«The Invite»: Η A24 κυκλοφόρησε το πρώτο trailer της νέας δραματικής κομεντί με τους Olivia Wilde, Seth Rogen, Penélope Cruz και Edward Norton (photo/video)

Η A24 κυκλοφόρησε το πρώτο trailer για το «The Invite», σε σκηνοθεσία της Ολίβια Γουάιλντ (Olivia Wilde), η οποία βρίσκεται και στο πρωταγωνιστικό καστ μαζί με τους Σεθ Ρόγκεν (Seth Rogen), Πενέλοπε Κρουζ (Penélope Cruz) και Έντουαρντ Νόρτον (Edward Norton).

Το φιλμ, το οποίο συνδυάζει στοιχεία δράματος και κωμωδίας, φέρει την υπογραφή των Γουίλ ΜακΚόρμακ (Will McCormack) και Ρασίντα Τζόουνς (Rashida Jones), στο σενάριο. Η ιστορία ακολουθεί τον Joe και την Angela, ένα παντρεμένο ζευγάρι του οποίου η σχέση κρέμεται από μια κλωστή.

«Όταν προσκαλούν τους μυστηριώδεις γείτονες του επάνω ορόφου για ένα δείπνο, η νύχτα παίρνει μια απρόσμενη τροπή», αναφέρει η επίσημη σύνοψη. «Κατάφεραν να αναζωπυρώσουν τη σπίθα ή άναψαν το σπίρτο που θα τα κάψει όλα;».

Το «The Invite» έκανε πρεμιέρα στο Sundance τον Ιανουάριο και κέρδισε τις εντυπώσεις τόσο του κοινού όσο και των εταιρειών διανομής. Σύμφωνα με το Variety, η ταινία πυροδότησε έναν πόλεμο προσφορών, στον οποίο συμμετείχαν οι Focus Features, Neon, Netflix, Apple, Searchlight και η Black Bear.

Για την Ολίβια Γουάιλντ η ταινία αποτελεί την τρίτη σκηνοθετική της απόπειρα μετά το «Booksmart» (2019) και το «Don’t Worry Darling» (2023), ενώ μετά την προβολή της στο φεστιβάλ, έλαβε ένα παρατεταμένο χειροκρότημα.

Την παραγωγή υπογράφουν οι Μπεν Μπράουνινγκ (Ben Browning), Ντέιβιντ Πέρμουτ (David Permut) και Μέγκαν Έλισον (Megan Ellison) της Annapurna Pictures.

Σύμφωνα με το Variety, η ταινία θα κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 26 Ιουνίου.

