«Μαύρα σκοτάδια» στην Ερμού – Black out λόγω κακοκαιρίας (Video)

Στο σκοτάδι έχει βυθιστεί ο εμπορικότερος δρόμος της πρωτεύουσας λόγω της κακοκαιρίας.

Όπως θα δείτε στο βίντεο της ομάδας Orange Press, πολλά καταστήματα στην Ερμού βρίσκονται χωρίς ρεύμα.

