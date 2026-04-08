Βραβεία Όσκαρ: Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες για το 2027 και το 2028

Η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε τις ημερομηνίες για τις δύο επόμενες τελετές απονομής των Όσκαρ. Οι τελετές του 2027 και του 2028 θα είναι οι τελευταίες που θα μεταδοθούν από το τηλεοπτικό δίκτυο ABC, πριν η εκπομπή μεταφερθεί στο YouTube το 2029.

Η τελετή του 2028 θα σηματοδοτήσει την ιστορική 100ή επέτειο της φημισμένης εκδήλωσης του Χόλιγουντ. Η 99η τελετή των Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 14 Μαρτίου 2027, και η 100η τελετή των Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 5 Μαρτίου 2028. Οι εκπομπές θα μεταδοθούν ζωντανά από τις 4 μ.μ. τοπική ώρα από το Dolby Theatre του Χόλιγουντ στο ABC στις ΗΠΑ, καθώς και σε περισσότερες από 200 χώρες παγκοσμίως.

Από την 101η τελετή το 2029, τα Όσκαρ θα μεταφερθούν στο Peacock Theatre στο κέντρο του Λος Άντζελες. Σημαντικές ημερομηνίες για τη σεζόν των Όσκαρ του 2027 περιλαμβάνουν μια περίοδο επιλεξιμότητας που ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2026. Η ψηφοφορία για τις υποψηφιότητες ξεκινά στις 11 Ιανουαρίου 2027 και οι υποψήφιοι θα ανακοινωθούν στις 21 Ιανουαρίου. Η τελική ψηφοφορία λήγει στις 4 Μαρτίου.

Στα 98α Βραβεία της Ακαδημίας, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 Μαρτίου του τρέχοντος έτους, η ταινία «One Battle After Another» κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας μεταξύ συνολικά έξι βραβείων, ενώ η ταινία «Sinners» του Ryan Coogler – η ταινία με τις περισσότερες υποψηφιότητες στην ιστορία με 16 υποψηφιότητες – εξασφάλισε το Όσκαρ Καλύτερου Ηθοποιού για τον Michael B Jordan. Η Jessie Buckley κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ηθοποιού για την ταινία «Hamnet».

Διαβάστε επίσης:

«The Devil Wears Prada 2»: Το απίθανο εξώφυλλο της Vogue με την Άννα Γουίντουρ και την Μέριλ Στριπ

Steven Spielberg: Εγκωμίασε τον Denis Villeneuve και τις ταινίες «Dune» – «Είναι από τις αγαπημένες μου» (photos/videos)

«Project Hail Mary»: Ο αστροναύτης του Artemis II, Jeremy Hansen, αποθεώνει την ταινία από το διάστημα (videos)