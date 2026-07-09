Βάγια Νέστορα: Με ασθενοφόρο στην κηδεία της μητέρας της η Αφροδίτη Νέστορα

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Στην Κοζάνη θα πραγματοποιηθεί σήμερα (09.07.2026) στις 12 το μεσημέρι η κηδεία της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της μετά από εμπρηστική επίθεση στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη.

Στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη θα βρεθεί και η κόρη της Αφροδίτη, παρά το γεγονός ότι νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη με εγκαύματα.

Παρόλο που οι γιατροί κρίνουν ότι δεν μπορεί να πάρει εξιτήριο λόγω σοβαρών εγκαυμάτων στα πόδια που δεν της επιτρέπουν να σταθεί όρθια, η ίδια είναι αποφασισμένη να υπογράψει και να μεταβεί στην Κοζάνη για να αποχαιρετήσει τη μητέρα της. Μετά από επιθυμία της θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο στην Κοζάνη για να παραστεί στην τελετή.

Το παρών στην κηδεία θα δώσουν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο προέδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και πλήθος στελεχών της ΝΔ.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης, στις 12:00, ενώ η σορός της θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11:00. Θα ακολουθήσει η ταφή της στο Κοιμητήριο του Αγίου Γεωργίου Κοζάνης.

Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές υπέρ του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας». Τα στοιχεία της δωρεάς είναι: Τράπεζα Πειραιώς με IBAN: GR22 0172 0140 0050 1406 1096 204 και κωδικός δωρεάς: Ονοματεπώνυμο δωρητή – ΝΕΣΤΟΡΑ Β.

Η Βάγια Νέστορα υπέκυψε στα τραύματά της έπειτα από την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, την περασμένη εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη (7/7), η Αφροδίτη Νέστορα στέλεχος της ΝΔ, η οποία είχε επίσης τραυματιστεί κατά την επίθεση, μεταφέρθηκε από τη Μονάδα Εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης σε κλινική πλαστικής χειρουργικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό της περιβάλλον, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο χρειάζεται παρακολούθηση.

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