Steven Spielberg: Εγκωμίασε τον Denis Villeneuve και τις ταινίες «Dune» – «Είναι από τις αγαπημένες μου» (photos/videos)

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ (Steven Spielberg), σκηνοθέτης των κλασικών ταινιών «E.T.» και «Jurassic Park», επαίνεσε τον συνάδελφό του, σκηνοθέτη Ντενί Βιλνέβ (Denis Villeneuve), αποκαλύπτοντας ότι οι ταινίες του «Dune» είναι από τις «αγαπημένες του επιστημονικής φαντασίας».

Ο Σπίλμπεργκ επιστρέφει στο είδος επιστημονικής φαντασίας αυτό το καλοκαίρι με την επερχόμενη κυκλοφορία του «Disclosure Day», με πρωταγωνιστές την Έμιλι Μπλαντ (Emily Blunt) και τον Τζος Ο’Κόνορ (Josh O’Connor). Η ταινία φημολογείται ότι θα είναι μια μυστική συνέχεια της αγαπημένης του ταινίας του 1977, «Close Encounters of the Third Kind» (Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου).

Ο σκηνοθέτης πρόσφατα εγκωμίασε τις επιτυχημένες ταινίες Dune του Βιλνέβ, λέγοντας στο Empire ότι τις «λάτρεψε». Το «Dune: Part One», που κυκλοφόρησε το 2021, απέφερε περίπου 410 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ενώ η δεύτερη ταινία, που κυκλοφόρησε το 2024, απέφερε περίπου 714 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

«Είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες επιστημονικής φαντασίας – όχι μόνο τις πρόσφατες, αλλά όλων των εποχών», είπε ο σκηνοθέτης του «Jaws», αποκαλύπτοντας ότι «ανυπομονεί να δει την τρίτη».

Read more: https://t.co/7OHd76yr4M pic.twitter.com/9FdQnXYxVC April 5, 2026

«Είμαι σίγουρος ότι θα μου την παρουσιάσει πριν από όλους. Είμαι τόσο μεγάλος θαυμαστής του», τόνισε για τον Βιλνέβ.

Η τελευταία ταινία της τριλογίας «Dune: Part Three» θα κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο.

Ο αμερικανός σκηνοθέτης και παραγωγός είπε ότι λατρεύει τα βιβλία «Dune» και ότι ο Ντενί Βιλνέβ αποδίδει φόρο τιμής του στα βιβλία του Φρανκ Χέρμπερτ (Frank Herbert) όπως έκανε ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο (Guillermo del Toro) στη Μέρι Σέλεϊ (Mary Shelley) με την ταινία «Frankenstein».

