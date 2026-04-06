Artemis ΙΙ: Οι αστροναύτες είδαν για πρώτη φορά τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης (video/photo)

Οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II αντίκρισαν για πρώτη φορά την αθέατη πλευρά της Σελήνης, καθώς το διαστημόπλοιο Orion πλησιάζει στο κοντινότερο σημείο από το φεγγάρι. Η NASA δημοσιοποίησε εικόνες από την τέταρτη ημέρα της αποστολής, στις 5 Απριλίου, όταν το πλήρωμα είχε μια σπάνια οπτική ταυτόχρονα προς τη Γη και τη Σελήνη.

Η εικόνα της Γης πριν την προσέγγιση της Σελήνης

Μια εντυπωσιακή εικόνα της Γης καταγράφηκε στις 5 Απριλίου από το εσωτερικό του Orion, την τέταρτη ημέρα της αποστολής Artemis II, λίγο πριν το πλήρωμα φτάσει στο πλησιέστερο σημείο από τη Σελήνη στις 6 Απριλίου.

Παράλληλα, η NASA παρουσίασε οπτικοποίηση που δείχνει τι ακριβώς βλέπουν οι αστροναύτες έξω από το παράθυρο κατά τη διάρκεια της διέλευσης κοντά από τη Σελήνη. Η επτάωρη προσομοίωση έχει συμπυκνωθεί σε βίντεο διάρκειας 28 δευτερολέπτων.

One last look at Earth before we reach the Moon.



This view of the Earth was captured on April 5, the fourth day of the Artemis II mission, from inside the Orion spacecraft. The four astronauts will reach their closest approach of the Moon tomorrow, April 6. pic.twitter.com/z2NJUGWkKc — NASA (@NASA) April 5, 2026

Η ομάδα των αστροναυτών και οι επιστήμονες της σεληνιακής έρευνας έχουν εκπαιδευτεί επί χρόνια, ώστε να αξιοποιήσουν στο μέγιστο κάθε ευκαιρίαγη ανεξάρτητα από τις συνθήκες φωτισμού.

Οι επιστήμονες στο Κέντρο Ελέγχου Αποστολών στο Χιούστον συνδύασαν δεδομένα από την τροχιά του Orion με πληροφορίες από τον δορυφόρο Lunar Reconnaissance Orbiter, καθώς και στοιχεία για την κίνηση του ηλιακού συστήματος, προκειμένου να δημιουργήσουν εργαλεία που επιτρέπουν την πληρέστερη κατανόηση της συνολικής εικόνας της αποστολής.

POV: You're flying by the Moon.



This visualization is designed to show you what exactly the Artemis II astronauts will see outside their window during their lunar flyby.



Here, the seven-hour visualization is compressed into 28 seconds. ⬇ (1/4) pic.twitter.com/2OMAy37oht — NASA Solar System (@NASASolarSystem) April 5, 2026

Πρώτη ματιά στη «σκοτεινή» πλευρά της Σελήνης

Το πλήρωμα της Artemis II είχε την πρώτη του οπτική επαφή με την αθέατη πλευρά της Σελήνης, όπως δήλωσε η ειδική αποστολής Κριστίνα Κοχ.

«Ήταν απολύτως εντυπωσιακό», ανέφερε.

Η συγκεκριμένη πλευρά της Σελήνης δεν είναι ορατή από τη Γη, καθώς παραμένει πάντα στραμμένη μακριά από τον πλανήτη μας. Εκτιμάται ότι ακόμη και οι αποστολές Apollo τη δεκαετία του 1960 και του 1970 δεν κατάφεραν να τη δουν πλήρως, λόγω των συνθηκών φωτισμού.

Περιγράφοντας τη διαφορά σε σχέση με τη συνήθη εικόνα της Σελήνης από τη Γη, η Κοχ δήλωσε στο NBC News: «Τα πιο σκοτεινά σημεία δεν βρίσκονται ακριβώς εκεί που τα περιμένεις. Υπάρχει μια αίσθηση ότι αυτό δεν είναι το φεγγάρι που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε».

Thanks to our @NASAArtemis II astronauts for working on the weekend!

The fourth day of their mission brought more crew preparations for Monday's trip around the Moon and stunning new images from their vantage point. What views are you most excited to see? pic.twitter.com/CFmFYQRmYT April 5, 2026

Η NASA δημοσίευσε επίσης εικόνα που κατέγραψε το πλήρωμα, στην οποία απεικονίζεται η λεκάνη Orientale, ένας κρατήρας πολλαπλών δακτυλίων με διάμετρο περίπου 577 μιλίων, που δημιουργήθηκε από πρόσκρουση αστεροειδούς.

Σύμφωνα με τη NASA, είναι η πρώτη φορά που ολόκληρη η συγκεκριμένη λεκάνη παρατηρείται απευθείας από ανθρώπινα μάτια.

Οι αστροναύτες αναμένεται να δουν και άλλες περιοχές που δεν έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν κατά τη διάρκεια της ιστορικής διέλευσης της Δευτέρας.

Ο αστροναύτης Ριντ Γουάιζμαν δήλωσε ότι η δυνατότητα να βλέπει κανείς ταυτόχρονα τη Γη και τη Σελήνη είναι «πραγματικά συγκλονιστική».

«Η Γη βρίσκεται σχεδόν σε πλήρη έκλειψη, ενώ η Σελήνη είναι σχεδόν πλήρως φωτισμένη. Μόνο από ένα σημείο ακριβώς ανάμεσα στα δύο ουράνια σώματα μπορεί κανείς να έχει αυτή την εικόνα», σημείωσε.

