search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 11:11
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.04.2026 11:03

«Project Hail Mary»: Ο αστροναύτης του Artemis II, Τζέρεμι Χάνσεν, αποθεώνει την ταινία από το διάστημα (videos)

06.04.2026 11:03
tainia-new

Η νέα διαστημική περιπέτεια «Project Hail Mary» με πρωταγωνιστή τον Ράιαν Γκόσλινγκ (Ryan Gosling) απέσπασε διθυραμβικές κριτικές ακόμη και από το πλήρωμα του Artemis II κατά τη διάρκεια του ιστορικού τους ταξιδιού, γύρω από τη Σελήνη.

Ο Καναδός αστροναύτης Τζέρεμι Χάνσεν (Jeremy Hansen) δήλωσε το Σάββατο 4 Απριλίου πως τόσο ο ίδιος όσο και το υπόλοιπο πλήρωμα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την ταινία μαζί με τις οικογένειές τους, λίγο πριν την εκτόξευσή τους από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ.

Όπως σημείωσε, ήταν μια «πραγματική απόλαυση» να βλέπει το έργο ενώ προετοιμαζόταν για το δικό του διαστημικό ταξίδι.

Ο Γκόσλινγκ, συμπατριώτης του Χάνσεν, έστειλε τις καλύτερες ευχές του στους τέσσερις αστροναύτες λίγο πριν αναχώρησή τους το βράδυ της περασμένης Τετάρτης.

«Η τέχνη μιμείται την επιστήμη και το αντίστροφο» ανέφερε ο Χάνσεν σε μία ζωντανή σύνδεση με την Καναδική Διαστημική Υπηρεσία.

«Θεωρώ ότι είναι ένα εξαιρετικά εμπνευσμένο παράδειγμα κάποιος που βγαίνει εκεί έξω και κάνει το καθήκον του για να σώσει την ανθρωπότητα. Είναι ένα σπουδαίο πρότυπο για όλους μας» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το ΑP, o Χάνσεν γράφει ιστορία ως ο πρώτος μη Αμερικανός υπήκοος που συμμετέχει σε μια τέτοια αποστολή.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MITSOTAKIS_MAXIMOU_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζητά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ταχείες διώξεις, εισηγείται ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή

PAPASTAVROY NEW
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παπασταύρου: «Υπάρχει επάρκεια ενέργειας για την ώρα και για τους επόμενους μήνες»

papades-ierousalim
ΚΟΣΜΟΣ

Κυριακή των Βαΐων… κεκλεισμένων των θυρών στην Ιερουσαλήμ – Ο πατριάρχης Θεόφιλος για προσευχή στην άδεια Παλιά Πόλη (video)

tainia-new
ΣΙΝΕΜΑ

«Project Hail Mary»: Ο αστροναύτης του Artemis II, Τζέρεμι Χάνσεν, αποθεώνει την ταινία από το διάστημα (videos)

P90582006_highRes_rolls-royce-black-ba-1536×932-1
Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST PAPADOPOYLOS SITE 05.04
PODCAST DELAPORTAS SITE 04.04
papakwsta karamanlis skrekas
trump sad
mitsotakis sxoinas kastanidis karystianou
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 11:11
MITSOTAKIS_MAXIMOU_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζητά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ταχείες διώξεις, εισηγείται ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή

PAPASTAVROY NEW
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παπασταύρου: «Υπάρχει επάρκεια ενέργειας για την ώρα και για τους επόμενους μήνες»

papades-ierousalim
ΚΟΣΜΟΣ

Κυριακή των Βαΐων… κεκλεισμένων των θυρών στην Ιερουσαλήμ – Ο πατριάρχης Θεόφιλος για προσευχή στην άδεια Παλιά Πόλη (video)

1 / 3