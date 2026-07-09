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ΕΛΛΑΔΑ

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09.07.2026 08:43

Στην Τενερίφη 1,33, στην Ελλάδα 2 ευρώ – O… μαζοχισμός των ρεκόρ με τις τιμές της βενζίνης 

09.07.2026 08:43
antlia venzini 77- neew

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Την ώρα που η Ελλάδα προετοιμάζεται ψυχολογικά για… επιστροφή της τιμής της βενζίνης πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, λόγω της νέας ανάφλεξης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ένα βίντεο στα social media γίνεται viral, καθώς αποδεικνύει τον… μαζοχισμό των Ελλήνων με τις τιμές των καυσίμων.

Ο γνωστός Έλληνας της διασποράς, Δημήτρης Σαββίδης, μας δείχνει την τιμή της βενζίνης στην Τενερίφη – νησί της Ισπανίας – όπου βρίσκεται και η σύγκριση με την Ελλάδα είναι… χαοτική: στην Τενερίφη η βενζίνη κοστίζει από 1,26 ως 1,34 ευρώ το λίτρο, τη στιγμή που στη χώρα μας η τιμή του λίτρο κυμαίνεται λίγο πάνω ή λίγο κάτω από τα 2 ευρώ (με προοπτική να αυξηθεί, καθώς ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν πυρά μέσα στη νύχτα και το πέρασμα των τάνκερ από το Στενό του Ορμούζ είναι πλέον πολύ αμφίβολο).

Με αφορμή αυτή τη διαφορά στην τιμή, ο Δ. Σαββίδης υπενθυμίζει το (διαβόητο, πλέον) ποστ του Κωνσταντίνου Κυρανάκη πριν η ΝΔ γίνει κυβέρνηση: τότε ο νυν γραμματέας της ΝΔ και πρώην αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών κατηγορούσε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ότι υπερφορολογεί τα καύσιμα προκειμένου να πληρώνει τους μετακλητούς της και δεσμευόταν ότι μια κυβέρνηση ΝΔ θα μείωνε τον ΕΦΚ, ώστε να «πέσει» η τιμή της βενζίνης. Επτά χρόνια αργότερα, βέβαια, κάτι τέτοιο όχι μόνο δεν έχει συμβεί, αλλά η κυβέρνηση αποκλείει μείωση του ΕΦΚ, καθώς να επιφέρει μείωση στα δημόσια έσοδα.

Όσο για την τιμή της βενζίνης στην Ολλανδία (όπου ζει ο Δ. Σαββίδης), μπορεί να βρίσκεται γύρω από τα 2,13-2,25 ευρώ το λίτρο, αλλά υπενθυμίζει ότι η χώρα διαθέτει το καλύτερο οδικό δίκτυο στην Ευρώπη και το δεύτερο καλύτερο στον κόσμο και ότι στην Ολλανδία οι οδηγοί δεν πληρώνουν διόδια, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην 45η θέση όσον αφορά στην ποιότητα του οδικού δικτύου και οι Έλληνες πληρώνουν το 19,5% του διάμεσου μισθού τους για 100 λίτρα καυσίμου, το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ…

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