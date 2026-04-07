ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 21:45
07.04.2026 20:30

Steven Spielberg: Εγκωμίασε τον Denis Villeneuve και τις ταινίες «Dune» – «Είναι από τις αγαπημένες μου» (photos/videos)

credit: AP

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ (Steven Spielberg), σκηνοθέτης των κλασικών ταινιών «E.T.» και «Jurassic Park», επαίνεσε τον συνάδελφό του, σκηνοθέτη Ντενί Βιλνέβ (Denis Villeneuve), αποκαλύπτοντας ότι οι ταινίες του «Dune» είναι από τις «αγαπημένες του επιστημονικής φαντασίας».

Ο Σπίλμπεργκ επιστρέφει στο είδος επιστημονικής φαντασίας αυτό το καλοκαίρι με την επερχόμενη κυκλοφορία του «Disclosure Day», με πρωταγωνιστές την Έμιλι Μπλαντ (Emily Blunt) και τον Τζος Ο’Κόνορ (Josh O’Connor). Η ταινία φημολογείται ότι θα είναι μια μυστική συνέχεια της αγαπημένης του ταινίας του 1977, «Close Encounters of the Third Kind» (Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου).

Ο σκηνοθέτης πρόσφατα εγκωμίασε τις επιτυχημένες ταινίες Dune του Βιλνέβ, λέγοντας στο Empire ότι τις «λάτρεψε». Το «Dune: Part One», που κυκλοφόρησε το 2021, απέφερε περίπου 410 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ενώ η δεύτερη ταινία, που κυκλοφόρησε το 2024, απέφερε περίπου 714 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

«Είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες επιστημονικής φαντασίας – όχι μόνο τις πρόσφατες, αλλά όλων των εποχών», είπε ο σκηνοθέτης του «Jaws», αποκαλύπτοντας ότι «ανυπομονεί να δει την τρίτη».

«Είμαι σίγουρος ότι θα μου την παρουσιάσει πριν από όλους. Είμαι τόσο μεγάλος θαυμαστής του», τόνισε για τον Βιλνέβ.

Η τελευταία ταινία της τριλογίας «Dune: Part Three» θα κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο.

Ο αμερικανός σκηνοθέτης και παραγωγός είπε ότι λατρεύει τα βιβλία «Dune» και ότι ο Ντενί Βιλνέβ αποδίδει φόρο τιμής του στα βιβλία του Φρανκ Χέρμπερτ (Frank Herbert) όπως έκανε ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο (Guillermo del Toro) στη Μέρι Σέλεϊ (Mary Shelley) με την ταινία «Frankenstein».

«The Devil Wears Prada 2»: Κυκλοφόρησε το τελικό trailer του sequel με το τραγούδι «Runway» των Lady Gaga και Doechii (photos/video)

«Project Hail Mary»: Ο αστροναύτης του Artemis II, Jeremy Hansen, αποθεώνει την ταινία από το διάστημα (videos)

Κριτική ταινίας: «Gorgona» – Γοργόνες και… μάγκες

Η Ελλάδα υπερψήφισε το σχέδιο απόφασης του Μπαχρέιν για τα Στενά του Ορμούζ στο Συμβούλιο Ασφαλείας

Euroleague: Οπαδοί του Παναθηναϊκού αποκλείστηκαν τελευταία στιγμή από το Παλάου Μπλαουγκράνα με απόφαση της Μπαρτσελόνα

Κατάληψη στην κορυφή της τηλεθέασης από το prime time του Alpha τη Μεγάλη Δευτέρα(6/4)

Ηρωίδα στη Φλόριντα έσωσε κολυμβητή – Αποκαλύφθηκε ότι είναι καταζητούμενος για διπλό φόνο

«Παίρνουν εκατομμύρια και δεν ξέρουν που είναι οι εκτάσεις τους»: Η ανώνυμη καταγγελία εργαζομένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021 

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

Το «Koru» του Τζεφ Μπέζος, το πλωτό παλάτι των 500 εκατ. που δεν χωρά στα λιμάνια

Εκρήξεις στο νησί Χαργκ, βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο - Φρουροί της Επανάστασης: «Θα σας στερήσουμε το πετρέλαιο για χρόνια» - Όλες οι εξελίξεις

