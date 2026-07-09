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09.07.2026 13:47

Ασπρόπυργος: Βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης – 11 τραυματίες, οι 3 διασωληνωμένοι, οριοθετήθηκε η φωτιά

09.07.2026 13:47
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  • Έντεκα άτομα τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη και πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο.
  • Τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι.
  • Η Πυροσβεστική επιχειρεί στο σημείο με ισχυρές δυνάμεις, καθώς εντός των εγκαταστάσεων υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου.
  • Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν προς το παρόν άγνωστα, ενώ το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας.

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Τη στιγμή της έκρηξης στον Ασπρόπυργο, από την οποία έντεκα άτομα έχουν τραυματιστεί, με τους τρεις να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, σε σοβαρή κατάσταση, αποτυπώνει βίντεο που ανήρτησε το 902.gr, όπως καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας.

Μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτιά της.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του υπουργείου Υγείας, από την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο έχουν μεταφερθεί μέχρι στιγμής:

  • 6 άτομα στο «Θριάσιο» Νοσοκομείο, εκ των οποίων 2 έχουν διασωληνωθεί, 3 νοσηλεύονται με ελαφρά εγκαύματα και ένα πήρε εξιτήριο. Μάλιστα, εκ των δύο διασωληνωμένων τραυματιών, ο ένας μεταφέρεται στο ΚΑΤ και ο άλλος στο «Γεννηματάς».
  • 5 άτομα στο «Αττικόν» Νοσοκομείο, εκ των οποίων ένα είναι διασωληνωμένο και μεταφέρεται στο ΚΑΤ και άλλα 4, που προσήλθαν μόνα τους, με αναπνευστικά προβλήματα.

Ο τελευταίος εγκαυματίας μάλιστα χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί από τους πυροσβέστες για να σωθεί.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου σε κατάστημα ανταλλακτικών ή σε χώρο σκραπ.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά έχει πλέον οριοθετηθεί.

Μάλιστα, λίγο μετά τις 08:30 εστάλη μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση κατοίκων από την περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχηματα, 4 ειδικά οχήματα εκ των οποίων 1 βραχιονοφόρο διυλιστηρίων και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχεται από υδροφόρες ΟΤΑ.

Λόγω της πυρκαγιάς διενεργούνται οι εξής διακοπές της κυκλοφορίας:

  • Οδός Μεγαρίδος από το ύψος της οδού Αγ. Γεωργίου έως τη Λ. ΝΑΤΟ.
  • Οδός Αγ. Γεωργίου από το ύψος της οδού Χίου, ρεύμα προς Μεγαρίδος.
  • Οδός Χίου από το ύψος της οδού Αγ. Γεωργίου.

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