επικίνδυνα ο Σαρανταπόταμος από την ισχυρή βροχόπτωση

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ερέτριας, η Πυροσβεστική και εθελοντές με μηχανήματα που προσπαθούν να καθαρίσουν τον ποταμό από τα φερτά υλικά.

Περιορισμένα προβλήματα στη Ζάκυνθο

Στη Ζάκυνθο από τις βροχές πλημμύρισαν αρκετοί δρόμοι και παρατηρήθηκαν περιορισμένες κατολισθήσεις. Στην Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου-Αλυκών ο δρόμος έκλεισε από το Μαντολάτο και κάτω που υπάρχουν προβλήματα, ενώ και στην επαρχιακή κοντά στο χωριό Κούκεσι υπήρξαν προβλήματα. Επίσης σημειώθηκαν μικρές κατολισθήσεις στη Λιθακιά. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να μην μετακινούνται αν δεν είναι έκτακτη ανάγκη.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι και στη Ρόδο

Πλημμυρικά φαινόμενα παρατηρήθηκαν και στη Λίνδο της Ρόδου. Με απόφαση του δημάρχου Ρόδου, αναστέλλεται αύριο, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων και αθλητικών εγκαταστάσεων στο νησί.

