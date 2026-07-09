Ασπρόπυργος: Βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης – 11 τραυματίες, οι 3 διασωληνωμένοι, οριοθετήθηκε η φωτιά

Takeaways by to pontiki AI Έντεκα άτομα τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη και πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο.

Τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι.

Η Πυροσβεστική επιχειρεί στο σημείο με ισχυρές δυνάμεις, καθώς εντός των εγκαταστάσεων υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου.

Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν προς το παρόν άγνωστα, ενώ το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας.

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Τη στιγμή της έκρηξης στον Ασπρόπυργο, από την οποία έντεκα άτομα έχουν τραυματιστεί, με τους τρεις να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, σε σοβαρή κατάσταση, αποτυπώνει βίντεο που ανήρτησε το 902.gr, όπως καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας.

Μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτιά της.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του υπουργείου Υγείας, από την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο έχουν μεταφερθεί μέχρι στιγμής:

6 άτομα στο «Θριάσιο» Νοσοκομείο, εκ των οποίων 2 έχουν διασωληνωθεί, 3 νοσηλεύονται με ελαφρά εγκαύματα και ένα πήρε εξιτήριο. Μάλιστα, εκ των δύο διασωληνωμένων τραυματιών, ο ένας μεταφέρεται στο ΚΑΤ και ο άλλος στο «Γεννηματάς».

5 άτομα στο «Αττικόν» Νοσοκομείο, εκ των οποίων ένα είναι διασωληνωμένο και μεταφέρεται στο ΚΑΤ και άλλα 4, που προσήλθαν μόνα τους, με αναπνευστικά προβλήματα.

Ο τελευταίος εγκαυματίας μάλιστα χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί από τους πυροσβέστες για να σωθεί.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου σε κατάστημα ανταλλακτικών ή σε χώρο σκραπ.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά έχει πλέον οριοθετηθεί.

Μάλιστα, λίγο μετά τις 08:30 εστάλη μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση κατοίκων από την περιοχή.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή του #Ασπροπύργου της Περιφέρειας #Αττικής



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή οδού #Μεγαρίδος_Ασπροπύργου απομακρυνθείτε προς #Άσπρόπυργο μέσω οδού #Αγίου_Γεωργίου



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl… July 9, 2026

Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχηματα, 4 ειδικά οχήματα εκ των οποίων 1 βραχιονοφόρο διυλιστηρίων και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχεται από υδροφόρες ΟΤΑ.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγια στον Ασπρόπυργο Αττικής και επιχειρούν 75 #πυροσβέστες 20 οχηματα, 4 ειδικα οχήματα εκ των οποίων 1 βραχιονοφόρο διυλιστηρίων και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 9, 2026

Λόγω της πυρκαγιάς διενεργούνται οι εξής διακοπές της κυκλοφορίας:

Οδός Μεγαρίδος από το ύψος της οδού Αγ. Γεωργίου έως τη Λ. ΝΑΤΟ.

Οδός Αγ. Γεωργίου από το ύψος της οδού Χίου, ρεύμα προς Μεγαρίδος.

Οδός Χίου από το ύψος της οδού Αγ. Γεωργίου.

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