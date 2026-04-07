«The Devil Wears Prada 2»: Κυκλοφόρησε το τελικό trailer του sequel με το τραγούδι «Runway» των Lady Gaga και Doechii (photos/video)

Νέο trailer για την επερχόμενη ταινία «The Devil Wears Prada 2» με το τραγούδι «Runway» από τη Lady Gaga και την Doechii κυκλοφόρησε η 20th Century Studios.

Η ταινία «The Devil Wears Prada 2» ακολουθεί τη Μέριλ Στριπ (Meryl Streep) ως αρχισυντάκτρια του περιοδικού «Runway», Μιράντα Πρίστλεϊ (Miranda Priestly), η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με την παρακμή της έντυπης δημοσιογραφίας και προσπαθεί να βρει τα πατήματά της σε μια βιομηχανία που πεθαίνει.

Η αρχισυντάκτρια του «Runway» συναντά την πρώην βοηθό της (Έμιλι Μπλαντ – Emily Blunt), η οποία είναι τώρα ένα ισχυρό στέλεχος ομίλου πολυτελών ειδών με χρήματα διαφημίσεων, τα οποία η Πρίστλεϊ χρειάζεται απεγνωσμένα.

Πέρυσι, η Lady Gaga επαίνεσε την τραγουδίστρια του «Anxiety», Doechii, σε συνέντευξή της στη βρετανική Vogue. «Δεν βλέπεις συχνά κάποιον να βγαίνει από την πόρτα με τρόπο γραφής που μοιάζει αμέσως θρυλικός. Αυτή είναι η Doechii για μένα. Ερωτεύτηκα τη μουσική της και την ακατέργαστη, βαθιά προσωπική της οπτική» ανέφερε. «Η δύναμη στα λόγια της, η ευαλωτότητά της, αυτό το άγριο μείγμα τόλμης και συναισθηματικής ακρίβειας – με συγκίνησε βαθιά» είπε.

