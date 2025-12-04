«Μαύρα σκοτάδια» στην Ερμού – Black out λόγω κακοκαιρίας (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στο σκοτάδι έχει βυθιστεί ο εμπορικότερος δρόμος της πρωτεύουσας λόγω της κακοκαιρίας.
Όπως θα δείτε στο βίντεο της ομάδας Orange Press, πολλά καταστήματα στην Ερμού βρίσκονται χωρίς ρεύμα.
