Ασπρόπυργος: Βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης – 11 τραυματίες, οι 3 διασωληνωμένοι, οριοθετήθηκε η φωτιά

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Τη στιγμή της έκρηξης στον Ασπρόπυργο, από την οποία έντεκα άτομα έχουν τραυματιστεί, με τους τρεις να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, σε σοβαρή κατάσταση, αποτυπώνει βίντεο που ανήρτησε το 902.gr, όπως καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας.
Μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτιά της.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του υπουργείου Υγείας, από την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο έχουν μεταφερθεί μέχρι στιγμής:
Ο τελευταίος εγκαυματίας μάλιστα χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί από τους πυροσβέστες για να σωθεί.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου σε κατάστημα ανταλλακτικών ή σε χώρο σκραπ.
Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά έχει πλέον οριοθετηθεί.
Μάλιστα, λίγο μετά τις 08:30 εστάλη μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση κατοίκων από την περιοχή.
Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχηματα, 4 ειδικά οχήματα εκ των οποίων 1 βραχιονοφόρο διυλιστηρίων και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχεται από υδροφόρες ΟΤΑ.
Λόγω της πυρκαγιάς διενεργούνται οι εξής διακοπές της κυκλοφορίας:
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