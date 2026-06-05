«The Invite»: Ένα δείπνο γεμάτο μυστικά για τους Olivia Wilde και Seth Rogen – Το δεύτερο trailer (photos/videos)

Το νέο σκηνοθετικό εγχείρημα της Ολίβια Γουάιλντ (Olivia Wilde) περιορίζει το πεδίο της δράσης του σε ένα μινιμαλιστικό, αλλά γεμάτο ένταση σκηνικό: ένα διαμέρισμα, δύο ζευγάρια και ένας γάμος που κλονίζεται συθέμελα.

Μετά τα «Booksmart» και «Don’t Worry Darling», η σταρ επιστρέφει πίσω από τις κάμερες για χάρη του «The Invite», έχοντας παράλληλα και έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Πρόκειται για μια ανατρεπτική κομεντί σχέσεων της A24, η οποία ξεδιπλώνεται κατά τη διάρκεια ενός δείπνου που κανείς δεν αποχωρεί με τα ίδια μυστικά που έφερε μαζί του.

Στο πλευρό της Γουάιλντ πρωταγωνιστεί ο Σεθ Ρόγκεν (Seth Rogen). Οι δυο τους υποδύονται την Angela και τον Joe, ένα παντρεμένο ζευγάρι που διανύει μια παρατεταμένη και βαθιά κρίση. Σε μια προσπάθεια να αναζωπυρώσουν τη σχέση τους, αποφασίζουν να καλέσουν για δείπνο τους αινιγματικούς γείτονές τους.

«Όταν προσκαλούν τους μυστηριώδεις γείτονες του επάνω ορόφου η νύχτα παίρνει μια απρόσμενη τροπή», αναφέρει η επίσημη σύνοψη με τους βραβευμένους Πενέλοπε Κρουζ (Penélope Cruz) και Έντουαρντ Νόρτον (Edward Norton) να υποδύονται τους Pína και Hawk αντίστοιχα. «Τελικά κατάφεραν να αναζωπυρώσουν τη σπίθα ή άναψαν το σπίρτο που θα τα κάψει όλα;».

Το σενάριο της ταινίας, η οποία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance 2026, υπογράφουν οι Γουίλ ΜακΚόρμακ (Will McCormack) και Ρασίντα Τζόουνς (Rashida Jones).

Σύμφωνα με το Τhe playlist, το «The Invite» αναμένεται στους αμερικανούς κινηματογράφους στις 26 Ιουνίου.

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